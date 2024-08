La IA puede ser compleja. En GitLab, nuestro enfoque es sencillo: su código sigue siendo su código, no se utiliza para la capacitación ni el ajuste fino de nuestros propios modelos. Las sugerencias de código no utilizan el código del cliente, y dado que GitLab no está vinculado comercialmente a ningún proveedor de LLM, adaptamos el modelo adecuado en función de su caso de uso. Elija fácilmente lo que funciona para usted o cambie cuando un modelo ya no se alinee con su estrategia comercial o tecnológica.