GitLab en Google Cloud

Una equipos y flujos de trabajo con GitLab, una plataforma integral de DevSecOps con tecnología de IA para desarrollar, realizar pruebas e implementar en Google Cloud.

Una interfaz para cada caso de uso

Como plataforma de DevSecOps con tecnología de IA, GitLab se integra con Google Cloud para permitir que las organizaciones se centren en desarrollar e implementar software y no en configurar y mantener la infraestructura.

Marcador de posición de video

Desarrolle mejores aplicaciones nativas de la nube más rápido con GitLab y Google Cloud

GitLab se integra estrechamente con la seguridad de la cadena de suministro de software (S3C) de Google para reducir el cambio de contexto, aumentar la duración de los ciclos e impulsar la eficiencia en cada etapa del proceso de desarrollo de software. Desde la idea hasta la producción en Google Cloud, la plataforma integral de DevSecOps con tecnología de IA de GitLab ofrece una planificación integrada, gestión del código fuente, CI/CD y soluciones de supervisión y generación de informes para aplicaciones modernas.

"«Teníamos desarrolladores que se preguntaban por qué habría que hacerlo de otra manera. Jenkins funciona. Pero creo que esas personas necesitan conocer GitLab primero y ver cuál es la diferencia porque GitLab es mucho más que Jenkins. El poder de GitLab es que permite conseguir mucho más y hacer que todo sea mucho más fácil de gestionar»."

Michiel Crefcoeur

Ingeniero de Compilación y Lanzamiento de Front-end, ANWB

Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y Google Cloud

Como socio tecnológico de Google Cloud del año 2023 para la categoría DevOps, Desarrollo de aplicaciones, GitLab permite a los clientes conjuntos desarrollar aplicaciones seguras y de calidad de forma más rápida, e impulsa así la eficiencia en cada etapa del ciclo de desarrollo de software (SDLC).

GitLab se integra con Google Cloud y aprovecha los modelos de IA generativa de Google Cloud para ofrecer a los clientes funcionalidades con tecnología de IA en todo el SDLC con un enfoque centrado en la privacidad que no comprometa las prácticas recomendadas de seguridad.

Descubra los beneficios de GitLab en Google Cloud

Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab

Comience a entregar mejor software más rápido

Descubra lo que su equipo puede hacer con la plataforma inteligente de

DevSecOps.

Obtener una prueba gratuita Hablar con ventas