Plataforma de Agentes GitLab Duo

Orquestração de IA ao longo de todo o ciclo de vida do software

An abstract graphic with a cube-shaped character representing an AI agent is featured.

Agentes especializados, personalizáveis para seu trabalho

Avance mais rapidamente com agentes construídos por especialistas que sua equipe pode usar imediatamente e estender com versões personalizadas para refletir os padrões e fluxos de trabalho da sua organização.

Assistência construída com propósito

Invoque agentes projetados para planejamento, codificação, análise de segurança, análise e muito mais. Cada agente usa o contexto do GitLab para entregar resultados precisos e relevantes que apoiam o trabalho real.

Um catálogo para cada capacidade

Forneça às equipes um local centralizado para explorar, ativar e gerenciar agentes e fluxos. Com o Catálogo de IA, a nova automação se torna simples de adotar e consistente de operacionalizar em projetos e grupos.

Personalizável para sua organização

Crie ou refine agentes para que sigam suas convenções, espelhem suas expectativas de qualidade e apoiem os fluxos de trabalho que importam para suas equipes.

Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.

Automatize tarefas complexas com fluxos de trabalho agênticos

Use fluxos para combinar um ou mais agentes em sequências guiadas que automatizam etapas manuais enquanto reforçam os padrões nos quais sua organização confia.

Um gráfico abstrato com um personagem em forma de cubo representando um agente de IA.

Automação multi-etapas tornada prática

Os fluxos guiam agentes através de tarefas do início ao fim, usando o contexto do seu projeto para garantir que cada etapa esteja alinhada, previsível e baseada no trabalho real.

Execução orientada por eventos

Acione fluxos a partir de eventos do GitLab como menções ou atribuições para iniciar automação guiada no momento certo do fluxo de trabalho.

Confiável e repetível

Os fluxos executam da mesma forma toda vez sob suas regras e identidade, dando às organizações confiança em como a automação se comporta em todos os projetos.

Governança e controle de nível empresarial

Obtenha o que sua organização precisa para usar IA de forma responsável e em escala, com permissões claras, limites e transparência integrados.

Um gráfico abstrato com um personagem em forma de cubo representando um agente de IA.

Controle de IA orientado por políticas

Decida quais agentes e fluxos são permitidos, onde podem operar e quais modelos podem usar. Tudo se alinha aos seus papéis existentes e estrutura de grupo.

Rastreabilidade completa

As sessões de fluxo são visíveis no GitLab e incluem detalhes do gatilho e links para logs de trabalhos de CI/CD, dando às equipes uma visão clara de como a automação é executada.

Modelos auto-hospedados

Como parte da sua implantação GitLab Self-Managed, você pode utilizar modelos de linguagem grandes auto-hospedados em alinhamento com seus requisitos de conformidade.

Extensível e flexível por design

A Plataforma de Agentes Duo é projetada para se conectar à forma como sua organização já opera, para que a plataforma se adapte conforme seu ambiente evolui, não o contrário.

Um gráfico abstrato com um personagem em forma de cubo representando um agente de IA.

Integre seu ecossistema

Conecte sistemas internos, ferramentas de terceiros e serviços de IA externos para que agentes e fluxos possam acessar as informações e capacidades nas quais suas equipes confiam todos os dias.

Construído para evoluir com você

Agentes e fluxos podem ser atualizados, estendidos ou substituídos ao longo do tempo, ajudando as equipes a evoluir sua estratégia de IA enquanto preservam a consistência em toda a plataforma.

Selecione os melhores modelos

Escolha o LLM certo para seus agentes, fluxos e chat agêntico para potencializar seus casos de uso.

Seus agentes, seus fluxos: Casos de uso infinitos

Desde agentes especializados que entendem sua postura de segurança até fluxos automatizados que eliminam transferências manuais entre estágios do ciclo de vida do software, aqui está uma visão do que é possível com a Plataforma de Agentes GitLab Duo.

IA agêntica com preços que escalam para sua equipe

A cobrança baseada no uso torna a IA acessível para todas as equipes, sem forçá-lo a gerenciar assentos.

A Plataforma de Agentes GitLab Duo usa Créditos GitLab, agrupados em toda a sua organização, para que as equipes possam usar IA quando e onde precisarem. Os créditos cobrem tanto interações síncronas de agentes quanto fluxos agênticos assíncronos, dando acesso flexível à IA que escala com o uso real em vez do número de funcionários.

ia agêntica abstrata

Comece com

a Plataforma de Agentes Duo

  • Clientes existentes

    Plano Premium e Ultimate

    Comece a usar as capacidades da Plataforma de Agentes GitLab Duo hoje com GitLab versão 18.8 ou posterior.

  • Novos clientes

    Ainda não é cliente?

    Sem problema. Experimente nosso melhor plano, incluindo a Plataforma de Agentes GitLab Duo, gratuitamente.

