Moneyfarm arbeitete mit der Plattform für kontinuierliche Lieferung, Concourse CD, und alles lief auf Amazon Web Services (AWS). Concourse funktionierte zwar, erforderte jedoch eine enorme Menge an Zeit und Aufmerksamkeit, um sie am Laufen zu halten. „Unsere AWS-Rechnung kostete uns eine Menge Geld“, so Nicholas Faulkner, Director of Engineering. Concourse war selbst gehostet, aber wie Faulkner beschrieb, war die Lösung „sehr temperamentvoll. Unsere Mitarbeiter(innen) waren in Vollzeit damit beschäftigt, sie zu verwalten, und wir hatten kein Interesse daran, (so viel Zeit) zu investieren.“

Die Komplexität der CD-Plattform von Moneyfarm führte auch zu einem weiteren Problem: Es bestand keine Möglichkeit für Self-Service. Stakeholder begannen damit, das Plattformteam wie einen externen Dienstleister zu behandeln – eine Situation, die auf lange Sicht einfach nicht funktionieren konnte.

Und schließlich brauchte Moneyfarm einfach eine Lösung, die mit und nicht gegen sein „nicht so großes Team“ arbeitete. „Für uns besteht der Vorteil einer Software-as-a-Service-Lösung darin, dass unsere Mitarbeiter(innen) sich darauf konzentrieren können, was für uns am wichtigsten ist“, sagte Blanco.