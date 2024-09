A introdução do GitLab Community Edition na NVIDIA seguiu um caminho semelhante. Embora o GitLab tenha sido implantado internamente em 2016, sua aceitação disparou e agora ele é amplamente adotado. À medida que mais pessoas começaram a usar a ferramenta, ficou claro que os recursos de integração, ajuste de escala e facilidade de uso do GitLab são características que nem todas as outras ferramentas oferecem. "O GitLab é o único servidor Git que realmente nos disponibiliza esses recursos. Isso foi um grande diferencial para nós, como administradores", disse Sage.

O GitLab Geo é crucial para permitir que equipes distribuídas trabalhem de forma eficiente e eficaz. Além de diminuir o estresse, o GitLab Geo reduz o tempo que as equipes de desenvolvimento distribuídas da NVIDIA levam para clonar e gerenciar projetos. "O GitLab tem melhorado continuamente em termos de capacidade de ajuste de escala. Agora ele consegue se propagar por mais nós. Com o Geo, dentro de um datacenter, podemos de fato ajustar nossa escala. Temos vários nós operando e compartilhando a carga de forma invisível para os usuários, enquanto continuamos a aprimorar sua capacidade de ajuste de escala, tolerância a falhas e disponibilidade", disse Sage. "Estamos fazendo atualizações sem tempo de inatividade, e todas essas melhorias no produto tornaram sua execução e gestão muito mais fáceis em grandes implantações."

O GitLab Geo está permitindo que a NVIDIA atenda facilmente suas equipes internacionais em todo o mundo. Usando os espelhos somente leitura do GitLab Geo, a empresa consegue manter os dados próximos dos usuários, evitando que eles percam horas esperando grandes repositórios serem baixados para que possam trabalhar.

O objetivo final é oferecer aos desenvolvedores uma experiência dedicada e dimensionável, além de evitar que os usuários sobrecarreguem todos os servidores de uma vez. A empresa também está expandindo suas infraestruturas, e o GitLab Geo, com seus recursos de alta disponibilidade (HA), ajuda as equipes a se prepararem para qualquer necessidade de recuperação de desastre e a manter um alto tempo de atividade.

O GitLab também oferece um nível de transparência que outras ferramentas não têm. "O fato de vocês serem tão transparentes no processo de desenvolvimento é uma enorme vantagem. Isso me ajudou a me atualizar relativamente rápido. Mas, também me permite entender como o produto funciona internamente e até mesmo corrigir coisas por conta própria", afirmou Herlihy.