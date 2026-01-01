Démarrer pour les entreprises

Durée : 20 min

Vos premiers pas avec GitLab Enterprise

Pour rester compétitif, vous avez besoin d'une solution pour simplifier et mettre à l'échelle votre approche DevSecOps afin que vos équipes puissent livrer du code sécurisé plus rapidement. Ce guide vous aidera à configurer rapidement les éléments essentiels au développement et à la livraison automatisés de logiciels en utilisant l'édition GitLab Premium, en incluant les options de sécurité, de conformité et de planification de projets de l'édition GitLab Ultimate.

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Premiers pas
Configuration initiale
Utilisation de GitLab
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Faire passer GitLab Enterprise au niveau supérieur