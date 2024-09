Como a maior empresa de telecomunicações da Europa, a Deutsche Telekom entende a importância do DevOps para aumentar a eficiência no ciclo de vida do desenvolvimento de software. "É claro que o DevOps não envolve apenas ferramentas, mas também a mentalidade, a cultura e a maneira como as pessoas trabalham juntas", diz Thorsten Bastian, Líder de Negócios do Hub de CI/CD da Telekom IT. As metodologias de DevOps se tornaram a base das iniciativas da Deutsche Telekom para otimizar o desenvolvimento de software, reduzir tarefas manuais, eliminar silos, aumentar a colaboração e a produtividade e acelerar o tempo de entrada no mercado.

Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Por vários anos, enquanto a Deutsche Telekom migrava de uma abordagem em cascata para a metodologia ágil, diferentes equipes de desenvolvimento de software na empresa começaram a considerar como aproveitar a automação e a integração e entrega contínuas (CI/CD), mas a adoção foi irregular no início. Como as equipes utilizavam ferramentas diferentes para automação, não havia uma fonte única de verdade para compartilhar e colaborar no código.

A Telekom IT, divisão da Deutsche Telekom responsável por projetar, desenvolver e administrar os sistemas de TI da empresa, percebeu a necessidade de uma plataforma centralizada onde os desenvolvedores pudessem compartilhar código e utilizar um conjunto comum de funcionalidades para automação e CI/CD. "Precisávamos reduzir as tarefas manuais para que as pessoas pudessem se concentrar em atividades mais complexas e inovadoras em todo o processo de desenvolvimento", diz Bastian.

Norman Stamnitz, Gerente de Produto do conjunto de ferramentas de CI/CD da Telekom IT, que é baseado no GitLab, explica que a escolha pelo GitLab resultou de um processo de seleção orientado pelos usuários. "Como parte de toda a abordagem DevOps e ágil, não queríamos essa decisão fosse imposta de forma hierárquica", diz Stamnitz. "Queríamos que os usuários da plataforma decidissem o que fazia mais sentido para eles. Foi assim que chegamos ao GitLab." Stamnitz e sua equipe começaram com o nível Premium do GitLab, pois queriam ter acesso a recursos de nível empresarial, como suporte prioritário.

A prioridade da Telekom IT era garantir que todos os desenvolvedores e engenheiros de DevOps da Deutsche Telekom pudessem usar o GitLab. O conjunto de ferramentas de CI/CD precisava ser acessível em qualquer tipo de notebook, sem a necessidade de criar uma conta separada ou preencher um formulário de solicitação complicado. "Depois que o sistema ficou disponível, fizemos uma pequena divulgação nas comunidades internas e, a partir daí, ele passou a funcionar por conta própria", diz Stamnitz. "Em pouco tempo, tínhamos mais de 1.000 usuários na plataforma, sem que houvesse nenhuma exigência de governança de TI ou algo do gênero. Nosso conjunto de ferramentas de CI/CD, baseado no GitLab, ganhou popularidade rapidamente por meio do boca a boca."

Não foram apenas os projetos e usuários da Telekom IT que migraram para o GitLab. Outras unidades de TI da empresa também decidiram desativar seus próprios sistemas de CI/CD (algumas delas já usavam o GitLab, outras usavam ferramentas diferentes) e migrar para a instância central do GitLab Premium da Telekom IT.

Agora, dois anos e meio depois, a Telekom IT tem mais de 13.000 usuários ativos no GitLab, de todos os departamentos da empresa, e cerca de 75% dos seus programas ágeis usam conjunto de ferramentas de CI/CD da Telekom IT. "O feedback dos usuários tem sido extremamente positivo", diz Stamnitz. "Eles são muito gratos por oferecermos a plataforma e por não precisarem se preocupar com sua manutenção: ela está sempre disponível e funcionando corretamente. A meu ver, a experiência para os desenvolvedores é muito boa."

Parte dessa experiência aprimorada do desenvolvedor é a mudança para a "Inner Source", ou seja, uma cultura de compartilhamento de código e conhecimento dentro da empresa. "Antes de adquirirmos o GitLab Premium, era difícil encontrar uma maneira de facilitar o compartilhamento de código entre os nossos diferentes departamentos. É claro que tínhamos vários repositórios de código, como o Git ou o Subversion, mas o compartilhamento sempre foi um problema", diz Stamnitz. "As pessoas diziam: 'Tenho certeza de que isso já foi desenvolvido centenas de vezes, mas não consigo acessar o código-fonte'. Isso mudou com a nossa instalação centralizada do GitLab, pois agora todos os departamentos da empresa hospedam nosso código-fonte, mais ou menos, na mesma plataforma. Todos os membros da equipe podem acessá-lo e participar."