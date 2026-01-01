GitLab für Finanzdienstleistungen

Die Plattform, auf die globale Banken gewartet haben.

Banken haben KI-Strategien, Platform-Engineering-Teams und Modernisierungs-Roadmaps. Was sie zu viel haben, ist Reibung: Sicherheitsüberprüfungen, die erst nach dem Code-Deployment stattfinden, Compliance-Nachweise, die vor Audits manuell zusammengestellt werden, und Toolchains, die so fragmentiert sind, dass kein einzelnes Team den vollständigen Status eines bestimmten Releases kennt.

GitLab gibt Banking-Engineering-Teams eine einzige Plattform, auf der KI-Unterstützung, Sicherheitsscans und Compliance-Kontrollen in derselben Pipeline laufen. Eine isolierte Single-Tenant-Bereitstellungsoption hält die Daten in der gewünschten Region und hilft dabei, Datenresidenzanforderungen zu erfüllen, ohne auf KI-Fähigkeiten verzichten zu müssen.