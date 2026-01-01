Agent Platform de GitLab Duo

Los 5 principales casos de uso y ROI

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Revisión de código

100x ROI

Mejora la calidad sin aumentar el personal

Problema

Los ingenieros sénior son el cuello de botella; decenas de miles de solicitudes de fusión al mes necesitan revisión.

Solución

GitLab Duo ejecuta una revisión de primera pasada y publica comentarios en línea directamente en la solicitud de fusión.

Los clientes opinan

"La calidad de las revisiones de código se calificó como superior a la de una revisión humana".
"Nos gusta mucho DAP para revisión de código… estamos evaluando reemplazar CodeRabbit".
"Obtuvo una puntuación de 5 sobre 5 en todas las dimensiones en una evaluación de 23 casos de uso".

100 veces el ROI

~20 min ahorrados por solicitud de fusión (MR) a $75/h
ScenarioAdopciónMR/mesCosto/mesHoras ahorradasAhorroROI
Conservador10%4,248$1,0621,416$106,200100x
Medio15%6,437$1,5932,124$159,300100x
Agresivo25%10,620$2,6553,540$265,500100x

Modelo de ROI para 22.500 puestos que generan 42.481 MR al mes. $0,25 por revisión de código.

Corregir pipelines fallidos

16x ROI

Eliminar los bloqueos a la innovación de los equipos

Problema

Cada pipeline fallido consume tiempo de ingeniería, mientras que las solicitudes de fusión y el trabajo posterior quedan bloqueados.

Solución

El flujo de corrección de pipelines de CI/CD lee los registros, diagnostica las causas y abre una solicitud de fusión con una propuesta de solución.

Los clientes opinan

"La resolución de fallos en pipelines es una de las tres métricas, junto con la revisión de código".
"65.000 pipelines al día, con una tasa de fallos de aproximadamente el 26%. Caso de uso básico".
"El 80% del tiempo de infraestructura se dedica a lanzamientos manuales. La corrección de pipelines es el flujo de mayor valor".

16 veces el ROI

~1,5 h ahorradas a una tarifa total de $75/h
ScenarioAdopciónCorrecciones/mesCosto/mesHoras ahorradasAhorroROI
Conservador3%266$1,768399$29,92516x
Medio10%885$5,8851,327$99,52516x
Agresivo25%2,221$14,7693,331$249,86216x

Empresa (8.885 pipelines fallidos al mes). Tiempo ahorrado: 90 min por corrección a $75/h

Define la colaboración entre los equipos y los agentes de IA

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Agentic Chat de GitLab Duo

8x ROI

Delegación y análisis de tareas basados en agentes a lo largo de todo el SDLC

Problema

Los desarrolladores dedican entre el 30 y el 40 % de su tiempo a buscar respuestas: leen documentación, consultan a colegas en Slack y revisan bases de código con las que no están familiarizados.

Solución

El chat agente en la interfaz de usuario, el IDE y la CLI responde a las preguntas con el contexto del proyecto en tiempo real. Amplía con agentes específicos del dominio a través del catálogo de IA.

Los clientes opinan

"Ahora lo uso para todo".
"El elemento diferenciador de DAP es el contexto nativo de GitLab".
"50 personas en 10 casos de uso crearon agentes en un día".

8 veces el ROI

30 minutos diarios
ScenarioAdopciónSesionesCosto/mesHoras ahorradasAhorroROI
Conservador10%20,000$90,00010,000$750,0008x
Medio30%60,000$270,00030,000$2,250,0008x
Agresivo75%150,000$675,00075,000$5,625,0008x

Empresas 10.000 usuarios, sesiones diarias, 30 min ahorrados al día a $75/h. Costo calculado en $4,50 por sesión.

Flujo de desarrollo de software

12x ROI

Reducir el tiempo desde el elemento de trabajo hasta la solicitud de fusión en minutos

Problema

La espera para que se asignen los elementos de trabajo puede llevar días; una vez que se asigna un desarrollador, cada elemento de trabajo puede requerir entre 2 y 4 horas.

Solución

El equipo de ingeniería describe el cambio en lenguaje natural; GitLab Duo analiza el código, genera la implementación y las pruebas, y deja los cambios listos para revisión.

Los clientes opinan

"Crear un sistema completamente nuevo, prácticamente sin intervención humana y solo con IA. Es bastante rápido".
"Nuestra primera pasada por el desarrollo fue entre siete y diez veces más rápida, con una cobertura de pruebas del 95% en la primera pasada".

12 veces el ROI

2 horas por elemento de trabajo a $75 por hora
ScenarioElementos/mesCosto/mesHoras ahorradasAhorroROI
Conservador2,080$27,6644,160$312,00012x
Medio6,240$82,99212,480$936,00012x
Agresivo10,396$138,26620,792$1,559,40012x

Cálculo del ROI: 14 créditos en promedio y 2 horas ahorradas por elemento de trabajo a $75/h

Resolución de vulnerabilidades SAST

29x ROI

Corrección de vulnerabilidades SAST con IA

Problema

Cientos o miles de hallazgos SAST al mes, capacidad limitada para corregirlos y un MTTR de meses, mientras el riesgo de auditoría crece.

Solución

Analiza cada hallazgo seleccionado y crea una solicitud de fusión con la corrección.

Los clientes opinan

"Tenemos 300.000 vulnerabilidades en 70 proyectos. Corregir problemas de seguridad es el principal caso de uso".
"Impulsores normativos: el cumplimiento de DORA y NIST exige una velocidad de corrección de vulnerabilidades demostrable".
"La visibilidad de las sesiones y el registro de auditoría son un factor diferencial para clientes de defensa y del sector público".

29 veces el ROI

basado en $3,90 en créditos frente a $112,50 en trabajo humano
ScenarioAdopciónSesionesCosto/mesHoras ahorradasAhorroROI
Conservador5%370$1,443555$41,62529x
Medio15%1,100$4,2901,650$123,75029x
Agresivo30%2,190$8,5413,285$246,37529x

Tiempo para corregir manualmente una vulnerabilidad: 1,5 horas a $75/h. $3,90 en créditos frente a $112,50 en trabajo humano.

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