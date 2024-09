O grupo de engenharia da Goldman Sachs está aumentando sua eficiência e velocidade ao elevar a colaboração e conexão a um novo patamar. Dezenas de equipes estão enviando código para a produção em menos de 24 horas. Ao integrar as diversas partes do ciclo de vida do desenvolvimento em um ecossistema uniforme, o GitLab ajudou os desenvolvedores a trabalhar de forma mais eficaz. Todas as diferentes partes do que precisa ser feito podem ser reunidas em um único sistema para aumentar a eficiência.

A equipe também está usando o GitLab para migrar as equipes para uma infraestrutura mais estratégica que comporte contêineres, bem como outras iniciativas estratégicas que só são oferecidas na nova plataforma. Isso ajuda a garantir que o grupo esteja aplicando as tecnologias mais recentes nos lugares certos, em vez de apenas adaptar a infraestrutura legada. Além disso, o GitLab funciona bem com o Kubernetes sem exigir configurações adicionais, o que simplificou o processo.