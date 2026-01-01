Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
Orquestração de IA ao longo de todo o ciclo de vida do software
Agentes especializados, personalizáveis para seu trabalho
Avance mais rapidamente com agentes construídos por especialistas que sua equipe pode usar imediatamente e estender com versões personalizadas para refletir os padrões e fluxos de trabalho da sua organização.
Assistência construída com propósito
Invoque agentes projetados para planejamento, codificação, análise de segurança, análise e muito mais. Cada agente usa o contexto do GitLab para entregar resultados precisos e relevantes que apoiam o trabalho real.
Um catálogo para cada capacidade
Forneça às equipes um local centralizado para explorar, ativar e gerenciar agentes e fluxos. Com o Catálogo de IA, a nova automação se torna simples de adotar e consistente de operacionalizar em projetos e grupos.
Personalizável para sua organização
Crie ou refine agentes para que sigam suas convenções, espelhem suas expectativas de qualidade e apoiem os fluxos de trabalho que importam para suas equipes.
Automatize tarefas complexas
Use fluxos para combinar um ou mais agentes em sequências guiadas que automatizam etapas manuais enquanto reforçam os padrões nos quais sua organização confia.
Automação multi-etapas tornada prática
Os fluxos guiam agentes através de tarefas do início ao fim, usando o contexto do seu projeto para garantir que cada etapa esteja alinhada, previsível e baseada no trabalho real.
Execução orientada por eventos
Acione fluxos a partir de eventos do GitLab como menções ou atribuições para iniciar automação guiada no momento certo do fluxo de trabalho.
Confiável e repetível
Os fluxos executam da mesma forma toda vez sob suas regras e identidade, dando às organizações confiança em como a automação se comporta em todos os projetos.
Governança e controle
Obtenha o que sua organização precisa para usar IA de forma responsável e em escala, com permissões claras, limites e transparência integrados.
Controle de IA orientado por políticas
Decida quais agentes e fluxos são permitidos, onde podem operar e quais modelos podem usar. Tudo se alinha aos seus papéis existentes e estrutura de grupo.
Rastreabilidade completa
As sessões de fluxo são visíveis no GitLab e incluem detalhes do gatilho e links para logs de trabalhos de CI/CD, dando às equipes uma visão clara de como a automação é executada.
Modelos auto-hospedados
Como parte da sua implantação GitLab Self-Managed, você pode utilizar modelos de linguagem grandes auto-hospedados em alinhamento com seus requisitos de conformidade.
Extensível e flexível
A Plataforma de Agentes Duo é projetada para se conectar à forma como sua organização já opera, para que a plataforma se adapte conforme seu ambiente evolui, não o contrário.
Integre seu ecossistema
Conecte sistemas internos, ferramentas de terceiros e serviços de IA externos para que agentes e fluxos possam acessar as informações e capacidades nas quais suas equipes confiam todos os dias.
Construído para evoluir com você
Agentes e fluxos podem ser atualizados, estendidos ou substituídos ao longo do tempo, ajudando as equipes a evoluir sua estratégia de IA enquanto preservam a consistência em toda a plataforma.
Selecione os melhores modelos
Escolha o LLM certo para seus agentes, fluxos e chat agêntico para potencializar seus casos de uso.
Seus agentes, seus fluxos: Casos de uso infinitos
Desde agentes especializados que entendem sua postura de segurança até fluxos automatizados que eliminam transferências manuais entre estágios do ciclo de vida do software, aqui está uma visão do que é possível com a Plataforma de Agentes GitLab Duo.
Planeje e priorize o trabalho
Transforme ideias em planos estruturados, identifique itens obsoletos do backlog e muito mais.
Proteja sua base de código
Analise vulnerabilidades, descarte falsos positivos e obtenha orientação de segurança.
Automatize revisões de código
Colete feedback, itere em solicitações de merge e muito mais.
Diagnostique e corrija pipelines de CI/CD
Analise a causa raiz e gere uma correção em uma nova solicitação de merge.
Converta pipeline existente para GitLab CI/CD
Migre automaticamente configurações de CI/CD e reduza o esforço manual.
Transforme issues em solicitações de merge
Transforme automaticamente issues em código pronto para produção.
Construa seus próprios agentes
Crie, teste e compartilhe agentes personalizados com habilidades específicas.
Crie seu próprio fluxo agêntico
Conecte agentes juntos para automatizar tarefas complexas.
Implante seus agentes e fluxos
Escale o uso de IA agêntica em seus projetos e membros da equipe.
Gere código e testes
Acelere o desenvolvimento, melhore a qualidade do código e automatize a documentação.
Explique, corrija e refatore código
Adicione novos recursos, corrija os existentes e modernize o código.
Descubra detalhes completos do projeto
Obtenha orientação acionável através de issues, comentários e muito mais.
A cobrança baseada no uso torna a IA acessível para todas as equipes, sem forçá-lo a gerenciar assentos.
A Plataforma de Agentes GitLab Duo usa Créditos GitLab, agrupados em toda a sua organização, para que as equipes possam usar IA quando e onde precisarem. Os créditos cobrem tanto interações síncronas de agentes quanto fluxos agênticos assíncronos, dando acesso flexível à IA que escala com o uso real em vez do número de funcionários.
Comece com
a Plataforma de Agentes Duo
- Clientes existentes
Plano Premium e Ultimate
Comece a usar as capacidades da Plataforma de Agentes GitLab Duo hoje com GitLab versão 18.8 ou posterior.Começar
- Novos clientes
Ainda não é cliente?
Sem problema. Experimente nosso melhor plano, incluindo a Plataforma de Agentes GitLab Duo, gratuitamente.Começar