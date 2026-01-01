Plataforma de Agentes GitLab Duo

Agentes especializados,

personalizables para su trabajo

Avance más rápido con agentes creados por expertos que su equipo puede usar desde el primer momento y extender con versiones personalizadas que reflejen los estándares y flujos de trabajo de su organización.

Asistencia diseñada con propósito

Invoca agentes diseñados para planificación, codificación, análisis de seguridad, analítica y más. Cada agente utiliza el contexto de GitLab para entregar resultados precisos y relevantes que apoyan el trabajo real.

Un catálogo para cada capacidad

Proporciona a los equipos un lugar centralizado para explorar, activar y gestionar agentes y flujos. Con el Catálogo de IA, la nueva automatización se vuelve simple de adoptar y consistente de operacionalizar en proyectos y grupos.

Personalizable para tu organización

Crea o refina agentes para que sigan tus convenciones, reflejen tus expectativas de calidad y apoyen los flujos de trabajo que importan a tus equipos.

Automatiza tareas complejas

con flujos de trabajo agénticos

Usa flujos para combinar uno o más agentes en secuencias guiadas que automatizan pasos manuales mientras refuerzan los patrones en los que tu organización confía.

Un gráfico abstracto con un personaje en forma de cubo que representa un agente de IA.

Automatización de múltiples pasos hecha práctica

Los flujos guían a los agentes a través de tareas de principio a fin, utilizando el contexto de tu proyecto para asegurar que cada paso esté alineado, sea predecible y esté basado en trabajo real.

Ejecución impulsada por eventos

Activa flujos desde eventos de GitLab como menciones o asignaciones para iniciar automatización guiada en el momento correcto del flujo de trabajo.

Confiable y repetible

Los flujos se ejecutan de la misma manera cada vez bajo tus reglas e identidad, dando a las organizaciones confianza en cómo se comporta la automatización en todos los proyectos.

Gobernanza y control

de nivel empresarial

Obtén lo que tu organización necesita para usar IA de manera responsable y a escala, con permisos claros, límites y transparencia incorporados.

Un gráfico abstracto con un personaje en forma de cubo que representa un agente de IA.

Control de IA impulsado por políticas

Decide qué agentes y flujos están permitidos, dónde pueden operar y qué modelos pueden usar. Todo se alinea con tus roles existentes y estructura de grupo.

Trazabilidad completa

Las sesiones de flujo son visibles en GitLab e incluyen detalles del activador y enlaces a los registros de trabajos de CI/CD, dando a los equipos una visión clara de cómo se ejecuta la automatización.

Modelos auto-hospedados

Como parte de tu despliegue GitLab Self-Managed, puedes utilizar modelos de lenguaje grande auto-hospedados en alineación con tus requisitos de cumplimiento.

Extensible y flexible

por diseño

La Plataforma de Agentes Duo está diseñada para conectarse con la forma en que tu organización ya opera, para que la plataforma se adapte a medida que tu entorno evoluciona, no al revés.

Un gráfico abstracto con un personaje en forma de cubo que representa un agente de IA.

Integra tu ecosistema

Conecta sistemas internos, herramientas de terceros y servicios de IA externos para que los agentes y flujos puedan acceder a la información y capacidades en las que tus equipos confían todos los días.

Construido para evolucionar contigo

Los agentes y flujos pueden ser actualizados, extendidos o reemplazados con el tiempo, ayudando a los equipos a evolucionar su estrategia de IA mientras preservan la consistencia en toda la plataforma.

Selecciona los mejores modelos

Elige el LLM correcto para tus agentes, flujos y chat agéntico para potenciar tus casos de uso.

Tus agentes, tus flujos: Casos de uso infinitos

Desde agentes especializados que entienden tu postura de seguridad hasta flujos automatizados que eliminan transferencias manuales entre etapas del ciclo de vida del software, aquí tienes un vistazo a lo que es posible con la Plataforma de Agentes GitLab Duo.

IA agéntica con precios que escalan para tu equipo

La facturación basada en uso hace que la IA sea accesible para cada equipo, sin forzarte a gestionar asientos.

La Plataforma de Agentes GitLab Duo utiliza Créditos GitLab, agrupados en toda tu organización, para que los equipos puedan usar IA cuando y donde la necesiten. Los créditos cubren tanto interacciones síncronas de agentes como flujos agénticos asíncronos, dándote acceso flexible a IA que escala con el uso real en lugar del número de empleados.

ia agéntica abstracta

Comienza con

la Plataforma de Agentes Duo

  • Clientes existentes

    Plan Premium y Ultimate

    Comienza a usar las capacidades de la Plataforma de Agentes GitLab Duo hoy con GitLab versión 18.8 o posterior.

  • Nuevos clientes

    ¿Aún no eres cliente?

    No hay problema. Prueba nuestro mejor plan, incluyendo la Plataforma de Agentes GitLab Duo, gratis.

Preguntas Frecuentes