Integração e distribuição contínuas

Implemente verificadores de integridade e garanta implantações seguras

Evite implantações com falhas e com desempenho ruim implementando verificadores de integridade no pipeline de CI/CD e reverta alterações automaticamente se um alerta crítico for detectado. Controle o que será implantado com sinalizações de recursos, onde será implantado com entregas progressivas e até mesmo como será implantado com implantações canário e verde azulado.