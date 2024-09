Como a rápida adoção do GitLab gerou a necessidade de uma solução mais dimensionável, a Lockheed Martin, o GitLab e a Amazon Web Services (AWS) trabalharam em conjunto para automatizar e otimizar a implantação de código da Lockheed Martin em toda a empresa. A solução começou com uma revisão bem arquitetada do design entre as três empresas. Em seguida, a AWS ajudou a automatizar e otimizar a implantação do GitLab pela Lockheed Martin no ambiente de CI/CD, oferecendo Infraestrutura como Código (IaC) para implantar o ambiente em apenas duas horas, em vez das várias horas exigidas anteriormente.

A equipe da AWS também estabeleceu fluxos de trabalho para proporcionar uma arquitetura de recuperação de desastres para o GitLab, totalmente automatizada, altamente disponível, compatível e dimensionável. Isso possibilitou um processo uniforme, executado sem intervenção manual. A AWS também permitiu o balanceamento de carga para dimensionar automaticamente o processo de implantação conforme a demanda dos desenvolvedores por execuções de pipeline e tráfego de usuários, eliminando a espera pela execução das implantações. Foram realizados testes de pré-migração para estabelecer as linhas de base, seguidos de testes pós-migração para avaliar os ganhos em desempenho e capacidade de ajuste de escala na entrega de implantações mais rápidas.

Além disso, foram implementados controles de monitoramento e segurança para cumprir as políticas de segurança da Lockheed Martin. Como resultado, a equipe conseguiu aumentar sua eficiência operacional, reduzindo de 200 para zero o número de solicitações de compilação aguardando processamento e diminuindo o tempo de implantação de código em toda a empresa. Esse esforço mostrou como grandes empresas com milhares de desenvolvedores de software podem criar e implantar pipelines de código automatizados, dimensionáveis e resilientes na nuvem usando plataformas como o GitLab, ao adotar as práticas recomendadas da AWS.