GitLab Duo Agent Platform

5 principaux cas d’utilisation

Essayer gratuitementEssayer la démo

Revue de code

100x ROI

Améliorer la qualité sans augmenter les effectifs

Problème

Les ingénieurs expérimentés constituent un goulot d'étranglement. Des dizaines de milliers de merge requests doivent être examinées chaque mois.

Solution

GitLab Duo effectue une première revue et publie des commentaires directement dans la merge request.

Retours de nos clients

« La qualité de la revue de code a été jugée "supérieure à une revue humaine". »
« Nous apprécions DAP pour la revue de code... car nous envisageons de remplacer CodeRabbit. »
« Nous lui avons attribué une note de 5 sur 5 dans tous les domaines lors d’une évaluation portant sur 23 cas d'utilisation. »

ROI multiplié par 100

~20 minutes économisées par merge request (MR) à 75 $/heure
ScenarioAdoptionMR/moisCoût/moisHeures économiséesÉconomiesROI
Conservateur10%4,248$1,0621,416$106,200100x
Moyen15%6,437$1,5932,124$159,300100x
Agressif25%10,620$2,6553,540$265,500100x

Modélisation du retour sur investissement (ROI) pour 22 500 sièges créant 42 481 MR/mois. 0,25 $ par revue de code.

Corriger des échecs de pipelines

16x ROI

Éliminer les obstacles à l’innovation pour vos équipes

Problème

Chaque pipeline qui échoue fait perdre du temps aux ingénieurs, tandis que les merge requests et les tâches en aval sont bloquées.

Solution

Le flow Fix CI/CD Pipeline analyse les logs, identifie les causes et ouvre une merge request avec une proposition de correction.

Retours de nos clients

« La résolution des échecs de pipelines est l’un des trois indicateurs, au même titre que la revue de code. »
« 65 000 pipelines/jour, un taux d'échec d'environ 26 %. Cas d’utilisation principal. »
« 80 % du temps est consacré aux releases manuelles. La correction des pipelines est le flow le plus rentable. »

ROI multiplié par 16

~1,5 heure économisée à un tarif horaire de 75 $
ScenarioAdoptionCorrections/moisCoût/moisHeures économiséesÉconomiesROI
Conservateur3%266$1,768399$29,92516x
Moyen10%885$5,8851,327$99,52516x
Agressif25%2,221$14,7693,331$249,86216x

Entreprise (8 885 échecs de pipelines/mois). Gain de temps : 90 min/correction à 75 $/h.

Définissez la manière dont collaborent les équipes et agents d’IA

Découvrir GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo Agentic Chat

8x ROI

Déléguer des tâches et analyses agentiques tout au long du SDLC

Problème

Les équipes de développement consacrent 30 à 40 % de leur temps à chercher des réponses : elles lisent la documentation, interrogent leurs collègues sur Slack ou étudient des codes sources qu'elles ne connaissent pas.

Solution

Le chat agentique contextuel dans l’interface utilisateur, l’IDE et la CLI répond aux questions en prenant en compte le contexte du projet. Il est possible de l’étendre à des agents spécialisés dans des domaines spécifiques via le catalogue d’IA.

Retours de nos clients

« Je ne peux plus m’en passer maintenant. »
« Le facteur de différenciation de DAP est le contexte natif de GitLab. »
« 50 personnes dans 10 cas d’utilisation différents ont créé des agents en une seule journée. »

ROI multiplié par 8

30 minutes par jour
ScenarioAdoptionSessionsCoût/moisHeures économiséesÉconomiesROI
Conservateur10%20,000$90,00010,000$750,0008x
Moyen30%60,000$270,00030,000$2,250,0008x
Agressif75%150,000$675,00075,000$5,625,0008x

Entreprise : 10 000 utilisateurs, sessions quotidiennes, 30 minutes économisées par jour à 75 $/heure. Le coût est calculé à 4,50 $/session.

Flow Software Development

12x ROI

Réduire le délai entre la création d'un élément de travail et d'une merge request de plusieurs jours à quelques minutes

Problème

L'attente avant qu'un ticket soit pris en charge peut durer plusieurs jours. Une fois qu'un développeur est affecté à cette tâche, le traitement de chaque ticket peut prendre entre 2 et 4 heures.

Solution

Les ingénieurs décrivent la modification en langage naturel. GitLab Duo analyse le code source, génère l’implémentation et les tests, puis applique les modifications pour revue.

Retours de nos clients

« Créer un tout nouveau système, entièrement basé sur l’IA, sans quasiment aucune intervention humaine. L’opération est plutôt rapide. »
« Notre premier essai de développement a été sept à dix fois plus rapide, avec une couverture de test de 95 % dès le premier essai. »

ROI multiplié par 12

2 heures par élément de travail à 75 $/heure
ScenarioÉlements/moisCoût/moisHeures économiséesÉconomiesROI
Conservateur2,080$27,6644,160$312,00012x
Moyen6,240$82,99212,480$936,00012x
Agressif10,396$138,26620,792$1,559,40012x

Calcul du ROI : 14 crédits en moyenne et 2 heures économisées par élément de travail à 75 $/heure.

Correction des vulnérabilités SAST

29x ROI

Corriger des vulnérabilités SAST avec l'IA

Problème

Des centaines, voire des milliers de vulnérabilités SAST par mois, une capacité de correction limitée, un MTTR de plusieurs mois alors que le risque d'audit augmente.

Solution

Analyse chaque détection de failles de sécurité sélectionnée et crée une merge request avec un correctif.

Retours de nos clients

« Face à 300 000 vulnérabilités réparties sur 70 projets, la correction des failles de sécurité est notre priorité absolue. »
« Les exigences réglementaires (DORA, conformité NIST) exigent une vitesse de remédiation des vulnérabilités avérée. »
« La visibilité des sessions et piste d’audit est un facteur de différenciation pour les clients du secteur de la défense et des administrations publiques. »

ROI multiplié par 29

sur la base de 3,90 $ de crédits contre 112,50 $ de main-d’œuvre
ScenarioAdoptionSessionsCoût/moisHeures économiséesÉconomiesROI
Conservateur5%370$1,443555$41,62529x
Moyen15%1,100$4,2901,650$123,75029x
Agressif30%2,190$8,5413,285$246,37529x

Corrigeons manuellement une vulnérabilité : 1,5 heure à 75 $/heure. 3,90 $ de crédits contre 112,50 $ de main-d’œuvre.

Prêt à vous lancer ?

Discutez avec notre équipe de la manière dont GitLab Duo Agent Platform peut offrir un ROI mesurable pour votre équipe d’ingénierie.

Commencer Contacter l’équipe commerciale