Démarrer pour les entreprises

Déterminez le nombre de sièges souhaités

L'abonnement GitLab SaaS fonctionne selon le modèle de licence logicielle en accès simultané (par siège). Vous payez votre abonnement en fonction du nombre maximal d'utilisateurs assignés au groupe principal ou à ses enfants pendant la période de facturation concernée. Tant que votre nombre d'utilisateurs ne dépasse pas le maximum défini dans l'abonnement, vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs comme vous le souhaitez pendant la durée de l'abonnement.

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Obtenez votre abonnement SaaS

GitLab SaaS est la solution de logiciel en tant que service de GitLab, disponible sur GitLab.com. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit pour utiliser GitLab SaaS, il vous suffit de vous inscrire. L'abonnement détermine les fonctionnalités disponibles pour vos projets privés. Les entreprises ayant des projets open source publics peuvent bénéficier de notre programme GitLab pour les projets open source.

Les fonctionnalités de GitLab Ultimate, dont 50 000 minutes de calcul, sont gratuites pour les projets open source qui répondent aux conditions du programme GitLab pour les projets open source.

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Déterminez le nombre de minutes de runner partagé CI/CD dont vous avez besoin

Les runners partagés sont partagés avec chaque projet et groupe au sein d'une instance GitLab. Lorsque les jobs s'exécutent sur des runners partagés, des minutes de calcul sont utilisées. Sur GitLab.com, le quota de minutes de calcul est défini pour chaque espace de nommage en fonction de l'édition de votre licence.

En plus du quota mensuel, sur GitLab.com, vous pouvez acheter des minutes de calcul supplémentaires si nécessaire.