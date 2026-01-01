Die fünf wichtigsten Anwendungsfälle und der ROI
Code Review
100x ROI
Qualität ohne zusätzliches Personal skalieren
Problem
Erfahrene Entwickler(innen) sind der Engpass: Zehntausende von Merge Requests pro Monat müssen überprüft werden.
Lösung
GitLab Duo führt ein First-Pass-Review durch und fügt Inline-Kommentare direkt in den Merge Request ein.
Kundenstimmen
„Die Qualität des Code Review schnitt ‚gegenüber der Überprüfung durch Menschen besser‘ ab.“
„DAP für den Code Review gefällt uns sehr gut … perspektivisch anstelle von CodeRabbit.“
„5 von 5 Punkten in allen Aspekten bei einer Evaluierung von 23 Anwendungsfällen.“
100-facher ROIca. 20 Minuten Einsparung pro Merge Request (MR) bei 75 $/h
|Szenario
|Übernahme
|MRs/Monat
|Kosten/Monat
|Gesparte Std.
|Einsparungen
|ROI
|Zurückhaltend
|10 %
|4.248
|$1.062
|1.416
|$106.200
|100x
|Mittel
|15 %
|6.437
|$1.593
|2.124
|$159.300
|100x
|Aggressiv
|25 %
|10.620
|$2.655
|3.540
|$265.500
|100x
Modell-ROI für 22.500 Plätze, die 42.481 MRs/Monat erzeugen. 0,25 $ pro Code Review.
Fehlgeschlagene Pipelines reparieren
16x ROI
Innovationsblockaden für Teams beseitigen
Problem
Jede fehlgeschlagene Pipeline kostet Entwicklungszeit, während Merge Requests und nachgelagerte Arbeit blockiert werden.
Lösung
Der Befehl zur Korrektur des CI/CD-Pipeline-Flows liest Protokolle, diagnostiziert Ursachen und öffnet einen Merge Request mit einem Korrekturvorschlag.
Kundenstimmen
„Die Behebung von Pipeline-Fehlern ist einer von drei Indikatoren neben dem Code Review.“
„65.000 Pipelines/Tag, ca. 26 % Ausfallrate. Wichtiger Anwendungsfall.“
„80 % der Infrastruktur-Zeit wird für manuelle Veröffentlichungen verwendet. Pipeline Fix ist der Flow mit dem höchsten Wert.“
16-facher ROIca. 1,5 Stunden bei einem Stundensatz von 75 $ eingespart
|Szenario
|Übernahme
|Fixes/Monat
|Kosten/Monat
|Gesparte Std.
|Einsparungen
|ROI
|Zurückhaltend
|3 %
|266
|$1.768
|399
|$29.925
|16x
|Mittel
|10 %
|885
|$5.885
|1.327
|$99.525
|16x
|Aggressiv
|25 %
|2.221
|$14.769
|3.331
|$249.862
|16x
Enterprise (8.885 fehlgeschlagene Pipelines/Monat). Zeitersparnis: 90 Minuten/Fix zu 75 $/h
Lege fest, wie Teams und KI-Agenten zusammenarbeiten.GitLab Duo Agent Platform kennenlernen
GitLab Duo Agentic Chat
8x ROI
Agentische Aufgabendelegation und -analyse während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung (SDLC)
Problem
Entwickler(innen) verbringen 30–40 % ihrer Zeit mit der Suche nach Antworten – beim Lesen von Dokumentationen, beim Fragen von Kolleg(inn)en in Slack oder beim Einlesen in unbekannte Codebasen.
Lösung
Der kontextsensitive Agentic Chat im UI, der IDE und der CLI beantwortet Fragen im Live-Projektkontext. Erweitere ihn mit domänenspezifischen Agenten aus dem KI-Katalog.
