GitLab Duo Agent Platform

Die fünf wichtigsten Anwendungsfälle und der ROI

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Code Review

100x ROI

Qualität ohne zusätzliches Personal skalieren

Problem

Erfahrene Entwickler(innen) sind der Engpass: Zehntausende von Merge Requests pro Monat müssen überprüft werden.

Lösung

GitLab Duo führt ein First-Pass-Review durch und fügt Inline-Kommentare direkt in den Merge Request ein.

Kundenstimmen

„Die Qualität des Code Review schnitt ‚gegenüber der Überprüfung durch Menschen besser‘ ab.“
„DAP für den Code Review gefällt uns sehr gut … perspektivisch anstelle von CodeRabbit.“
„5 von 5 Punkten in allen Aspekten bei einer Evaluierung von 23 Anwendungsfällen.“

100-facher ROI

ca. 20 Minuten Einsparung pro Merge Request (MR) bei 75 $/h
SzenarioÜbernahmeMRs/MonatKosten/MonatGesparte Std.EinsparungenROI
Zurückhaltend10 %4.248$1.0621.416$106.200100x
Mittel15 %6.437$1.5932.124$159.300100x
Aggressiv25 %10.620$2.6553.540$265.500100x

Modell-ROI für 22.500 Plätze, die 42.481 MRs/Monat erzeugen. 0,25 $ pro Code Review.

Fehlgeschlagene Pipelines reparieren

16x ROI

Innovationsblockaden für Teams beseitigen

Problem

Jede fehlgeschlagene Pipeline kostet Entwicklungszeit, während Merge Requests und nachgelagerte Arbeit blockiert werden.

Lösung

Der Befehl zur Korrektur des CI/CD-Pipeline-Flows liest Protokolle, diagnostiziert Ursachen und öffnet einen Merge Request mit einem Korrekturvorschlag.

Kundenstimmen

„Die Behebung von Pipeline-Fehlern ist einer von drei Indikatoren neben dem Code Review.“
„65.000 Pipelines/Tag, ca. 26 % Ausfallrate. Wichtiger Anwendungsfall.“
„80 % der Infrastruktur-Zeit wird für manuelle Veröffentlichungen verwendet. Pipeline Fix ist der Flow mit dem höchsten Wert.“

16-facher ROI

ca. 1,5 Stunden bei einem Stundensatz von 75 $ eingespart
SzenarioÜbernahmeFixes/MonatKosten/MonatGesparte Std.EinsparungenROI
Zurückhaltend3 %266$1.768399$29.92516x
Mittel10 %885$5.8851.327$99.52516x
Aggressiv25 %2.221$14.7693.331$249.86216x

Enterprise (8.885 fehlgeschlagene Pipelines/Monat). Zeitersparnis: 90 Minuten/Fix zu 75 $/h

Lege fest, wie Teams und KI-Agenten zusammenarbeiten.

GitLab Duo Agent Platform kennenlernen

GitLab Duo Agentic Chat

8x ROI

Agentische Aufgabendelegation und -analyse während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung (SDLC)

Problem

Entwickler(innen) verbringen 30–40 % ihrer Zeit mit der Suche nach Antworten – beim Lesen von Dokumentationen, beim Fragen von Kolleg(inn)en in Slack oder beim Einlesen in unbekannte Codebasen.

Lösung

Der kontextsensitive Agentic Chat im UI, der IDE und der CLI beantwortet Fragen im Live-Projektkontext. Erweitere ihn mit domänenspezifischen Agenten aus dem KI-Katalog.

Kundenstimmen

„Ich nutze es jetzt für meine gesamte Arbeit.“
„Der entscheidende Unterschied bei DAP ist der native GitLab-Kontext.“
„50 Personen haben in 10 Anwendungsfällen an einem Tag Agenten entwickelt.“

8-facher ROI

30 Minuten täglich
SzenarioÜbernahmeSitzungenKosten/MonatGesparte Std.EinsparungenROI
Zurückhaltend10 %20.000$90.00010.000$750.0008x
Mittel30 %60.000$270.00030.000$2.250.0008x
Aggressiv75 %150.000$675.00075.000$5.625.0008x

Enterprise: 10.000 Benutzer, tägliche Sitzungen, tägliche Einsparung von 30 Minuten zu 75 $/h Die Kosten belaufen sich auf 4,50 $/Sitzung.

Ablauf der Softwareentwicklung

12x ROI

„Workitem zu Merge Request“ dauert statt Tagen nur noch Minuten

Problem

Bis ein Work-Item aufgegriffen wird, können Tage vergehen; sobald ein(e) Entwickler(in) zugewiesen ist, kann es 2–4 Stunden pro Work-Item dauern.

Lösung

Die Entwickler(innen) beschreiben die Änderung in natürlicher Sprache; GitLab Duo analysiert die Codebasis, erstellt die Implementierung und Tests und stellt die Änderungen zum Review bereit.

Kundenstimmen

„Wir bauen ein völlig neues System auf, und zwar KI-basiert und praktisch ohne menschliches Eingreifen. Das geht ziemlich schnell.“
„Unser erster Passthrough verlief zwischen sieben und zehn Mal so schnell, mit einer Testabdeckung von 95 % im ersten Durchgang.“

12-facher ROI

2 Stunden pro Workitem zu 75 $/h
SzenarioItems/MonatKosten/MonatGesparte Std.EinsparungenROI
Zurückhaltend2.080$27.6644.160$312.00012x
Mittel6.240$82.99212.480$936.00012x
Aggressiv10.396$138.26620.792$1.559.40012x

ROI-Berechnung: Durchschnittlich 14 Credits und 2 Stunden Einsparung pro Workitem bei 75 $/h

Behebung von SAST-Sicherheitslücken

29x ROI

KI-Code zur Behebung von SAST-Sicherheitslücken

Problem

Hunderte oder Tausende SAST-Befunde pro Monat, begrenzte Kapazität zur Behebung, MTTR in Monaten – während das Audit-Risiko wächst.

Lösung

Analysiert jeden ausgewählten Befund und erstellt einen Merge Request mit dem Fix.

Kundenstimmen

„300.000 Sicherheitslücken in 70 Projekten. Deren Behebung ist der Anwendungsfall Nr. 1.“
„Regulatorische Faktoren: Für die DORA- und NIST-Compliance ist eine nachweisbare Geschwindigkeit bei der Behebung von Sicherheitslücken erforderlich.“
„Die Sichtbarkeit von Sitzungen und der Audit Trail sind ein Unterscheidungsmerkmal für Kundschaft aus dem Verteidigungsbereich und bei Behörden.“

29-facher ROI

auf der Grundlage von 3,90 $ an Credits gegenüber 112,50 $ an Arbeitskosten
SzenarioÜbernahmeSitzungenKosten/MonatGesparte Std.EinsparungenROI
Zurückhaltend5 %370$1.443555$41.62529x
Mittel15 %1.100$4.2901.650$123.75029x
Aggressiv30 %2.190$8.5413.285$246.37529x

Dauer für den manuellen Fix einer Sicherheitslücke: 1,5 Stunden zu 75 $/h; 3,90 $ Credits gegenüber 112,50 $ Arbeitskosten.

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