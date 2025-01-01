GitLab en Google Cloud

"«Teníamos desarrolladores que se preguntaban por qué habría que hacerlo de otra manera. Jenkins funciona. Pero creo que esas personas necesitan conocer GitLab primero y ver cuál es la diferencia porque GitLab es mucho más que Jenkins. El poder de GitLab es que permite conseguir mucho más y hacer que todo sea mucho más fácil de gestionar»."

Michiel Crefcoeur

Ingeniero de Compilación y Lanzamiento de Front-end, ANWB