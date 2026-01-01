トップ5のユースケースとROI
コードレビュー
ROI 100倍
人員を増やすことなく品質をスケール
問題
シニアエンジニアがボトルネックになっており、月に数万件のマージリクエストのレビューが必要です。
ソリューション
GitLab Duoが一次レビューを実行し、マージリクエストにインラインコメントを直接投稿します。
お客様の声
「コードレビューの質は『人間のレビューを超える』と評価されました。」
「DAPのコードレビューが非常に気に入っています...CodeRabbitからの乗り換えを検討中です。」
「23のユースケース評価において、すべての項目で5点満点中5点を獲得しました。」
ROI 100倍マージリクエスト（MR）1件あたり約20分の時間削減（時給$75換算）
|シナリオ
|導入率
|MR/月
|コスト/月
|削減時間
|削減額
|ROI
|控えめ
|10%
|4,248
|$1,062
|1,416
|$106,200
|100x
|標準
|15%
|6,437
|$1,593
|2,124
|$159,300
|100x
|積極的
|25%
|10,620
|$2,655
|3,540
|$265,500
|100x
22,500シートで月間42,481件のMRを作成した場合のROIモデル。コードレビュー1件あたり$0.25。
失敗したパイプラインの修正
ROI 16倍
チームのイノベーションを阻む障害を排除
問題
パイプラインの失敗は、エンジニアリングの時間を消費するだけでなく、マージリクエストや後続の作業もブロックされます。
ソリューション
CI/CDパイプライン修正フローがログを解析し、原因を特定した上で、修正案を含むマージリクエストを作成します。
お客様の声
「失敗したパイプラインの解決は、コードレビューと並ぶ3つのメトリクスのうちの1つです。」
「1日あたり65,000のパイプライン、失敗率は26％。パイプライン修正が最重要ユースケースです。」
「インフラ時間の80%が手動リリースに費やされています。パイプライン修正が最も価値の高いフローです。」
ROI 16倍1件あたり約1.5時間の時間削減（時給$75換算）
|シナリオ
|導入率
|修正/月
|コスト/月
|削減時間
|削減額
|ROI
|控えめ
|3%
|266
|$1,768
|399
|$29,925
|16x
|標準
|10%
|885
|$5,885
|1,327
|$99,525
|16x
|積極的
|25%
|2,221
|$14,769
|3,331
|$249,862
|16x
エンタープライズ（月間8,885件のパイプライン失敗）。1件あたりの削減時間：90分（時給$75換算）。
チームとAIエージェントの協働方法を定義する。GitLab Duo Agent Platformを詳しく見る
GitLab Duo Agentic Chat
ROI 8倍
SDLC全体にわたるエージェント型のタスク委任と分析
問題
デベロッパーは業務時間の30〜40%を、ドキュメントの確認、Slackでの同僚への質問、不慣れなコードベースの解読といった情報収集に費やしています。
ソリューション
UI、IDE、CLIで利用できるコンテキスト対応のエージェント型チャットが、プロジェクトのリアルタイムコンテキストに基づいて質問に回答します。AIカタログから、ドメイン特化型エージェントによる拡張も可能です。
お客様の声
「今では業務のあらゆる場面で使っています。」
「DAPの差別化要因は、GitLabネイティブのコンテキストです」
「50人が参加し、10種類のユースケースをカバーするエージェントをわずか1日で構築しました。」
ROI 8倍1日あたり30分の時間削減
|シナリオ
|導入率
|セッション数
|コスト/月
|削減時間
|削減額
|ROI
|控えめ
|10%
|20,000
|$90,000
|10,000
|$750,000
|8x
|標準
|30%
|60,000
|$270,000
|30,000
|$2,250,000
|8x
|積極的
|75%
|150,000
|$675,000
|75,000
|$5,625,000
|8x
エンタープライズ：10,000ユーザー、1日あたりのセッション数、1日30分の時間削減（時給$75換算）。セッション単価$4.50。
ソフトウェア開発フロー
ROI 12倍
「作業アイテムからマージリクエストまで」を数日から数分に短縮
問題
作業アイテムが着手されるまでに数日かかることがあり、デベロッパーが割り当てられてからも1件あたり2〜4時間を要します。
ソリューション
エンジニアが自然言語で変更内容を説明すると、GitLab Duoはコードベースを分析し、実装とテストを生成し、レビューのために変更内容をステージングします。
お客様の声
「まったく新しいシステムを、ほぼ人間の手を介さずAIだけで構築しています。非常にスピーディです。」
「初回の開発パスが7〜10倍速くなり、テストカバレッジは初回で95%を達成しました。」
ROI 12倍作業アイテム1件あたり2時間の時間削減（時給$75換算）
|シナリオ
|アイテム/月
|コスト/月
|削減時間
|削減額
|ROI
|控えめ
|2,080
|$27,664
|4,160
|$312,000
|12x
|標準
|6,240
|$82,992
|12,480
|$936,000
|12x
|積極的
|10,396
|$138,266
|20,792
|$1,559,400
|12x
ROI算出：平均14クレジット、作業アイテム1件あたり2時間の削減（時給$75換算）。
SAST脆弱性修正
ROI 29倍
SASTで検出された脆弱性のAIコード修正
問題
SASTの検出結果が月に数百から数千件に上るにもかかわらず、修正キャパシティが限られており、MTTRは数か月に及び、監査リスクが増大しています。
ソリューション
選択した検出結果を分析し、修正を含むマージリクエストを作成します。
お客様の声
「70プロジェクトにわたり300,000件の脆弱性に直面しています。セキュリティ修復が最優先のユースケースです。」
「規制要件として、DORA・NISTコンプライアンスには、脆弱性修復の速度を実証することが求められます。」
「セッションの可視性と監査証跡は、防衛・政府系のお客様にとって差別化要因です。」
ROI 29倍クレジット$3.90 vs 人件費$112.50
|シナリオ
|導入率
|セッション数
|コスト/月
|削減時間
|削減額
|ROI
|控えめ
|5%
|370
|$1,443
|555
|$41,625
|29x
|標準
|15%
|1,100
|$4,290
|1,650
|$123,750
|29x
|積極的
|30%
|2,190
|$8,541
|3,285
|$246,375
|29x
脆弱性1件の手動修正時間：1.5時間（時給$75換算）。クレジット$3.90 vs 人件費$112.50。
この成果を実現しませんか？
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