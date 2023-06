20 min pour compléter

Démarrer pour les entreprises

Pour rester compétitif, vous avez besoin d'un moyen de simplifier et de faire évoluer DevSecOps afin que vos équipes puissent livrer du code sécurisé plus rapidement. Ce guide vous aidera à mettre en place rapidement les éléments essentiels au développement et à la livraison automatisés de logiciels sur le niveau Premium, avec des options permettant d'inclure la sécurité, la conformité et la planification de projet que l'on trouve dans le niveau Ultimate.