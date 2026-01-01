必要なシート数の決定

GitLab Self-Managedサブスクリプションは同時利用（シート）モデルを使用します。請求期間中にトップレベルグループまたはその子グループに割り当てられた最大ユーザー数に応じて、サブスクリプション料金をお支払いいただきます。サブスクリプション期間中はユーザーの追加・削除が可能ですが、任意の時点での合計ユーザー数がサブスクリプション数を超えないことが条件となります。

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Self-Managedサブスクリプションの取得

独自のGitLabインスタンスをインストール、管理、メンテナンスできます。GitLabサブスクリプション管理には、カスタマーポータルへのアクセスが必要です。

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GitLab Enterprise Editionのアクティベート

ライセンスなしで新しいGitLabインスタンスをインストールすると、Freeプランの機能のみが有効になります。GitLab Enterprise Edition（EE）でより多くの機能を有効にするには、アクティベーションコードでインスタンスをアクティベートします。

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システム要件の確認

GitLabのインストールと使用に必要なサポート対象オペレーティングシステムと最小要件の両方を確認します。

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GitLabのインストール

インストール方法を選択します。

クラウドプロバイダーにインストール（該当する場合）

インスタンスの設定

組織のニーズに合わせてGitLabインスタンスを設定します。

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オフライン環境のセットアップ

パブリックインターネットからの隔離が必要な場合（通常、規制業界に適用）にオフライン環境をセットアップします。

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CI/CD共有Runnerのコンピューティング時間制限の検討

Self-Managed GitLabインスタンスでのリソース使用量を制御するため、管理者は各ネームスペースのコンピューティング時間（分）のクォータを設定できます。

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GitLab Runnerのインストール

GitLab RunnerはGNU/Linux、macOS、FreeBSD、Windowsにインストールして使用できます。

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GitLab Runnerの設定（オプション）

GitLab Runnerは、ニーズやポリシーに合わせて設定できます。

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管理

Self-Managedには自己管理が必要です。

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