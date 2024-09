Die Engineering-Gruppe von Goldman Sachs erreicht diese erhöhte Effizienz und Geschwindigkeit, indem sie auf einer neuen Ebene zusammenarbeitet und vernetzt ist. Dutzende von Teams pushen in weniger als 24 Stunden in die Produktion. Indem GitLab die verschiedenen Teile des Entwicklungslebenszyklus in einem einheitlichen Ökosystem zusammenführt, kann es Entwickler(inne)n helfen, effektiver zu arbeiten. Die verschiedenen Aufgabenbereiche können zusammengefasst werden, um effizienter zu sein.

Das Team nutzt GitLab auch, um Teams auf eine strategischere Infrastruktur umzustellen, die Container unterstützt, sowie für andere strategische Initiativen, die nur auf der neuen Plattform angeboten werden. So kann die Gruppe sicherstellen, dass sie die neuesten Technologien an den richtigen Stellen einsetzt und nicht nur die alte Infrastruktur nachrüstet. GitLab arbeitet auch standardmäßig mit Kubernetes zusammen, was ihren Prozess vereinfacht hat.