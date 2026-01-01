GitLab für Finanzdienstleistungen

GitLab treibt einige der größten Finanzinstitute der Welt an
Die DevSecOps-Plattform, die globale Banken zur Modernisierung der Softwarebereitstellung nutzen.
GitLab vereint KI-native Softwareentwicklung, Unternehmenssicherheit und Compliance-Automatisierung in einer Plattform.
Vereinheitlichte DevSecOps-Plattform
Eine einzige DevSecOps-Plattform für Planung, Quellcode, CI/CD und Bereitstellung, mit Bereitstellungsoptionen, die von Self-Managed bis zu GitLab Dedicated Single-Tenant SaaS in deiner gewünschten Region reichen. GitLab ersetzt die fragmentierten Toolchains, die Finanzinstitute jahrelang zusammengeflickt haben, und bietet jedem Team einen Ort zum Arbeiten und jeder Risiko- und Compliance-Funktion einen Audit-Trail als Referenz.
Integrierte Sicherheit und Governance
Sicherheitsscans, Verwaltung von Sicherheitslücken, Erkennung von Geheimnissen und Compliance-Kontrollen laufen in denselben Pipelines, in denen der Code entwickelt und getestet wird, anstatt nachträglich hinzugefügt zu werden. GitLab bietet Finanzinstituten umfassende Sicherheits- und Governance-Abdeckung, wobei schon während der Entwicklung automatisch Audit-bereite Nachweise generiert werden, sodass Sicherheit-, Risiko- und Compliance-Teams sich an Frameworks anpassen können, ohne die Bereitstellung zu verlangsamen.
Agentenbasierte Softwarebereitstellung
KI-Agenten, die über Codevorschläge hinausgehen, über den gesamten Softwarelebenszyklus orchestriert und durch eine Plattformnutzung gesteuert werden, mit den Audit-Trails, Berechtigungen und der Richtliniendurchsetzung, die Unternehmen im großen Maßstab benötigen. Regional einsetzbar, damit sich KI-Fähigkeiten auf die Gerichtsbarkeit beschränken, die Regulierungsbehörden vorschreiben.
Speziell für jeden Bereich von Finanzdienstleistungen konzipiert.
Die Plattform, auf die globale Banken gewartet haben.
Banken haben KI-Strategien, Platform-Engineering-Teams und Modernisierungs-Roadmaps. Was sie zu viel haben, ist Reibung: Sicherheitsüberprüfungen, die erst nach dem Code-Deployment stattfinden, Compliance-Nachweise, die vor Audits manuell zusammengestellt werden, und Toolchains, die so fragmentiert sind, dass kein einzelnes Team den vollständigen Status eines bestimmten Releases kennt.
GitLab gibt Banking-Engineering-Teams eine einzige Plattform, auf der KI-Unterstützung, Sicherheitsscans und Compliance-Kontrollen in derselben Pipeline laufen. Eine isolierte Single-Tenant-Bereitstellungsoption hält die Daten in der gewünschten Region und hilft dabei, Datenresidenzanforderungen zu erfüllen, ohne auf KI-Fähigkeiten verzichten zu müssen.
- Kernbankmodernisierung mit KI-gestützter Refaktorierung und vollständiger Änderungsherkunft beschleunigen
- Audit-bereite Nachweise für OCC-, PRA- und interne Prüfungsreviews mit Compliance-Frameworks und automatisch in der Pipeline generierten Audit-Trails erstellen
- Fragmentierte CI/CD-, Sicherheitsscan- und Ticketing-Ketten durch eine einzige Plattform mit einem einzigen Audit-Trail ersetzen
Was entwickelst du?
Wähle einen Bereich aus und erfahre, wie GitLab zu deiner Arbeit passt
Payments-Engineering-Teams entwickeln Multi-Rail-Orchestrierung, wehren KI-gestützte Betrügereien und APP-Scams ab und skalieren Echtzeit-Zahlungen, oft alles gleichzeitig. GitLab hilft dabei, indem es Sicherheitsscans, Compliance-Kontrollen und KI-Unterstützung in dieselbe Pipeline bringt, auf der diese Systeme aufgebaut sind, sodass neue Rails, Betrugsmodelle und Echtzeitfunktionen ohne Wartezeit auf einen separaten Compliance-Check ausgeliefert werden können.Leitfaden zu digitalen Assets herunterladen
Warum GitLab für Finanzdienstleistungen
Eine Plattform für Finanzdienstleistungen. Ein Audit-Trail.
