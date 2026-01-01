GitLab für Finanzdienstleistungen

Entwickelt für Finanzdienstleistungen. Zukunftssicher.

Die Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung ist jetzt ein Wettbewerbsvorteil im Finanzdienstleistungssektor. GitLab vereint die Softwarebereitstellung auf einer einzigen Plattform, mit Sicherheit, Governance und agentischer KI, die in jedem Schritt integriert sind.

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GitLab treibt einige der größten Finanzinstitute der Welt an

Was wir bieten

Die DevSecOps-Plattform, die globale Banken zur Modernisierung der Softwarebereitstellung nutzen.

GitLab vereint KI-native Softwareentwicklung, Unternehmenssicherheit und Compliance-Automatisierung in einer Plattform.

Vereinheitlichte DevSecOps-Plattform

Eine einzige DevSecOps-Plattform für Planung, Quellcode, CI/CD und Bereitstellung, mit Bereitstellungsoptionen, die von Self-Managed bis zu GitLab Dedicated Single-Tenant SaaS in deiner gewünschten Region reichen. GitLab ersetzt die fragmentierten Toolchains, die Finanzinstitute jahrelang zusammengeflickt haben, und bietet jedem Team einen Ort zum Arbeiten und jeder Risiko- und Compliance-Funktion einen Audit-Trail als Referenz.

    CI/CDQuellcodeverwaltungTicketverfolgungRegionale Bereitstellung

Integrierte Sicherheit und Governance

Sicherheitsscans, Verwaltung von Sicherheitslücken, Erkennung von Geheimnissen und Compliance-Kontrollen laufen in denselben Pipelines, in denen der Code entwickelt und getestet wird, anstatt nachträglich hinzugefügt zu werden. GitLab bietet Finanzinstituten umfassende Sicherheits- und Governance-Abdeckung, wobei schon während der Entwicklung automatisch Audit-bereite Nachweise generiert werden, sodass Sicherheit-, Risiko- und Compliance-Teams sich an Frameworks anpassen können, ohne die Bereitstellung zu verlangsamen.

    SAST/DASTAbhängigkeitssucheErkennung von GeheimnissenCompliance-Pipelines

Agentenbasierte Softwarebereitstellung

KI-Agenten, die über Codevorschläge hinausgehen, über den gesamten Softwarelebenszyklus orchestriert und durch eine Plattformnutzung gesteuert werden, mit den Audit-Trails, Berechtigungen und der Richtliniendurchsetzung, die Unternehmen im großen Maßstab benötigen. Regional einsetzbar, damit sich KI-Fähigkeiten auf die Gerichtsbarkeit beschränken, die Regulierungsbehörden vorschreiben.

    Duo Agent PlatformKI-CodevorschlägeAutomatisierte TestsPipeline-Optimierung

Speziell für jeden Bereich von Finanzdienstleistungen konzipiert.

Die Plattform, auf die globale Banken gewartet haben.

Banken haben KI-Strategien, Platform-Engineering-Teams und Modernisierungs-Roadmaps. Was sie zu viel haben, ist Reibung: Sicherheitsüberprüfungen, die erst nach dem Code-Deployment stattfinden, Compliance-Nachweise, die vor Audits manuell zusammengestellt werden, und Toolchains, die so fragmentiert sind, dass kein einzelnes Team den vollständigen Status eines bestimmten Releases kennt.

GitLab gibt Banking-Engineering-Teams eine einzige Plattform, auf der KI-Unterstützung, Sicherheitsscans und Compliance-Kontrollen in derselben Pipeline laufen. Eine isolierte Single-Tenant-Bereitstellungsoption hält die Daten in der gewünschten Region und hilft dabei, Datenresidenzanforderungen zu erfüllen, ohne auf KI-Fähigkeiten verzichten zu müssen.

  • Kernbankmodernisierung mit KI-gestützter Refaktorierung und vollständiger Änderungsherkunft beschleunigen
  • Audit-bereite Nachweise für OCC-, PRA- und interne Prüfungsreviews mit Compliance-Frameworks und automatisch in der Pipeline generierten Audit-Trails erstellen
  • Fragmentierte CI/CD-, Sicherheitsscan- und Ticketing-Ketten durch eine einzige Plattform mit einem einzigen Audit-Trail ersetzen
Bankenfallstudien lesenGitLab Dedicated entdecken

Was entwickelst du?

