Frameworks de conformidade personalizados agora disponíveis

Conformidade inteligente em que você pode confiar.

Conformidade integrada e automatizada que acelera seu ciclo de vida de desenvolvimento de software, sem nunca desacelerá-lo.

Conformidade na velocidade do desenvolvimento

Aplique políticas e controles no início do processo de desenvolvimento, integrando-os diretamente aos seus pipelines.

Frameworks suportados

Gerencie vários frameworks simultaneamente e alcance conformidade contínua com a extensa biblioteca de frameworks do GitLab que se adapta às suas necessidades de conformidade em evolução.

Resultados reais de equipes regulamentadas

"Deslocar a segurança para a esquerda e usar a visibilidade da plataforma sobre todo o processo é significativo para nós. Em vez de verificar segurança e conformidade mais tarde no ciclo de vida do software, quando é necessário mais trabalho para voltar e corrigir problemas. A segurança é nossa prioridade máxima. Isso facilita as coisas."

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

Ver caso de estudo

10x

aumento na cadência de lançamento e redução de 99% no tempo de inatividade

Intuitive Machines85%

redução na duração da auditoria com processos reduzidos de várias semanas para menos de uma*

2024 Forrester83%

redução no tempo de relatórios com automação de painel em tempo real*

2024 Forrester13x

varreduras de segurança mais rápidas e 90% de economia na administração da cadeia de ferramentas

CACI2x

implantação de recursos mais rápida para soluções de infraestrutura de IA de ponta a ponta

Experimente a conformidade integrada

Este tour guiado e interativo mostrará como o GitLab permite que as equipes definam barreiras de proteção aplicáveis durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Ilustração de conformidade integrada

Explore a conformidade por setor

Serviços financeiros
Setor público
Telecomunicações
Automotivo
Educação
Aeroespacial

Mais de 50% das empresas Fortune 100 confiam no GitLab