Die meisten Finanzdienstleistungsunternehmen flicken Sicherheitsscans, CI/CD und Ticketing über separate Tools zusammen und erstellen dann vor jedem Audit manuell einen Audit-Trail. GitLab konsolidiert diese Toolchain auf einer einzigen Plattform, auf der Nachweise schon während der Entwicklung automatisch generiert werden. Das GitLab Financial Services Pack fügt ab Tag eins eine vorgefertigte Referenzarchitektur für RBAC, Branching, Richtliniendurchsetzung und die Erfassung von Audit-Nachweisen hinzu. So erhalten Risiko, Compliance und interne Revision ein auditierbares Aufzeichnungssystem für die Softwarebereitstellung.
Agentische KI, eingesetzt nach individuellen Bedingungen
Die Duo Agent Platform orchestriert KI über Planung, Entwicklung, Sicherheitstests und Bereitstellung hinweg und sorgt so dafür, dass Produktivitätsgewinne in der IDE auf jede spätere Phase übertragen werden. GitLab kann regional bereitgestellt werden, sodass die KI-Fähigkeit auf die Gerichtsbarkeit beschränkt ist, die Datenresidenzanforderungen vorschreiben, und eine Plattform bietet, die in allen Tätigkeitsregionen konsistent läuft.
Bereitstellungsoptionen für Institutionen, bei denen Datenisolierung keine Option ist
GitLab passt sich an Sicherheits-, Compliance- und Bereitstellungsanforderungen an – von Self-Managed mit voller Kontrolle und eigener Instanz an jedem Ort sowie benutzergesteuerten Upgrades bis hin zu GitLab Dedicated, einem Single-Tenant SaaS, das von GitLab in der gewünschten Cloud-Region verwaltet wird, mit privatem Netzwerk und vollständiger Datenisolierung.
Sicherheit, integriert in jeder Phase des SDLC
GitLab Ultimate bietet Finanzdienstleistungs-Engineering-Teams erweiterte Sicherheitsfunktionen, einschließlich statischer Analyse, Abhängigkeitsscans, Container-Scans und Erkennung von Geheimnissen, die alle in derselben Pipeline laufen, in der der Code geschrieben wird.
Erfahre es direkt von den Teams, die auf GitLab setzen.
Erfahre es direkt von den Teams, die auf GitLab setzen.
Die GitLab Duo Agent Platform verbessert unsere Entwicklungsworkflows durch KI, die unsere Codebase und unser Unternehmen wirklich versteht. Die KI-Agenten von GitLab Duo, die in unser System für Code, Tests, CI/CD und den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung eingebettet sind, steigern die Produktivität, Geschwindigkeit und Effizienz.
Entwickelt für die Frameworks, die Regulierungsbehörden interessieren.
GitLab ordnet Plattformfunktionen den regulatorischen Frameworks zu, an denen Finanzinstitute in der gesamten EU, den USA und weltweit gemessen werden.
EU-Verordnung über die digitale operationale Resilienz
DORA
GitLab stellt eine Vorlage für ein DORA-konformes Compliance-Framework bereit, um die Anforderungen des ICT-Risikomanagements zu operationalisieren.
Leitlinien der Federal Reserve zum Modellrisiko
SR 11-7
Herkunft, Dokumentation, Genehmigungsworkflows und Änderungsverlauf können konfiguriert werden, um die Modell-Governance- und Überwachungs-Workflows des SR 11-7 über den gesamten Software-Lieferzyklus zu unterstützen.
Part 500 Cybersecurity Regulation
NYDFS
Integrierte Schwachstellenscans, Zugriffskontrollen und Prüfprotokolle geben Sicherheit- und Compliance-Teams die Bausteine, um die Anforderungen von Part 500 zu erfüllen.
EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit
NIS2
Compliance-Frameworks, Pipeline-Kontrollen, Sicherheitsscans und Audit-Protokollierung unterstützen die Pflichten des NIS2-Gesetzes zum Cybersicherheitsrisiko- und Vorfallmanagement für Betreiber kritischer Infrastrukturen.
KI-Governance und Transparenz
EU KI-Gesetz
Governance-Kontrollen, Dokumentation und menschliche Prüfpunkte helfen dabei, KI-gestützte Entwicklungs-Workflows auf eine auditierbarere Weise zu steuern.
Ressourcen für Führungskräfte im Finanzdienstleistungs-Engineering
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Wie Finanzdienstleistungsunternehmen GitLab nutzen
Ein visueller Einblick, wie Banken, Versicherer, Fintechs und Kapitalmarktfirmen GitLab im Kernbanking, bei der KI-Governance und gesetzlicher Compliance nutzen.Infografik ansehen
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Sieh dir an, wie GitLab in deiner Umgebung aussieht.
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