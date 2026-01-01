Los 5 principales casos de uso y ROI
Revisión de código
100x ROI
Mejora la calidad sin aumentar el personal
Problema
Los ingenieros sénior son el cuello de botella; decenas de miles de solicitudes de fusión al mes necesitan revisión.
Solución
GitLab Duo ejecuta una revisión de primera pasada y publica comentarios en línea directamente en la solicitud de fusión.
Los clientes opinan
"La calidad de las revisiones de código se calificó como superior a la de una revisión humana".
"Nos gusta mucho DAP para revisión de código… estamos evaluando reemplazar CodeRabbit".
"Obtuvo una puntuación de 5 sobre 5 en todas las dimensiones en una evaluación de 23 casos de uso".
100 veces el ROI~20 min ahorrados por solicitud de fusión (MR) a $75/h
|Scenario
|Adopción
|MR/mes
|Costo/mes
|Horas ahorradas
|Ahorro
|ROI
|Conservador
|10%
|4,248
|$1,062
|1,416
|$106,200
|100x
|Medio
|15%
|6,437
|$1,593
|2,124
|$159,300
|100x
|Agresivo
|25%
|10,620
|$2,655
|3,540
|$265,500
|100x
Modelo de ROI para 22.500 puestos que generan 42.481 MR al mes. $0,25 por revisión de código.
Corregir pipelines fallidos
16x ROI
Eliminar los bloqueos a la innovación de los equipos
Problema
Cada pipeline fallido consume tiempo de ingeniería, mientras que las solicitudes de fusión y el trabajo posterior quedan bloqueados.
Solución
El flujo de corrección de pipelines de CI/CD lee los registros, diagnostica las causas y abre una solicitud de fusión con una propuesta de solución.
Los clientes opinan
"La resolución de fallos en pipelines es una de las tres métricas, junto con la revisión de código".
"65.000 pipelines al día, con una tasa de fallos de aproximadamente el 26%. Caso de uso básico".
"El 80% del tiempo de infraestructura se dedica a lanzamientos manuales. La corrección de pipelines es el flujo de mayor valor".
16 veces el ROI~1,5 h ahorradas a una tarifa total de $75/h
|Scenario
|Adopción
|Correcciones/mes
|Costo/mes
|Horas ahorradas
|Ahorro
|ROI
|Conservador
|3%
|266
|$1,768
|399
|$29,925
|16x
|Medio
|10%
|885
|$5,885
|1,327
|$99,525
|16x
|Agresivo
|25%
|2,221
|$14,769
|3,331
|$249,862
|16x
Empresa (8.885 pipelines fallidos al mes). Tiempo ahorrado: 90 min por corrección a $75/h
Define la colaboración entre los equipos y los agentes de IAConocer Agent Platform de GitLab Duo
Agentic Chat de GitLab Duo
8x ROI
Delegación y análisis de tareas basados en agentes a lo largo de todo el SDLC
Problema
Los desarrolladores dedican entre el 30 y el 40 % de su tiempo a buscar respuestas: leen documentación, consultan a colegas en Slack y revisan bases de código con las que no están familiarizados.
Solución
El chat agente en la interfaz de usuario, el IDE y la CLI responde a las preguntas con el contexto del proyecto en tiempo real. Amplía con agentes específicos del dominio a través del catálogo de IA.
Los clientes opinan
"Ahora lo uso para todo".
"El elemento diferenciador de DAP es el contexto nativo de GitLab".
"50 personas en 10 casos de uso crearon agentes en un día".
8 veces el ROI30 minutos diarios
|Scenario
|Adopción
|Sesiones
|Costo/mes
|Horas ahorradas
|Ahorro
|ROI
|Conservador
|10%
|20,000
|$90,000
|10,000
|$750,000
|8x
|Medio
|30%
|60,000
|$270,000
|30,000
|$2,250,000
|8x
|Agresivo
|75%
|150,000
|$675,000
|75,000
|$5,625,000
|8x
Empresas 10.000 usuarios, sesiones diarias, 30 min ahorrados al día a $75/h. Costo calculado en $4,50 por sesión.
Flujo de desarrollo de software
12x ROI
Reducir el tiempo desde el elemento de trabajo hasta la solicitud de fusión en minutos
Problema
La espera para que se asignen los elementos de trabajo puede llevar días; una vez que se asigna un desarrollador, cada elemento de trabajo puede requerir entre 2 y 4 horas.
Solución
El equipo de ingeniería describe el cambio en lenguaje natural; GitLab Duo analiza el código, genera la implementación y las pruebas, y deja los cambios listos para revisión.
Los clientes opinan
"Crear un sistema completamente nuevo, prácticamente sin intervención humana y solo con IA. Es bastante rápido".
"Nuestra primera pasada por el desarrollo fue entre siete y diez veces más rápida, con una cobertura de pruebas del 95% en la primera pasada".
12 veces el ROI2 horas por elemento de trabajo a $75 por hora
|Scenario
|Elementos/mes
|Costo/mes
|Horas ahorradas
|Ahorro
|ROI
|Conservador
|2,080
|$27,664
|4,160
|$312,000
|12x
|Medio
|6,240
|$82,992
|12,480
|$936,000
|12x
|Agresivo
|10,396
|$138,266
|20,792
|$1,559,400
|12x
Cálculo del ROI: 14 créditos en promedio y 2 horas ahorradas por elemento de trabajo a $75/h
Resolución de vulnerabilidades SAST
29x ROI
Corrección de vulnerabilidades SAST con IA
Problema
Cientos o miles de hallazgos SAST al mes, capacidad limitada para corregirlos y un MTTR de meses, mientras el riesgo de auditoría crece.
Solución
Analiza cada hallazgo seleccionado y crea una solicitud de fusión con la corrección.
Los clientes opinan
"Tenemos 300.000 vulnerabilidades en 70 proyectos. Corregir problemas de seguridad es el principal caso de uso".
"Impulsores normativos: el cumplimiento de DORA y NIST exige una velocidad de corrección de vulnerabilidades demostrable".
"La visibilidad de las sesiones y el registro de auditoría son un factor diferencial para clientes de defensa y del sector público".
29 veces el ROIbasado en $3,90 en créditos frente a $112,50 en trabajo humano
|Scenario
|Adopción
|Sesiones
|Costo/mes
|Horas ahorradas
|Ahorro
|ROI
|Conservador
|5%
|370
|$1,443
|555
|$41,625
|29x
|Medio
|15%
|1,100
|$4,290
|1,650
|$123,750
|29x
|Agresivo
|30%
|2,190
|$8,541
|3,285
|$246,375
|29x
Tiempo para corregir manualmente una vulnerabilidad: 1,5 horas a $75/h. $3,90 en créditos frente a $112,50 en trabajo humano.
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