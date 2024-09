In Anerkennung der anhaltenden Partnerschaft zwischen GitLab und Ally erhielt GitLab in diesem Jahr den ersten „Velocity with Quality Award“ von Ally, der Teil des „2023 Technology Partner Awards Program“ des Finanzinstituts ist. Diese Auszeichnung wird an den Anbieter verliehen, der am besten eine ausgezeichnete Markteinführungsgeschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Flexibilität bietet, damit Ally ihren Kund(inn)en schnell einen Mehrwert bieten kann.

„Das Herzstück der technischen Exzellenz ist DevSecOps“, sagt Nans Sivaram, Geschäftsführer und CIO der Abteilungen Consumer, Commercial Banking & Invest bei Ally. „Das Herzstück von DevSecOps ist GitLab, das einen bemerkenswerten Unterschied für unser Geschäft und unsere Teams bei Ally bedeutet hat.“

Die Auszeichnung für GitLab ist eine von fünf Auszeichnungen, die Ally im Rahmen seines Programms verleiht. Das Programm soll Drittanbieter ins Rampenlicht rücken, die dem Unternehmen einen hervorragenden Service geboten haben.

„Wir möchten mit unseren ersten jährlichen Ally Technology Partner Awards die entscheidenden Anbieterpartner würdigen, die zu unserem Erfolg beitragen, und wir sind überwältigt von dem riesigen Interesse“, sagt Sathish Muthukrishnan, Chief Information, Data und Digital Officer bei Ally Financial Inc. „Jeder der Gewinner zeigt die Bedeutung und den Wert einer überlegenen Ausführung, Qualität und Partnerschaft. Wir freuen uns sehr, sie mit dieser Auszeichnung zu ehren.“