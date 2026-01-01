Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
Orquestación de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del software
Agentes especializados,
personalizables para su trabajo
Avance más rápido con agentes creados por expertos que su equipo puede usar desde el primer momento y extender con versiones personalizadas que reflejen los estándares y flujos de trabajo de su organización.
Asistencia diseñada con propósito
Invoca agentes diseñados para planificación, codificación, análisis de seguridad, analítica y más. Cada agente utiliza el contexto de GitLab para entregar resultados precisos y relevantes que apoyan el trabajo real.
Un catálogo para cada capacidad
Proporciona a los equipos un lugar centralizado para explorar, activar y gestionar agentes y flujos. Con el Catálogo de IA, la nueva automatización se vuelve simple de adoptar y consistente de operacionalizar en proyectos y grupos.
Personalizable para tu organización
Crea o refina agentes para que sigan tus convenciones, reflejen tus expectativas de calidad y apoyen los flujos de trabajo que importan a tus equipos.
Automatiza tareas complejas
con flujos de trabajo agénticos
Usa flujos para combinar uno o más agentes en secuencias guiadas que automatizan pasos manuales mientras refuerzan los patrones en los que tu organización confía.
Automatización de múltiples pasos hecha práctica
Los flujos guían a los agentes a través de tareas de principio a fin, utilizando el contexto de tu proyecto para asegurar que cada paso esté alineado, sea predecible y esté basado en trabajo real.
Ejecución impulsada por eventos
Activa flujos desde eventos de GitLab como menciones o asignaciones para iniciar automatización guiada en el momento correcto del flujo de trabajo.
Confiable y repetible
Los flujos se ejecutan de la misma manera cada vez bajo tus reglas e identidad, dando a las organizaciones confianza en cómo se comporta la automatización en todos los proyectos.
Gobernanza y control
de nivel empresarial
Obtén lo que tu organización necesita para usar IA de manera responsable y a escala, con permisos claros, límites y transparencia incorporados.
Control de IA impulsado por políticas
Decide qué agentes y flujos están permitidos, dónde pueden operar y qué modelos pueden usar. Todo se alinea con tus roles existentes y estructura de grupo.
Trazabilidad completa
Las sesiones de flujo son visibles en GitLab e incluyen detalles del activador y enlaces a los registros de trabajos de CI/CD, dando a los equipos una visión clara de cómo se ejecuta la automatización.
Modelos auto-hospedados
Como parte de tu despliegue GitLab Self-Managed, puedes utilizar modelos de lenguaje grande auto-hospedados en alineación con tus requisitos de cumplimiento.
Extensible y flexible
por diseño
La Plataforma de Agentes Duo está diseñada para conectarse con la forma en que tu organización ya opera, para que la plataforma se adapte a medida que tu entorno evoluciona, no al revés.
Integra tu ecosistema
Conecta sistemas internos, herramientas de terceros y servicios de IA externos para que los agentes y flujos puedan acceder a la información y capacidades en las que tus equipos confían todos los días.
Construido para evolucionar contigo
Los agentes y flujos pueden ser actualizados, extendidos o reemplazados con el tiempo, ayudando a los equipos a evolucionar su estrategia de IA mientras preservan la consistencia en toda la plataforma.
Selecciona los mejores modelos
Elige el LLM correcto para tus agentes, flujos y chat agéntico para potenciar tus casos de uso.
Tus agentes, tus flujos: Casos de uso infinitos
Desde agentes especializados que entienden tu postura de seguridad hasta flujos automatizados que eliminan transferencias manuales entre etapas del ciclo de vida del software, aquí tienes un vistazo a lo que es posible con la Plataforma de Agentes GitLab Duo.
Planifica y prioriza el trabajo
Transforma ideas en planes estructurados, identifica elementos obsoletos del backlog y más.
Asegura tu base de código
Analiza vulnerabilidades, descarta falsos positivos y obtén orientación de seguridad.
Automatiza revisiones de código
Recopila comentarios, itera en solicitudes de fusión y más.
Diagnostica y corrige pipelines de CI/CD
Analiza la causa raíz y genera una corrección en una nueva solicitud de fusión.
Convierte pipeline existente a GitLab CI/CD
Migra automáticamente configuraciones de CI/CD y reduce el esfuerzo manual.
Transforma issues en solicitudes de fusión
Transforma automáticamente issues en código listo para producción.
Construye tus propios agentes
Crea, prueba y comparte agentes personalizados con habilidades específicas.
Crea tu propio flujo agéntico
Encadena agentes juntos para automatizar tareas complejas.
Despliega tus agentes y flujos
Escala el uso de IA agéntica en tus proyectos y miembros del equipo.
Genera código y pruebas
Acelera el desarrollo, mejora la calidad del código y automatiza la documentación.
Explica, corrige y refactoriza código
Agrega nuevas características, corrige las existentes y moderniza el código.
Descubre detalles completos del proyecto
Obtén orientación accionable a través de issues, comentarios y más.
La facturación basada en uso hace que la IA sea accesible para cada equipo, sin forzarte a gestionar asientos.
La Plataforma de Agentes GitLab Duo utiliza Créditos GitLab, agrupados en toda tu organización, para que los equipos puedan usar IA cuando y donde la necesiten. Los créditos cubren tanto interacciones síncronas de agentes como flujos agénticos asíncronos, dándote acceso flexible a IA que escala con el uso real en lugar del número de empleados.
Comienza con
la Plataforma de Agentes Duo
Comienza con
la Plataforma de Agentes Duo
- Clientes existentes
Plan Premium y Ultimate
Comienza a usar las capacidades de la Plataforma de Agentes GitLab Duo hoy con GitLab versión 18.8 o posterior.Comenzar
- Nuevos clientes
¿Aún no eres cliente?
No hay problema. Prueba nuestro mejor plan, incluyendo la Plataforma de Agentes GitLab Duo, gratis.Comenzar