A Ally está a meio caminho do objetivo de eliminar completamente sua cadeia de ferramentas e já está economizando cerca de US$ 300.000 por ano com a redução do tempo de inatividade dos desenvolvedores e dos custos com ferramentas. Além disso, o Ally Bank costumava lidar com 20 interrupções de pipeline por ano. No entanto, em 2022, apenas um ano após iniciar a migração para a plataforma DevSecOps do GitLab, a empresa registrou apenas duas interrupções, conforme relatou Kothur. "Estamos economizando todas as horas que antes eram perdidas com interrupções de pipeline", acrescenta. "Estamos na metade do processo de eliminarmos todas as nossas outras ferramentas e já observamos grandes benefícios."

As aplicações que a Ally migrou para o GitLab estão, em média, com um tempo de implantação 50% mais rápido. Além disso, com a plataforma DevSecOps facilitando e agilizando o desenvolvimento, os desenvolvedores podem se dedicar mais à inovação, implementando mais recursos no mesmo período.

Além desse aumento na eficiência, a segurança incorporada à plataforma DevSecOps permitiu que a Ally reduzisse o consumo de suas ferramentas de segurança ao usar o GitLab. Agora, a empresa monitora e testa a segurança desde o início do ciclo de vida do software, quando é mais fácil e rápido corrigir qualquer problema. E isso significa mais segurança. Ela também está utilizando a automação integrada à plataforma DevSecOps para realizar análises contínuas de segurança, reforçando a garantia de segurança dos aplicativos. Em suma, o GitLab está simplificando os esforços de segurança de aplicações da empresa.

"Está facilitando a segurança e a conformidade", diz Kothur. "Para nós, é importante priorizar a segurança desde o início e aproveitar a visibilidade da plataforma ao longo de todo o processo. É melhor do que verificar a segurança e a conformidade mais adiante no ciclo de vida do software, quando é mais trabalhoso corrigir qualquer problema. A segurança é a nossa maior prioridade, o que facilita tudo. Menos tempo dedicado a vulnerabilidades resulta em um desenvolvimento e uma implantação mais otimizados."