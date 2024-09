Lockheed Martin trabaja con el Departamento de Defensa y agencias federales, por lo tanto, crea sistemas críticos para la seguridad nacional. Eso significa que desarrollar soluciones seguras es un aspecto fundamental tanto para Lockheed Martin como para sus clientes. Un desafío para cualquier empresa que use cadenas de herramientas es que es fácil perderse una actualización debido al gran tamaño y complejidad de la cadena. Sin embargo, ya no deben preocuparse por usar herramientas que no se han actualizado, porque con la plataforma única e integral de GitLab solo se debe realizar una actualización una vez y todas las instancias están cubiertas.

Además, cuando se trabaja con clientes centrados en la defensa y la seguridad, el cumplimiento es una cuestión fundamental para Lockheed Martin. Eso es más fácil de gestionar ahora que la empresa utiliza el marco de cumplimiento de GitLab para garantizar la calidad del software, y la automatización para que las versiones y la gestión de dependencias sean más eficientes y rápidas.

Contar con una única plataforma también implica que los equipos obtienen un conjunto estandarizado de funciones de seguridad automatizadas e integradas, desde herramientas de análisis de vanguardia hasta escaneo de vulnerabilidades y automatización de seguridad. Antes de usar GitLab, no todos los equipos tenían las mejores herramientas de seguridad y no había una forma estandarizada de gestionar las prácticas de seguridad. Ahora, con el catálogo común de Lockheed Martin, los equipos pueden obtener pipelines listos para usar con la mejor seguridad disponible integrada. «Gracias al enfoque actual más unificado, es mucho más fácil para los equipos seguir un proceso común para compilar el software, probarlo y realizar análisis de seguridad, lo que mejora la calidad de los productos que creamos», dice Hohn.

Y con GitLab, los equipos ya no necesitan acudir a expertos en seguridad, que podrían ser difíciles de encontrar para cada equipo, para configurar varias herramientas. La mejor seguridad disponible ya está incorporada, según Hohn.

«En la actualidad, es muy común contar con funciones sofisticadas de análisis de seguridad como parte de todos nuestros procesos porque el esfuerzo que implica agregarlas es mucho menor», dice Hohn. «Los equipos ahora son mucho más conscientes de los niveles de seguridad del código que están escribiendo. Esto da lugar a que aborden temas sobre la seguridad de nuestro software que antes no se hablaban».

La empresa sigue utilizando algunas herramientas de seguridad heredadas de terceros, pero los equipos están aprovechando la plataforma de GitLab para facilitar la integración de todas ellas. «Es un gran complemento», dice Jeff Daniels, director de Automatizaciones y Aplicaciones. «Todo es más fácil ahora que tenemos GitLab, que nos permite aumentar la seguridad y mejorar la calidad».

Lockheed Martin espera seguir creciendo con GitLab. Los equipos de DevOps migrarán cada vez más proyectos a la plataforma DevSecOps y se expandirán desde allí. «Esperamos ver un aumento en el número de proyectos que utilizan las funciones de seguridad y cadena de suministro de software, lo que incluye los paneles y pipelines de cumplimiento», dice Hohn.