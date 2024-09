Actualmente, code.siemens.com tiene su infraestructura de TI en AWS. Ya no hay necesidad de la «computación de desguace» porque code.siemens.com es un servicio completamente establecido con una gran comunidad de desarrolladores internos proporcionada por la organización de TI de Siemens.

La infraestructura evolucionó hasta convertirse en una configuración muy afinada y sofisticada, con una gran cantidad de instancias de EC2 gestionadas como infraestructura como código. También se utilizan soluciones SaaS como S3, RDS, ElastiCache, EFS y ELB, ya que pueden ser reemplazadas por soluciones estándar de código abierto para minimizar el bloqueo de proveedores. GitLab está alojado en AWS, al igual que los servicios de asistencia como los runners de CI de GitLab, supervisión, registro, informes de bloqueo y más. Siemens ha superado los 38 millones de compilaciones de CI desde que adoptó GitLab. «Si eres parte de Siemens, tienes diferentes repositorios con los que puedes colaborar. Intentamos incorporar la cultura de código abierto, y hasta ahora, realmente lo logramos. Con la CI/CD, realizamos un millón y medio de compilaciones por mes. Toda la cultura ha cambiado por completo», dijo Huser.

Con GitLab, Siemens ahorra tiempo y dinero porque no es necesario mantener parches locales ni actualizar manualmente las correcciones. El equipo de code.siemens.com sigue un flujo de trabajo «upstream primero». «Vamos sin parches. Solo implementamos versiones upstream, nada más. Si queremos tener nuevas funcionalidades, las aportamos a GitLab. No parcheamos nuestra instancia», dijo Roger Meier, experto principal en claves y propietario de servicios de code.siemens.com de Siemens IT. «Tan pronto como se fusionen upstream, implementaremos la siguiente versión. Así que hacemos envíos todos los meses. Realizamos alrededor de cuatro implementaciones de producción al mes».

La plataforma code.siemens.com está gestionada por un equipo de solo ocho personas distribuidas en cuatro países de una manera sumamente ágil. Todos los miembros del equipo están comprometidos con la forma de trabajo de código abierto. Asesoran, asisten y guían a la comunidad interna de desarrolladores, además de gestionar toda la infraestructura y la aplicación. Utilizan GitLab a diario para gestionar todas sus actividades. Todos los miembros del equipo contribuyen o mantienen varios proyectos de código abierto, al tiempo que brindan un servicio confiable para la comunidad de desarrolladores de Siemens en general a fin de aumentar la felicidad de los desarrolladores.

La colaboración se produce en toda la organización con más de 40 000 usuarios de GitLab y el potencial de expansión. GitLab ayuda a Siemens a garantizar la escalabilidad de manera interna y con las oportunidades de desarrollo de los clientes. «Nuestros clientes y desarrolladores solo quieren un servicio confiable que funcione todo el tiempo», agregó Meier.

Los equipos de Siemens contribuyen en gran medida a GitLab con más de 150 solicitudes de fusión fusionadas en GitLab. Además, Huser y Meier son GitLab Heroes y fueron elegidos como MVP de GitLab. Los equipos no solo utilizan la plataforma de DevOps, sino que se enorgullecen de estar tan bien informados que no recurren a un equipo de asistencia de GitLab. «Desde el principio, hablamos de todas nuestras ideas y de que nuestro plan de desarrollo fuera visible para todas las personas de la empresa. Hay que predicar con el ejemplo, esa es la clave. Y por supuesto, centrarse en los clientes: para desarrolladores, de desarrolladores», afirmó Meier.