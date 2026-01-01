GitLab Duo Agent Platform

I 5 principali casi d'uso e il ROI

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Revisione del codice

100x ROI

Ampliamento su larga scala dell'impegno verso la qualità senza aggiungere personale

Problema

Gli ingegneri senior sono il collo di bottiglia: decine di migliaia di richieste di merge al mese necessitano di revisione.

Soluzione

GitLab Duo esegue una prima revisione e inserisce i commenti nella riga di codice direttamente nella richiesta di merge.

I commenti dei clienti

"La qualità della funzionalità di revisione del codice è stata valutata come superiore alla revisione umana".
"Ci piace molto DAP per la revisione del codice... stiamo cercando di sostituire CodeRabbit".
"Ha ottenuto un punteggio di 5 su 5 in tutti gli ambiti in una valutazione di 23 casi d'uso".

ROI di 100 volte

~20 minuti risparmiati per ogni richiesta di merge (RM) a $ 75/ora
ScenarioAdozioneRM/meseCosto/meseOre risparmiateRisparmiROI
Prudente10%4,248$1,0621,416$106,200100x
Medio15%6,437$1,5932,124$159,300100x
Aggressivo25%10,620$2,6553,540$265,500100x

Modello di ROI per 22.500 utenze che creano 42.481 RM/mese. $ 0,25 per revisione del codice.

Correzione delle pipeline non riuscite

16x ROI

Eliminazione dei blocchi all'innovazione per i team

Problema

Ogni pipeline non riuscita costa tempo al team di sviluppo, mentre le richieste di merge e le attività a valle restano bloccate.

Soluzione

La funzionalità di correzione dei flussi delle pipeline di CI/CD legge i log, diagnostica le cause e apre una richiesta di merge con una proposta di correzione.

I commenti dei clienti

"La risoluzione degli errori delle pipeline è una delle tre metriche che affiancano la revisione del codice".
"65.000 pipeline al giorno, con un tasso di errore del 26%. caso d'uso principale".
"L'80% del tempo dell'infrastruttura viene impiegato per le release manuali. La correzione della pipeline è il flusso dal maggior valore".

ROI di 16 volte

~1,5 ore risparmiate a un costo reale totale di $ 75/ora
ScenarioAdozioneCorrezioni/meseCosto/meseOre risparmiateRisparmiROI
Prudente3%266$1,768399$29,92516x
Medio10%885$5,8851,327$99,52516x
Aggressivo25%2,221$14,7693,331$249,86216x

Enterprise (8.885 pipeline non riuscite al mese). Tempo risparmiato: 90 min/correzione a $ 75/ora.

Definisci come i team e gli agenti IA collaborano.

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Chat agentica di GitLab Duo

8x ROI

Delega delle attività agli agenti e analisi in tutto il ciclo di sviluppo software

Problema

Gli sviluppatori dedicano il 30-40% del loro tempo alla ricerca di risposte: leggono la documentazione, chiedono ai colleghi su Slack e consultano codebase con cui non hanno familiarità.

Soluzione

La chat agentica contestuale nell'interfaccia utente, nell'IDE e nella CLI risponde alle domande con il contesto del progetto e punta all'ampliamento con agenti specifici del dominio tramite il catalogo IA.

I commenti dei clienti

"Ora la uso per tutto ciò che faccio".
"L'elemento di differenziazione di DAP è il contesto nativo di GitLab".
"50 persone in 10 casi d'uso hanno creato agenti in un giorno".

ROI di 8 volte

30 minuti al giorno
ScenarioAdozioneSessioniCosto/meseOre risparmiateRisparmiROI
Prudente10%20,000$90,00010,000$750,0008x
Medio30%60,000$270,00030,000$2,250,0008x
Aggressivo75%150,000$675,00075,000$5,625,0008x

Enterprise: 10.000 utenti, sessioni giornaliere, 30 minuti risparmiati al giorno a $ 75/ora. Il costo è calcolato in $ 4,50 a sessione.

Flusso dello sviluppo software

12x ROI

Riduzione del passaggio da un elemento di lavoro a una richiesta di merge da giorni a minuti.

Problema

L'attesa affinché gli elementi di lavoro vengano presi in carico può richiedere giorni; una volta assegnato, uno sviluppatore può impiegare 2-4 ore per ogni elemento di lavoro.

Soluzione

I tecnici descrivono le modifiche in linguaggio naturale; GitLab Duo analizza la codebase, genera implementazioni e test e prepara le modifiche per la revisione.

I commenti dei clienti

"Possiamo costruire un sistema nuovo di zecca, tutto basato sull'IA e praticamente senza coinvolgimento umano, è un'attività piuttosto veloce".
"La nostra prima fase di sviluppo è stata dalle sette alle dieci volte più veloce, con una copertura dei test del 95% già al primo tentativo".

ROI di 12 volte

2 ore per elemento di lavoro a $ 75/ora
ScenarioElementi/meseCosto/meseOre risparmiateRisparmiROI
Prudente2,080$27,6644,160$312,00012x
Medio6,240$82,99212,480$936,00012x
Aggressivo10,396$138,26620,792$1,559,40012x

Calcolo del ROI: 14 crediti in media e 2 ore risparmiate per elemento di lavoro a $ 75/ora.

Risoluzione delle vulnerabilità tramite SAST

29x ROI

Correzione del codice IA delle vulnerabilità rilevate tramite SAST

Problema

Centinaia o migliaia di vulnerabilità SAST rilevate al mese, capacità di correzione limitata e MTTR nell'ordine di mesi, con un rischio di audit in costante crescita.

Soluzione

Analizza ogni vulnerabilità rilevata e crea una richiesta di merge con la correzione.

I commenti dei clienti

"Gestione di 300.000 vulnerabilità in 70 progetti. La correzione ai fini della sicurezza è il caso d'uso n. 1".
"Fattori trainanti legati alle normative: la conformità DORA e NIST richiede una velocità di correzione delle vulnerabilità dimostrabile".
"La visibilità della sessione/dell'audit trail è un elemento di differenziazione per i clienti operativi nell'ambito della difesa/governativo".

ROI di 29 volte

sulla base di $ 3,90 di crediti contro $ 112,50 di manodopera.
ScenarioAdozioneSessioniCosto/meseOre risparmiateRisparmiROI
Prudente5%370$1,443555$41,62529x
Medio15%1,100$4,2901,650$123,75029x
Aggressivo30%2,190$8,5413,285$246,37529x

Tempo per correggere manualmente una vulnerabilità: 1,5 ore a $ 75/ora. $ 3,90 di crediti contro $ 112,50 di manodopera.

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