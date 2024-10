FullSave è riuscita a migliorare la comunicazione, agevolare la collaborazione e incrementare l'efficienza nei processi di sviluppo e deployment assimilando in modo ancor più completo la piattaforma unificata di GitLab. Tutte queste componenti hanno permesso all'azienda di ottimizzare l'intero ciclo di sviluppo software.

Tra i principali vantaggi riscontrati dal team di FullSave vi è una maggiore velocità di sviluppo e deployment. Prima di ampliare il raggio d'azione di GitLab, il personale era in grado di eseguire deployment solo due o tre volte al mese, mentre oggi possono farlo molte volte al giorno in maniera più pulita. In passato, i deployment numerosi venivano eseguiti manualmente. Oggi, grazie al processo di automazione di GitLab, la percentuale di errore si è ridotta drasticamente così come i tempi di deployment, passati da tre ore a soli pochi minuti.

Vantaggi dell'utilizzo esteso di GitLab:

Riduzione degli errori e dei ticket di integrazione

Miglioramento della qualità del software

Aumento dell'output di codice

Semplificazione dei processi di sviluppo software e del flusso di lavoro

Ottenimento della certificazione ISO27001, richiesta da alcuni clienti di FullSave

Maggiore collaborazione

Possibilità per il personale di pianificare e realizzare roadmap e bacheche personalizzate

Questa gestione capillare delle varie fasi del ciclo di sviluppo software all'interno di una singola piattaforma ha portato all'azienda numerosi vantaggi, permettendole di affrancarsi da una toolchain complessa. La soluzione all-in-one di GitLab consente agli sviluppatori di FullSave di avere una visione chiara dei progetti e dei progressi, incentivandoli a intervenire nel momento opportuno.

Inoltre, la maggiore collaborazione e l'aumento dell'efficienza generale permettono di realizzare prodotti software migliori e più sicuri. Per un piccolo team come quello di FullSave, utilizzare GitLab vuol dire essere in grado di gestire più progetti contemporaneamente.