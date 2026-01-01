Plataforma de Agente do GitLab Duo

Os 5 principais casos de uso e o ROI

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Revisão de código

100x ROI

Aumente a qualidade sem adicionar funcionários

Problema

Os engenheiros seniores são o gargalo; dezenas de milhares de solicitações de merge por mês precisam de revisão.

Solução

O GitLab Duo realiza uma revisão inicial e inclui comentários inline diretamente na solicitação de merge.

O que os clientes estão dizendo

"A qualidade da revisão de código é superior à revisão humana."
"Gostamos muito do DAP para revisão de código. Estamos procurando substituir o CodeRabbit."
"Obteve 5 pontos de 5 em todas as dimensões em uma avaliação de 23 casos de uso."

ROI de 100x

Cerca de 20 minutos economizados por solicitação de merge (MR) a US$ 75/hora
ScenarioAdoçãoMR/mêsCusto/mêsHoras economizadasEconomiaROI
Conservador10%4,248$1,0621,416$106,200100x
Médio15%6,437$1,5932,124$159,300100x
Agressivo25%10,620$2,6553,540$265,500100x

ROI estimado para 22.500 estações, com 42.481 MRs/mês. US$ 0,25 por revisão de código.

Corrija pipelines com falha

16x ROI

Remova os bloqueios de inovação das equipes

Problema

Cada pipeline com falha consome tempo de engenharia, enquanto as solicitações de merge e o trabalho posterior ficam bloqueados.

Solução

O fluxo de correção do pipeline CI/CD lê os logs, diagnostica as causas e abre uma solicitação de merge com uma correção proposta.

O que os clientes estão dizendo

"A resolução de falhas de pipeline é uma das três métricas, junto com a revisão de código."
"São 65.000 pipelines por dia, com cerca de 26% de falhas. Esse é um dos principais casos de uso".
"80% do tempo da infraestrutura é gasto em lançamentos manuais. A correção do pipeline é o fluxo de maior valor."

ROI de 16x

Cerca de 1,5 hora economizada a US$ 75/hora (custo total)
ScenarioAdoçãoCorreções/mêsCusto/mêsHoras economizadasEconomiaROI
Conservador3%266$1,768399$29,92516x
Médio10%885$5,8851,327$99,52516x
Agressivo25%2,221$14,7693,331$249,86216x

Enterprise (8.885 pipelines com falha/mês). Tempo economizado: 90 minutos/correção a US$ 75/hora.

Defina como equipes e agentes de IA trabalham juntos.

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Chat agêntico do GitLab Duo

8x ROI

Delegação e análise de tarefas com agentes em todo o SDLC

Problema

Os desenvolvedores dedicam de 30 a 40% do seu tempo buscando respostas — lendo documentação, consultando colegas no Slack e analisando bases de código desconhecidas.

Solução

O chat agêntico contextual na IU, no IDE e na CLI responde a perguntas com o contexto do projeto em tempo real. Expanda seus fluxos com agentes específicos de domínio usando o Catálogo de IA.

O que os clientes estão dizendo

"Eu uso em tudo o que faço agora."
"O diferencial do DAP é o contexto nativo do GitLab."
"50 pessoas em 10 casos de uso criaram agentes em um dia."

ROI de 8x

30 minutos por dia
ScenarioAdoçãoSessõesCusto/mêsHoras economizadasEconomiaROI
Conservador10%20,000$90,00010,000$750,0008x
Médio30%60,000$270,00030,000$2,250,0008x
Agressivo75%150,000$675,00075,000$5,625,0008x

Enterprise: 10.000 usuários, sessões diárias, 30 minutos economizados diariamente a US$ 75/hora. Custo calculado com base em US$ 4,50/sessão.

Fluxo de desenvolvimento de software

12x ROI

Reduza o tempo do item de trabalho à solicitação de merge de dias para minutos

Problema

A espera para que os itens de trabalho sejam atribuídos pode levar dias; uma vez que um desenvolvedor é designado, cada item de trabalho pode levar de 2 a 4 horas.

Solução

Os engenheiros descrevem a alteração em linguagem natural – o GitLab Duo analisa a base de código, gera implementação e testes e prepara as alterações para revisão.

O que os clientes estão dizendo

"Construímos um sistema totalmente novo, tudo com IA, praticamente sem envolvimento humano. É muito rápido".
"Nosso primeiro ciclo de desenvolvimento foi entre 7 e 10 vezes mais rápido, com 95% de cobertura de testes logo na primeira etapa".

ROI de 12x

2 horas por item de trabalho a US$ 75/hora
ScenarioItens/mêsCusto/mêsHoras economizadasEconomiaROI
Conservador2,080$27,6644,160$312,00012x
Médio6,240$82,99212,480$936,00012x
Agressivo10,396$138,26620,792$1,559,40012x

Cálculo do ROI: média de 14 créditos e 2 horas economizadas por item de trabalho a US$ 75/hora.

Resolução de vulnerabilidade SAST

29x ROI

Remediação de vulnerabilidades SAST com IA

Problema

Centenas ou milhares de descobertas SAST por mês, capacidade limitada de correção e MTTR de meses, enquanto o risco de auditoria cresce.

Solução

Analisa cada descoberta selecionada e cria uma solicitação de merge com a correção.

O que os clientes estão dizendo

"Enfrentamos 300.000 vulnerabilidades em 70 projetos. A remediação de segurança é o caso de uso número 1."
"Fatores regulatórios – a conformidade com DORA e NIST exige uma velocidade de remediação de vulnerabilidade demonstrável."
"A visibilidade da sessão/trilha de auditoria é um diferencial para clientes do setor de defesa/governo."

ROI de 29x

Com US$ 3,90 em créditos versus US$ 112,50 de mão de obra
ScenarioAdoçãoSessõesCusto/mêsHoras economizadasEconomiaROI
Conservador5%370$1,443555$41,62529x
Médio15%1,100$4,2901,650$123,75029x
Agressivo30%2,190$8,5413,285$246,37529x

Tempo para corrigir manualmente uma vulnerabilidade: 1,5 hora a US$ 75/hora. US$ 3,90 em créditos vs. US$ 112,50 de mão de obra.

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