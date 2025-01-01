アプリケーションセキュリティ。後付けではなく、組み込み型

営業チームにお問い合わせ

開発者が既に使用している同じプラットフォームでセキュリティテストを実施し、安全なソフトウェアをより迅速に提供できます。

より少ないセキュリティ製品で、安全な製品を構築

  • ツールの削減、ソフトウェアの安全性向上

    SAST、SCA、Secret Detection、DASTなどのスキャナーを1つのプラットフォームに統合し、コスト、統合の複雑さ、断片化されたツールの管理時間を削減できます。

    統合セキュリティスキャナーのイラスト

  • 開発者が愛用するAppSec

    セキュリティの検出結果がmerge requestやIDEに直接表示されるため、コンテキストの切り替えや新しいUI、別システムが不要で、開発者はフローを維持できます。

    開発者フレンドリーなAppSecのイラスト

  • ソフトウェアコンプライアンス対応完了

    SOC 2、ISO 27001、PCI DSSの統制を適用し、すべてのpipelineで監査対応可能な証跡を自動収集できます。

    ソフトウェアコンプライアンスのイラスト

GitLabがインシデント解決時間を30日から1時間に短縮した方法をご覧ください

ホワイトペーパーを読む

ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる包括的なセキュリティカバレッジ

コード記述時に安全でないコードを検出し、開発者がmerge requestで直接対応できるガイダンスを提供します。

SASTセキュリティテストのイラスト

DevSecOpsによる脆弱性管理：完全ガイド

ホワイトペーパーを読む

AIでより多くの脆弱性をより迅速に修正

  • Duo脆弱性説明機能

    脆弱性の内容、悪用方法、修復ガイダンスを説明し、開発者がセキュリティ問題をより迅速に修正し、スキルを向上させ、より安全なコードを記述できるよう支援します。

  • Duo脆弱性解決機能

    脆弱性を修復するコード変更を含むmerge requestを自動作成し、開発者がワークフローを離れることなく問題を迅速に修正できるよう支援します。

ソフトウェアを保護するなら、構築される場所から始めましょう

本番環境での新しいセキュリティ検出結果が20%から25%減少*

組み込みスキャンがプッシュのたびに実行され、開発中の安全でないコードを検出します。

*「GitLab Ultimateの総経済効果™」

、GitLabの委託によりForrester Consultingが実施した調査

脆弱性の削減

開発pipelineで実行されるセキュリティスキャンを体験

セキュリティスキャンをCI/CD pipelineにシームレスに統合することで、開発者がコードの潜在的なリスクと脆弱性について早期フィードバックを受け取り、より安全なコードの提供が可能になります。

セキュリティスキャンのイラスト

スケールする実証済みの成果

13倍

高速なセキュリティスキャン

CACI30%

の脆弱性をSDLCのより早い段階で発見

CARFAX50%

高速な脆弱性検出

Cube13倍

高速なセキュリティスキャン

CACI30%

の脆弱性をSDLCのより早い段階で発見

CARFAX50%

高速な脆弱性検出

Cube13倍

高速なセキュリティスキャン

CACI30%

の脆弱性をSDLCのより早い段階で発見

CARFAX50%

高速な脆弱性検出

Cube

フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼

より優れたソフトウェアをより速く提供

インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで

チームの可能性を広げましょう。

無料トライアルを開始 お問い合わせ