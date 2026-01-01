I 5 principali casi d'uso e il ROI
Revisione del codice
100x ROI
Ampliamento su larga scala dell'impegno verso la qualità senza aggiungere personale
Problema
Gli ingegneri senior sono il collo di bottiglia: decine di migliaia di richieste di merge al mese necessitano di revisione.
Soluzione
GitLab Duo esegue una prima revisione e inserisce i commenti nella riga di codice direttamente nella richiesta di merge.
I commenti dei clienti
"La qualità della funzionalità di revisione del codice è stata valutata come superiore alla revisione umana".
"Ci piace molto DAP per la revisione del codice... stiamo cercando di sostituire CodeRabbit".
"Ha ottenuto un punteggio di 5 su 5 in tutti gli ambiti in una valutazione di 23 casi d'uso".
ROI di 100 volte~20 minuti risparmiati per ogni richiesta di merge (RM) a $ 75/ora
|Scenario
|Adozione
|RM/mese
|Costo/mese
|Ore risparmiate
|Risparmi
|ROI
|Prudente
|10%
|4,248
|$1,062
|1,416
|$106,200
|100x
|Medio
|15%
|6,437
|$1,593
|2,124
|$159,300
|100x
|Aggressivo
|25%
|10,620
|$2,655
|3,540
|$265,500
|100x
Modello di ROI per 22.500 utenze che creano 42.481 RM/mese. $ 0,25 per revisione del codice.
Correzione delle pipeline non riuscite
16x ROI
Eliminazione dei blocchi all'innovazione per i team
Problema
Ogni pipeline non riuscita costa tempo al team di sviluppo, mentre le richieste di merge e le attività a valle restano bloccate.
Soluzione
La funzionalità di correzione dei flussi delle pipeline di CI/CD legge i log, diagnostica le cause e apre una richiesta di merge con una proposta di correzione.
I commenti dei clienti
"La risoluzione degli errori delle pipeline è una delle tre metriche che affiancano la revisione del codice".
"65.000 pipeline al giorno, con un tasso di errore del 26%. caso d'uso principale".
"L'80% del tempo dell'infrastruttura viene impiegato per le release manuali. La correzione della pipeline è il flusso dal maggior valore".
ROI di 16 volte~1,5 ore risparmiate a un costo reale totale di $ 75/ora
|Scenario
|Adozione
|Correzioni/mese
|Costo/mese
|Ore risparmiate
|Risparmi
|ROI
|Prudente
|3%
|266
|$1,768
|399
|$29,925
|16x
|Medio
|10%
|885
|$5,885
|1,327
|$99,525
|16x
|Aggressivo
|25%
|2,221
|$14,769
|3,331
|$249,862
|16x
Enterprise (8.885 pipeline non riuscite al mese). Tempo risparmiato: 90 min/correzione a $ 75/ora.
Definisci come i team e gli agenti IA collaborano.Scopri GitLab Duo Agent Platform
Chat agentica di GitLab Duo
8x ROI
Delega delle attività agli agenti e analisi in tutto il ciclo di sviluppo software
Problema
Gli sviluppatori dedicano il 30-40% del loro tempo alla ricerca di risposte: leggono la documentazione, chiedono ai colleghi su Slack e consultano codebase con cui non hanno familiarità.
Soluzione
La chat agentica contestuale nell'interfaccia utente, nell'IDE e nella CLI risponde alle domande con il contesto del progetto e punta all'ampliamento con agenti specifici del dominio tramite il catalogo IA.
I commenti dei clienti
"Ora la uso per tutto ciò che faccio".
"L'elemento di differenziazione di DAP è il contesto nativo di GitLab".
"50 persone in 10 casi d'uso hanno creato agenti in un giorno".
ROI di 8 volte30 minuti al giorno
|Scenario
|Adozione
|Sessioni
|Costo/mese
|Ore risparmiate
|Risparmi
|ROI
|Prudente
|10%
|20,000
|$90,000
|10,000
|$750,000
|8x
|Medio
|30%
|60,000
|$270,000
|30,000
|$2,250,000
|8x
|Aggressivo
|75%
|150,000
|$675,000
|75,000
|$5,625,000
|8x
Enterprise: 10.000 utenti, sessioni giornaliere, 30 minuti risparmiati al giorno a $ 75/ora. Il costo è calcolato in $ 4,50 a sessione.
Flusso dello sviluppo software
12x ROI
Riduzione del passaggio da un elemento di lavoro a una richiesta di merge da giorni a minuti.
Problema
L'attesa affinché gli elementi di lavoro vengano presi in carico può richiedere giorni; una volta assegnato, uno sviluppatore può impiegare 2-4 ore per ogni elemento di lavoro.
Soluzione
I tecnici descrivono le modifiche in linguaggio naturale; GitLab Duo analizza la codebase, genera implementazioni e test e prepara le modifiche per la revisione.
I commenti dei clienti
"Possiamo costruire un sistema nuovo di zecca, tutto basato sull'IA e praticamente senza coinvolgimento umano, è un'attività piuttosto veloce".
"La nostra prima fase di sviluppo è stata dalle sette alle dieci volte più veloce, con una copertura dei test del 95% già al primo tentativo".
ROI di 12 volte2 ore per elemento di lavoro a $ 75/ora
|Scenario
|Elementi/mese
|Costo/mese
|Ore risparmiate
|Risparmi
|ROI
|Prudente
|2,080
|$27,664
|4,160
|$312,000
|12x
|Medio
|6,240
|$82,992
|12,480
|$936,000
|12x
|Aggressivo
|10,396
|$138,266
|20,792
|$1,559,400
|12x
Calcolo del ROI: 14 crediti in media e 2 ore risparmiate per elemento di lavoro a $ 75/ora.
Risoluzione delle vulnerabilità tramite SAST
29x ROI
Correzione del codice IA delle vulnerabilità rilevate tramite SAST
Problema
Centinaia o migliaia di vulnerabilità SAST rilevate al mese, capacità di correzione limitata e MTTR nell'ordine di mesi, con un rischio di audit in costante crescita.
Soluzione
Analizza ogni vulnerabilità rilevata e crea una richiesta di merge con la correzione.
I commenti dei clienti
"Gestione di 300.000 vulnerabilità in 70 progetti. La correzione ai fini della sicurezza è il caso d'uso n. 1".
"Fattori trainanti legati alle normative: la conformità DORA e NIST richiede una velocità di correzione delle vulnerabilità dimostrabile".
"La visibilità della sessione/dell'audit trail è un elemento di differenziazione per i clienti operativi nell'ambito della difesa/governativo".
ROI di 29 voltesulla base di $ 3,90 di crediti contro $ 112,50 di manodopera.
|Scenario
|Adozione
|Sessioni
|Costo/mese
|Ore risparmiate
|Risparmi
|ROI
|Prudente
|5%
|370
|$1,443
|555
|$41,625
|29x
|Medio
|15%
|1,100
|$4,290
|1,650
|$123,750
|29x
|Aggressivo
|30%
|2,190
|$8,541
|3,285
|$246,375
|29x
Tempo per correggere manualmente una vulnerabilità: 1,5 ore a $ 75/ora. $ 3,90 di crediti contro $ 112,50 di manodopera.
La tua azienda è pronta a vedere questi risultati?
La tua azienda è pronta a vedere questi risultati?
Parla con il nostro team di come GitLab Duo Agent Platform possa garantire un ROI misurabile per la tua organizzazione di ingegneria.