GitLabがインシデント解決時間を30日から1時間に短縮した方法をご覧ください
アプリケーションセキュリティ。後付けではなく、組み込み型
開発者が既に使用している同じプラットフォームでセキュリティテストを実施し、安全なソフトウェアをより迅速に提供できます。
より少ないセキュリティ製品で、安全な製品を構築
ツールの削減、ソフトウェアの安全性向上
SAST、SCA、Secret Detection、DASTなどのスキャナーを1つのプラットフォームに統合し、コスト、統合の複雑さ、断片化されたツールの管理時間を削減できます。
開発者が愛用するAppSec
セキュリティの検出結果がmerge requestやIDEに直接表示されるため、コンテキストの切り替えや新しいUI、別システムが不要で、開発者はフローを維持できます。
ソフトウェアコンプライアンス対応完了
SOC 2、ISO 27001、PCI DSSの統制を適用し、すべてのpipelineで監査対応可能な証跡を自動収集できます。
ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる包括的なセキュリティカバレッジ
コード記述時に安全でないコードを検出し、開発者がmerge requestで直接対応できるガイダンスを提供します。
ソフトウェアを保護するなら、構築される場所から始めましょう
本番環境での新しいセキュリティ検出結果が20%から25%減少*
組み込みスキャンがプッシュのたびに実行され、開発中の安全でないコードを検出します。
フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼
より優れたソフトウェアをより速く提供
インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで
チームの可能性を広げましょう。