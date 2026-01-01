IA agéntica con precios que escalan para tu equipo

La facturación basada en uso hace que la IA sea accesible para cada equipo, sin forzarte a gestionar asientos.

La Plataforma de Agentes GitLab Duo utiliza Créditos GitLab, agrupados en toda tu organización, para que los equipos puedan usar IA cuando y donde la necesiten. Los créditos cubren tanto interacciones síncronas de agentes como flujos agénticos asíncronos, dándote acceso flexible a IA que escala con el uso real en lugar del número de empleados.