Was bedeutet Infrastructure as Code?

Die Auswirkungen von Infrastructure as Code sind im gesamten Unternehmen zu sehen – von der Entwicklung bis hin zu den Kosten – und werden von den Teams während des gesamten Software-Entwicklungsprozesses wahrgenommen.

Die Entwicklung ist schneller und effizienter

Durch das Ausführen eines Skripts können Teams schnell eine Infrastruktur für jede Phase des Entwicklungslebenszyklus und der Umgebung einrichten, einschließlich Entwicklung, Produktion, Staging und Tests. IaC unterstützt Teams aus dem gesamten Lebenszyklus, so dass alle Teams von beschleunigten Prozessen profitieren können – von den Entwickler(inne)n, die Sandboxes bereitstellen können, über die Qualitätssicherung, die Testumgebungen mit hoher Genauigkeit erstellen kann, bis hin zu den Sicherheitsexpert(inn)en, die Tests zur Erkennung von Sicherheitslücken erstellen können. Die Automatisierung beschleunigt die Softwarebereitstellung und stellt sicher, dass der Entwicklungslebenszyklus ein effizienter Prozess ist.

DevOps-Praktiken stärken den Infrastrukturcode

Mit einer als Code geschriebenen Infrastruktur können DevOps-Teams Anwendungen in Produktionsumgebungen früher im Software-Entwicklungsprozess testen und Testumgebungen bei Bedarf schnell bereitstellen. Der Code durchläuft den gleichen Versionskontrollprozess und die gleiche CI/CD-Pipeline wie der Anwendungscode, der validiert und getestet werden soll. Mithilfe von DevOps-Praktiken erstellt Infrastrukturcode stabile Umgebungen, die schnell und in großem Maßstab bereitgestellt werden können. Die Teams arbeiteten zusammen, um starke DevOps-Praktiken zu entwickeln, die die Infrastruktur zuverlässig unterstützen.

Konsistenz reduziert Konfigurationsdrift

In der Vergangenheit haben Teams die Infrastruktur manuell konfiguriert, aber es können sich Snowflake-Umgebungen entwickeln, wenn Einzelpersonen Ad-hoc-Konfigurationsänderungen erstellen. Das manuelle Infrastrukturmanagement führt zu Diskrepanzen zwischen Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsumgebungen, was zu Sicherheitslücken und Bereitstellungsproblemen führt. Wenn eine Anwendung nach bestimmten Konformitätsstandards entwickelt werden muss, besteht die Gefahr, dass Snowflake-Umgebungen diese strengen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Mit IaC wird jedes Mal dieselbe Umgebung bereitgestellt, wodurch eine Single Source Of Truth entsteht und die mit der manuellen Konfiguration verbundenen Probleme beseitigt werden. Teams stellen Server und Anwendungen bereit, um sie an bestimmte Richtlinien anzupassen und sicherzustellen, dass die Geschäftspraktiken eingehalten werden.

Die Konfiguration erhöht die Verantwortlichkeit

Da die Infrastrukturkonfiguration in Form von Codedateien vorliegt, können die Teams sie einfach in die Versionskontrolle aufnehmen und wie andere Quellcodedateien bearbeiten und weitergeben. Die Teams haben jetzt eine Möglichkeit zur Rückverfolgung und können Änderungen und Autor(inn)en identifizieren und bei Bedarf rückgängig machen.

Automatisierung senkt die Kosten

Wenn Teams Cloud Computing mit IaC kombinieren, sinken die Kosten, denn sie müssen nicht mehr selbst die Hardware überwachen oder Platz für die Rechner mieten. Mit IaC profitieren Teams von dem verbrauchsabhängigen Preismodell des Cloud Computing.