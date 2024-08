Was ist GitOps?

Wie bei jeder gemeinsamen Aufgabe kann es schwierig sein, Änderungen vorzunehmen. GitOps ist da keine Ausnahme. GitOps ist eine Prozessänderung, die Disziplin von allen Teilnehmer(inne)n sowie die Verpflichtung erfordert, Aufgaben auf eine neue Art und Weise anzugehen. Für Teams ist es wichtig, alles zu notieren.

GitOps ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit, aber das ist ein Punkt, der nicht unbedingt für alle Personen oder Unternehmen selbstverständlich ist. Ein GitOps-Genehmigungsprozess bedeutet, dass Entwickler(innen) Änderungen am Code vornehmen und einen Merge Request erstellen, dass Genehmiger(innen) diese Änderungen zusammenführen und dass die Änderung bereitgestellt wird. Diese Sequenz führt ein „Change by Committee“-Element – im Prinzip eine Art Änderungsausschuss – in die Infrastruktur ein, das den Entwickler(inne)n, die es gewohnt sind, schnelle, manuelle Änderungen vorzunehmen, mühsam und zeitaufwendig erscheinen kann.

Es ist wichtig, dass alle Teammitglieder aufzeichnen, was in Merge Requests und Tickets geschieht. Die Versuchung, etwas direkt in der Produktivumgebung zu bearbeiten oder etwas manuell zu ändern, wird schwer zu unterdrücken sein, aber je weniger „Cowboy-Engineering“ es gibt, desto besser funktioniert GitOps.