Wähle einen Bereich aus und erfahre, wie GitLab zu deiner Arbeit passt

Payments-Engineering-Teams entwickeln Multi-Rail-Orchestrierung, wehren KI-gestützte Betrügereien und APP-Scams ab und skalieren Echtzeit-Zahlungen, oft alles gleichzeitig. GitLab hilft dabei, indem es Sicherheitsscans, Compliance-Kontrollen und KI-Unterstützung in dieselbe Pipeline bringt, auf der diese Systeme aufgebaut sind, sodass neue Rails, Betrugsmodelle und Echtzeitfunktionen ohne Wartezeit auf einen separaten Compliance-Check ausgeliefert werden können.

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Warum GitLab für Finanzdienstleistungen

Entwickelt für die Frameworks, die Regulierungsbehörden interessieren.

GitLab ordnet Plattformfunktionen den regulatorischen Frameworks zu, an denen Finanzinstitute in der gesamten EU, den USA und weltweit gemessen werden.

EU-Verordnung über die digitale operationale Resilienz

DORA

GitLab stellt eine Vorlage für ein DORA-konformes Compliance-Framework bereit, um die Anforderungen des ICT-Risikomanagements zu operationalisieren.

Leitlinien der Federal Reserve zum Modellrisiko

SR 11-7

Herkunft, Dokumentation, Genehmigungsworkflows und Änderungsverlauf können konfiguriert werden, um die Modell-Governance- und Überwachungs-Workflows des SR 11-7 über den gesamten Software-Lieferzyklus zu unterstützen.

Part 500 Cybersecurity Regulation

NYDFS

Integrierte Schwachstellenscans, Zugriffskontrollen und Prüfprotokolle geben Sicherheit- und Compliance-Teams die Bausteine, um die Anforderungen von Part 500 zu erfüllen.

EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit

NIS2

Compliance-Frameworks, Pipeline-Kontrollen, Sicherheitsscans und Audit-Protokollierung unterstützen die Pflichten des NIS2-Gesetzes zum Cybersicherheitsrisiko- und Vorfallmanagement für Betreiber kritischer Infrastrukturen.

KI-Governance und Transparenz

EU KI-Gesetz

Governance-Kontrollen, Dokumentation und menschliche Prüfpunkte helfen dabei, KI-gestützte Entwicklungs-Workflows auf eine auditierbarere Weise zu steuern.

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Ressourcen für Führungskräfte im Finanzdienstleistungs-Engineering

Leitfaden · Vorgestellt

Entwickeln oder einkaufen: Argument für eine vereinheitlichte DevSecOps-Plattform im Finanzdienstleistungssektor

Wenn hausgemachte Toolchains an ihre KI-Grenzen stoßen, stehen Finanzinstitute vor einer weitreichenden Entscheidung. Dieser Leitfaden plädiert für eine Konsolidierung.

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Fallstudie

Wie Barclays die Softwarebereitstellung in einer globalen Engineering-Organisation standardisierte

Eine der größten Banken der Welt konsolidierte fragmentierte Toolchains auf GitLab und verbesserte die Release-Geschwindigkeit und die Compliance-Nachverfolgbarkeit im großen Maßstab.

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Infografik

Wie Finanzdienstleistungsunternehmen GitLab nutzen

Ein visueller Einblick, wie Banken, Versicherer, Fintechs und Kapitalmarktfirmen GitLab im Kernbanking, bei der KI-Governance und gesetzlicher Compliance nutzen.

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E-Book

Der Leitfaden zur sicheren Einführung von KI im Finanzdienstleistungssektor

Ein praktischer Leitfaden für Führungskräfte im Finanzdienstleistungs-Engineering, der auf die Sicherheit bei der Einführung von KI sowie auf Governance, Compliance und schnelles Vorgehen ohne das Entstehen neuer Risiken eingeht.

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