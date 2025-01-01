開発pipelineで実行されるセキュリティスキャンを体験

セキュリティスキャンをCI/CD pipelineにシームレスに統合することで、開発者がコードの潜在的なリスクと脆弱性について早期フィードバックを受け取り、より安全なコードの提供が可能になります。