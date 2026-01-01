Os 5 principais casos de uso e o ROI
Revisão de código
100x ROI
Aumente a qualidade sem adicionar funcionários
Problema
Os engenheiros seniores são o gargalo; dezenas de milhares de solicitações de merge por mês precisam de revisão.
Solução
O GitLab Duo realiza uma revisão inicial e inclui comentários inline diretamente na solicitação de merge.
O que os clientes estão dizendo
"A qualidade da revisão de código é superior à revisão humana."
"Gostamos muito do DAP para revisão de código. Estamos procurando substituir o CodeRabbit."
"Obteve 5 pontos de 5 em todas as dimensões em uma avaliação de 23 casos de uso."
ROI de 100xCerca de 20 minutos economizados por solicitação de merge (MR) a US$ 75/hora
|Scenario
|Adoção
|MR/mês
|Custo/mês
|Horas economizadas
|Economia
|ROI
|Conservador
|10%
|4,248
|$1,062
|1,416
|$106,200
|100x
|Médio
|15%
|6,437
|$1,593
|2,124
|$159,300
|100x
|Agressivo
|25%
|10,620
|$2,655
|3,540
|$265,500
|100x
ROI estimado para 22.500 estações, com 42.481 MRs/mês. US$ 0,25 por revisão de código.
Corrija pipelines com falha
16x ROI
Remova os bloqueios de inovação das equipes
Problema
Cada pipeline com falha consome tempo de engenharia, enquanto as solicitações de merge e o trabalho posterior ficam bloqueados.
Solução
O fluxo de correção do pipeline CI/CD lê os logs, diagnostica as causas e abre uma solicitação de merge com uma correção proposta.
O que os clientes estão dizendo
"A resolução de falhas de pipeline é uma das três métricas, junto com a revisão de código."
"São 65.000 pipelines por dia, com cerca de 26% de falhas. Esse é um dos principais casos de uso".
"80% do tempo da infraestrutura é gasto em lançamentos manuais. A correção do pipeline é o fluxo de maior valor."
ROI de 16xCerca de 1,5 hora economizada a US$ 75/hora (custo total)
|Scenario
|Adoção
|Correções/mês
|Custo/mês
|Horas economizadas
|Economia
|ROI
|Conservador
|3%
|266
|$1,768
|399
|$29,925
|16x
|Médio
|10%
|885
|$5,885
|1,327
|$99,525
|16x
|Agressivo
|25%
|2,221
|$14,769
|3,331
|$249,862
|16x
Enterprise (8.885 pipelines com falha/mês). Tempo economizado: 90 minutos/correção a US$ 75/hora.
Defina como equipes e agentes de IA trabalham juntos.Conheça a Plataforma de Agente do GitLab Duo
Chat agêntico do GitLab Duo
8x ROI
Delegação e análise de tarefas com agentes em todo o SDLC
Problema
Os desenvolvedores dedicam de 30 a 40% do seu tempo buscando respostas — lendo documentação, consultando colegas no Slack e analisando bases de código desconhecidas.
Solução
O chat agêntico contextual na IU, no IDE e na CLI responde a perguntas com o contexto do projeto em tempo real. Expanda seus fluxos com agentes específicos de domínio usando o Catálogo de IA.
O que os clientes estão dizendo
"Eu uso em tudo o que faço agora."
"O diferencial do DAP é o contexto nativo do GitLab."
"50 pessoas em 10 casos de uso criaram agentes em um dia."
ROI de 8x30 minutos por dia
|Scenario
|Adoção
|Sessões
|Custo/mês
|Horas economizadas
|Economia
|ROI
|Conservador
|10%
|20,000
|$90,000
|10,000
|$750,000
|8x
|Médio
|30%
|60,000
|$270,000
|30,000
|$2,250,000
|8x
|Agressivo
|75%
|150,000
|$675,000
|75,000
|$5,625,000
|8x
Enterprise: 10.000 usuários, sessões diárias, 30 minutos economizados diariamente a US$ 75/hora. Custo calculado com base em US$ 4,50/sessão.
Fluxo de desenvolvimento de software
12x ROI
Reduza o tempo do item de trabalho à solicitação de merge de dias para minutos
Problema
A espera para que os itens de trabalho sejam atribuídos pode levar dias; uma vez que um desenvolvedor é designado, cada item de trabalho pode levar de 2 a 4 horas.
Solução
Os engenheiros descrevem a alteração em linguagem natural – o GitLab Duo analisa a base de código, gera implementação e testes e prepara as alterações para revisão.
O que os clientes estão dizendo
"Construímos um sistema totalmente novo, tudo com IA, praticamente sem envolvimento humano. É muito rápido".
"Nosso primeiro ciclo de desenvolvimento foi entre 7 e 10 vezes mais rápido, com 95% de cobertura de testes logo na primeira etapa".
ROI de 12x2 horas por item de trabalho a US$ 75/hora
|Scenario
|Itens/mês
|Custo/mês
|Horas economizadas
|Economia
|ROI
|Conservador
|2,080
|$27,664
|4,160
|$312,000
|12x
|Médio
|6,240
|$82,992
|12,480
|$936,000
|12x
|Agressivo
|10,396
|$138,266
|20,792
|$1,559,400
|12x
Cálculo do ROI: média de 14 créditos e 2 horas economizadas por item de trabalho a US$ 75/hora.
Resolução de vulnerabilidade SAST
29x ROI
Remediação de vulnerabilidades SAST com IA
Problema
Centenas ou milhares de descobertas SAST por mês, capacidade limitada de correção e MTTR de meses, enquanto o risco de auditoria cresce.
Solução
Analisa cada descoberta selecionada e cria uma solicitação de merge com a correção.
O que os clientes estão dizendo
"Enfrentamos 300.000 vulnerabilidades em 70 projetos. A remediação de segurança é o caso de uso número 1."
"Fatores regulatórios – a conformidade com DORA e NIST exige uma velocidade de remediação de vulnerabilidade demonstrável."
"A visibilidade da sessão/trilha de auditoria é um diferencial para clientes do setor de defesa/governo."
ROI de 29xCom US$ 3,90 em créditos versus US$ 112,50 de mão de obra
|Scenario
|Adoção
|Sessões
|Custo/mês
|Horas economizadas
|Economia
|ROI
|Conservador
|5%
|370
|$1,443
|555
|$41,625
|29x
|Médio
|15%
|1,100
|$4,290
|1,650
|$123,750
|29x
|Agressivo
|30%
|2,190
|$8,541
|3,285
|$246,375
|29x
Tempo para corrigir manualmente uma vulnerabilidade: 1,5 hora a US$ 75/hora. US$ 3,90 em créditos vs. US$ 112,50 de mão de obra.
Quer ver esses resultados?
Quer ver esses resultados?
Fale com a nossa equipe sobre como a Plataforma de Agente do GitLab Duo pode proporcionar um ROI mensurável para a sua empresa de engenharia.