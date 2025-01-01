GitLab en Google Cloud
Una equipos y flujos de trabajo con GitLab, una plataforma integral de DevSecOps con tecnología de IA para desarrollar, realizar pruebas e implementar en Google Cloud.
Una interfaz para cada caso de uso
Como plataforma de DevSecOps con tecnología de IA, GitLab se integra con Google Cloud para permitir que las organizaciones se centren en desarrollar e implementar software y no en configurar y mantener la infraestructura.
Desarrolle mejores aplicaciones nativas de la nube más rápido con GitLab y Google Cloud
GitLab se integra estrechamente con la seguridad de la cadena de suministro de software (S3C) de Google para reducir el cambio de contexto, aumentar la duración de los ciclos e impulsar la eficiencia en cada etapa del proceso de desarrollo de software. Desde la idea hasta la producción en Google Cloud, la plataforma integral de DevSecOps con tecnología de IA de GitLab ofrece una planificación integrada, gestión del código fuente, CI/CD y soluciones de supervisión y generación de informes para aplicaciones modernas.
Colabore de forma práctica
Consiga una iteración más rápida y transforme en conjunto. La CI/CD moderna con Anthos reduce el retrabajo para que los desarrolladores y profesionales de la nube, que estarán más satisfechos, puedan ofrecer planes de desarrollo del producto en lugar de solucionar problemas antiguos.
Automatice de forma segura
Proteja su proceso. Los flujos de trabajo automatizados de DevSecOps aumentan el tiempo de disponibilidad al reducir los riesgos de seguridad y cumplimiento en la infraestructura de Google Cloud.
"«Teníamos desarrolladores que se preguntaban por qué habría que hacerlo de otra manera. Jenkins funciona. Pero creo que esas personas necesitan conocer GitLab primero y ver cuál es la diferencia porque GitLab es mucho más que Jenkins. El poder de GitLab es que permite conseguir mucho más y hacer que todo sea mucho más fácil de gestionar»."
Michiel Crefcoeur
Ingeniero de Compilación y Lanzamiento de Front-end, ANWB
Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y Google Cloud
Como socio tecnológico de Google Cloud del año 2023 para la categoría DevOps, Desarrollo de aplicaciones, GitLab permite a los clientes conjuntos desarrollar aplicaciones seguras y de calidad de forma más rápida, e impulsa así la eficiencia en cada etapa del ciclo de desarrollo de software (SDLC).
GitLab se integra con Google Cloud y aprovecha los modelos de IA generativa de Google Cloud para ofrecer a los clientes funcionalidades con tecnología de IA en todo el SDLC con un enfoque centrado en la privacidad que no comprometa las prácticas recomendadas de seguridad.
Google Kubernetes Engine (GKE)
GKE es el servicio gestionado de Kubernetes de Google, diseñado para automatizar la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones Linux y Windows en contenedores. Con la integración de GKE de GitLab, los equipos pueden aprovisionar rápidamente nuevos clústeres de GKE o importar clústeres existentes con solo unos clics. Aproveche la funcionalidad de Auto DevOps de GitLab para obtener la barrera de entrada más baja para implementar cargas de trabajo de contenedores en GKE con CI/CD.
Anthos
Anthos es una plataforma de aplicaciones moderna que proporciona una experiencia de desarrollo y operaciones coherente para entornos in situ y en la nube. GitLab es compatible con GKE On Premise (GKE-OP), CloudRun para Anthos y Anthos Configuration Management para optimizar el flujo de trabajo sobre la plataforma unificada de gestión de infraestructuras de Anthos. Además, GitLab admite GKE in situ para clientes de nube híbrida. Juntos, GitLab y Anthos proporcionan a las empresas consistencia y escalabilidad en entornos heterogéneos.
Cloud Run
Cloud Run es una plataforma sin servidor totalmente gestionada que expande automáticamente los contenedores sin estado y abstrae toda la gestión de la infraestructura. Implemente en Cloud Run con la arquitectura sin servidor de GitLab: un flujo de trabajo completo de CI/CD para desarrollar y probar aplicaciones sin servidor. Con GitLab para Cloud Run, los equipos pueden agilizar y simplificar la gestión sin servidor en cualquier infraestructura (Knative, Cloud Run, Cloud Run para Anthos, etc.) a través de una única interfaz de usuario.
Google Compute Engine
Google Compute Engine (GCE) ofrece máquinas virtuales configurables y de alto rendimiento que se ejecutan en los centros de datos de Google. La CI/CD de GitLab proporciona la entrega de aplicaciones a las máquinas virtuales como objetivos de implementación. Migre cargas de trabajo tradicionales sin contenedores a la nube con GitLab. Comience instalando GitLab en una sola instancia de GCE o en una arquitectura de alta disponibilidad.
Google App Engine
Google Cloud Functions
Google Cloud Functions (GCF) es la plataforma de informática sin servidor y basada en eventos de Google Cloud. Almacene su código en la SCM de GitLab e impleméntelo directamente como funciones en la nube a través de la CI/CD de GitLab. Empodere a sus equipos para que adopten GCP y lograr una arquitectura más basada en eventos y nativa de la nube con GitLab y GCF, por ejemplo, mediante la automatización del desarrollo para Firebase y Cloud Functions
Firebase
Firebase es una plataforma para crear aplicaciones móviles y web desarrollada por Google. Juntas, la SCM y la CI de GitLab ayudan a los desarrolladores a automatizar con pipelines de CI/CD de primera clase para desarrollar, probar e implementar actualizaciones con frecuencia en toda la pila de Firebase.
Descubra los beneficios de GitLab en Google Cloud