Kundenstimmen
„Ich nutze es jetzt für meine gesamte Arbeit.“
„Der entscheidende Unterschied bei DAP ist der native GitLab-Kontext.“
„50 Personen haben in 10 Anwendungsfällen an einem Tag Agenten entwickelt.“
8-facher ROI30 Minuten täglich
|Szenario
|Übernahme
|Sitzungen
|Kosten/Monat
|Gesparte Std.
|Einsparungen
|ROI
|Zurückhaltend
|10 %
|20.000
|$90.000
|10.000
|$750.000
|8x
|Mittel
|30 %
|60.000
|$270.000
|30.000
|$2.250.000
|8x
|Aggressiv
|75 %
|150.000
|$675.000
|75.000
|$5.625.000
|8x
Enterprise: 10.000 Benutzer, tägliche Sitzungen, tägliche Einsparung von 30 Minuten zu 75 $/h Die Kosten belaufen sich auf 4,50 $/Sitzung.
Ablauf der Softwareentwicklung
12x ROI
„Workitem zu Merge Request“ dauert statt Tagen nur noch Minuten
Problem
Bis ein Work-Item aufgegriffen wird, können Tage vergehen; sobald ein(e) Entwickler(in) zugewiesen ist, kann es 2–4 Stunden pro Work-Item dauern.
Lösung
Die Entwickler(innen) beschreiben die Änderung in natürlicher Sprache; GitLab Duo analysiert die Codebasis, erstellt die Implementierung und Tests und stellt die Änderungen zum Review bereit.
Kundenstimmen
„Wir bauen ein völlig neues System auf, und zwar KI-basiert und praktisch ohne menschliches Eingreifen. Das geht ziemlich schnell.“
„Unser erster Passthrough verlief zwischen sieben und zehn Mal so schnell, mit einer Testabdeckung von 95 % im ersten Durchgang.“
12-facher ROI2 Stunden pro Workitem zu 75 $/h
|Szenario
|Items/Monat
|Kosten/Monat
|Gesparte Std.
|Einsparungen
|ROI
|Zurückhaltend
|2.080
|$27.664
|4.160
|$312.000
|12x
|Mittel
|6.240
|$82.992
|12.480
|$936.000
|12x
|Aggressiv
|10.396
|$138.266
|20.792
|$1.559.400
|12x
ROI-Berechnung: Durchschnittlich 14 Credits und 2 Stunden Einsparung pro Workitem bei 75 $/h
Behebung von SAST-Sicherheitslücken
29x ROI
KI-Code zur Behebung von SAST-Sicherheitslücken
Problem
Hunderte oder Tausende SAST-Befunde pro Monat, begrenzte Kapazität zur Behebung, MTTR in Monaten – während das Audit-Risiko wächst.
Lösung
Analysiert jeden ausgewählten Befund und erstellt einen Merge Request mit dem Fix.
Kundenstimmen
„300.000 Sicherheitslücken in 70 Projekten. Deren Behebung ist der Anwendungsfall Nr. 1.“
„Regulatorische Faktoren: Für die DORA- und NIST-Compliance ist eine nachweisbare Geschwindigkeit bei der Behebung von Sicherheitslücken erforderlich.“
„Die Sichtbarkeit von Sitzungen und der Audit Trail sind ein Unterscheidungsmerkmal für Kundschaft aus dem Verteidigungsbereich und bei Behörden.“
29-facher ROIauf der Grundlage von 3,90 $ an Credits gegenüber 112,50 $ an Arbeitskosten
|Szenario
|Übernahme
|Sitzungen
|Kosten/Monat
|Gesparte Std.
|Einsparungen
|ROI
|Zurückhaltend
|5 %
|370
|$1.443
|555
|$41.625
|29x
|Mittel
|15 %
|1.100
|$4.290
|1.650
|$123.750
|29x
|Aggressiv
|30 %
|2.190
|$8.541
|3.285
|$246.375
|29x
Dauer für den manuellen Fix einer Sicherheitslücke: 1,5 Stunden zu 75 $/h; 3,90 $ Credits gegenüber 112,50 $ Arbeitskosten.
Möchtest du dir die Ergebnisse ansehen?
Möchtest du dir die Ergebnisse ansehen?
Sprich mit unserem Team darüber, wie du mit der GitLab Duo Agent Platform einen messbaren ROI für deine Entwicklungsabteilung erzielen kannst.