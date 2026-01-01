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エンタープライズ向けスタートガイド

競争力を維持するためには、チームがより迅速にセキュアなコードをリリースできるよう、DevSecOpsを簡素化しスケールさせる方法が必要です。このガイドでは、Premiumプランで自動化されたソフトウェア開発とデリバリーに必要な基本要素を素早くセットアップする方法を説明します。Ultimateプランで提供されるセキュリティ、コンプライアンス、プロジェクト計画機能のオプションについてもご紹介します。

このページの内容
はじめに
セットアップ
GitLabの使用
はじめに
セットアップ
GitLabの使用

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