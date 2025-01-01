Segurança de aplicações. Integrada, não adicionada.

Entregue software seguro mais rapidamente com testes de segurança na mesma plataforma que os desenvolvedores já usam.

Construa produtos seguros com menos produtos de segurança.

  • Menos ferramentas, software mais seguro

    Consolide scanners como SAST, SCA, Detecção de Segredos e DAST em uma única plataforma, reduzindo custos, complexidade de integração e tempo gasto gerenciando ferramentas fragmentadas.

    Ilustração de scanners de segurança consolidados

  • AppSec que os desenvolvedores vão amar

    Os resultados de segurança aparecem diretamente nos merge requests e IDEs - sem mudança de contexto, sem novas interfaces, sem sistemas separados, mantendo os desenvolvedores no fluxo.

    Ilustração de AppSec amigável para desenvolvedores

  • Conformidade de software? Pronto.

    Aplique controles para SOC 2, ISO 27001 e PCI DSS e colete evidências prontas para auditoria automaticamente em cada pipeline.

    Ilustração de conformidade de software

Saiba como o GitLab reduziu o tempo de resolução de incidentes de 30 dias para 1 hora

Leia o whitepaper

Cobertura completa de segurança ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software

Encontre código inseguro conforme é escrito com orientações que os desenvolvedores podem usar diretamente em seus merge requests.

Ilustração de testes de segurança SAST

Gerenciamento de Vulnerabilidades com DevSecOps: Um Guia Completo

Leia o whitepaper

Corrija mais vulnerabilidades, mais rapidamente com IA

  • Explicação de Vulnerabilidades do Duo

    Explica a vulnerabilidade, como pode ser explorada e fornece orientação de correção para que os desenvolvedores possam corrigir problemas de segurança mais rapidamente, melhorar suas habilidades e escrever código mais seguro.

  • Resolução de Vulnerabilidades do Duo

    Cria automaticamente um merge request com mudanças de código para corrigir a vulnerabilidade, ajudando os desenvolvedores a corrigir problemas rapidamente sem sair do fluxo de trabalho.

Se você quer proteger seu software, comece onde ele é construído.

Novos achados de segurança em ambientes de produção diminuíram de 20% a 25%*

Scans integrados executam a cada push para detectar código inseguro durante o desenvolvimento.

*"O Impacto Econômico Total™ do GitLab Ultimate"

, um estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome do GitLab

Reduzir vulnerabilidades

Experimente scans de segurança executando no pipeline de desenvolvimento

Integre perfeitamente scans de segurança ao seu pipeline de CI/CD. Isso garante que os desenvolvedores recebam feedback antecipado sobre riscos potenciais e vulnerabilidades em seu código, permitindo entregar código mais seguro.

Ilustração de scans de segurança

Resultados comprovados que escalam

13x

scans de segurança mais rápidos

CACI30%

das vulnerabilidades foram encontradas mais cedo no SDLC

CARFAX50%

detecção de vulnerabilidades mais rápida

