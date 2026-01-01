5 principaux cas d’utilisation
Revue de code
100x ROI
Améliorer la qualité sans augmenter les effectifs
Problème
Les ingénieurs expérimentés constituent un goulot d'étranglement. Des dizaines de milliers de merge requests doivent être examinées chaque mois.
Solution
GitLab Duo effectue une première revue et publie des commentaires directement dans la merge request.
Retours de nos clients
« La qualité de la revue de code a été jugée "supérieure à une revue humaine". »
« Nous apprécions DAP pour la revue de code... car nous envisageons de remplacer CodeRabbit. »
« Nous lui avons attribué une note de 5 sur 5 dans tous les domaines lors d’une évaluation portant sur 23 cas d'utilisation. »
ROI multiplié par 100~20 minutes économisées par merge request (MR) à 75 $/heure
|Scenario
|Adoption
|MR/mois
|Coût/mois
|Heures économisées
|Économies
|ROI
|Conservateur
|10%
|4,248
|$1,062
|1,416
|$106,200
|100x
|Moyen
|15%
|6,437
|$1,593
|2,124
|$159,300
|100x
|Agressif
|25%
|10,620
|$2,655
|3,540
|$265,500
|100x
Modélisation du retour sur investissement (ROI) pour 22 500 sièges créant 42 481 MR/mois. 0,25 $ par revue de code.
Corriger des échecs de pipelines
16x ROI
Éliminer les obstacles à l’innovation pour vos équipes
Problème
Chaque pipeline qui échoue fait perdre du temps aux ingénieurs, tandis que les merge requests et les tâches en aval sont bloquées.
Solution
Le flow Fix CI/CD Pipeline analyse les logs, identifie les causes et ouvre une merge request avec une proposition de correction.
Retours de nos clients
« La résolution des échecs de pipelines est l’un des trois indicateurs, au même titre que la revue de code. »
« 65 000 pipelines/jour, un taux d'échec d'environ 26 %. Cas d’utilisation principal. »
« 80 % du temps est consacré aux releases manuelles. La correction des pipelines est le flow le plus rentable. »
ROI multiplié par 16~1,5 heure économisée à un tarif horaire de 75 $
|Scenario
|Adoption
|Corrections/mois
|Coût/mois
|Heures économisées
|Économies
|ROI
|Conservateur
|3%
|266
|$1,768
|399
|$29,925
|16x
|Moyen
|10%
|885
|$5,885
|1,327
|$99,525
|16x
|Agressif
|25%
|2,221
|$14,769
|3,331
|$249,862
|16x
Entreprise (8 885 échecs de pipelines/mois). Gain de temps : 90 min/correction à 75 $/h.
Définissez la manière dont collaborent les équipes et agents d’IADécouvrir GitLab Duo Agent Platform
GitLab Duo Agentic Chat
8x ROI
Déléguer des tâches et analyses agentiques tout au long du SDLC
Problème
Les équipes de développement consacrent 30 à 40 % de leur temps à chercher des réponses : elles lisent la documentation, interrogent leurs collègues sur Slack ou étudient des codes sources qu'elles ne connaissent pas.
Solution
Le chat agentique contextuel dans l’interface utilisateur, l’IDE et la CLI répond aux questions en prenant en compte le contexte du projet. Il est possible de l’étendre à des agents spécialisés dans des domaines spécifiques via le catalogue d’IA.
Retours de nos clients
« Je ne peux plus m’en passer maintenant. »
« Le facteur de différenciation de DAP est le contexte natif de GitLab. »
« 50 personnes dans 10 cas d’utilisation différents ont créé des agents en une seule journée. »
ROI multiplié par 830 minutes par jour
|Scenario
|Adoption
|Sessions
|Coût/mois
|Heures économisées
|Économies
|ROI
|Conservateur
|10%
|20,000
|$90,000
|10,000
|$750,000
|8x
|Moyen
|30%
|60,000
|$270,000
|30,000
|$2,250,000
|8x
|Agressif
|75%
|150,000
|$675,000
|75,000
|$5,625,000
|8x
Entreprise : 10 000 utilisateurs, sessions quotidiennes, 30 minutes économisées par jour à 75 $/heure. Le coût est calculé à 4,50 $/session.
Flow Software Development
12x ROI
Réduire le délai entre la création d'un élément de travail et d'une merge request de plusieurs jours à quelques minutes
Problème
L'attente avant qu'un ticket soit pris en charge peut durer plusieurs jours. Une fois qu'un développeur est affecté à cette tâche, le traitement de chaque ticket peut prendre entre 2 et 4 heures.
Solution
Les ingénieurs décrivent la modification en langage naturel. GitLab Duo analyse le code source, génère l’implémentation et les tests, puis applique les modifications pour revue.
Retours de nos clients
« Créer un tout nouveau système, entièrement basé sur l’IA, sans quasiment aucune intervention humaine. L’opération est plutôt rapide. »
« Notre premier essai de développement a été sept à dix fois plus rapide, avec une couverture de test de 95 % dès le premier essai. »
ROI multiplié par 122 heures par élément de travail à 75 $/heure
|Scenario
|Élements/mois
|Coût/mois
|Heures économisées
|Économies
|ROI
|Conservateur
|2,080
|$27,664
|4,160
|$312,000
|12x
|Moyen
|6,240
|$82,992
|12,480
|$936,000
|12x
|Agressif
|10,396
|$138,266
|20,792
|$1,559,400
|12x
Calcul du ROI : 14 crédits en moyenne et 2 heures économisées par élément de travail à 75 $/heure.
Correction des vulnérabilités SAST
29x ROI
Corriger des vulnérabilités SAST avec l'IA
Problème
Des centaines, voire des milliers de vulnérabilités SAST par mois, une capacité de correction limitée, un MTTR de plusieurs mois alors que le risque d'audit augmente.
Solution
Analyse chaque détection de failles de sécurité sélectionnée et crée une merge request avec un correctif.
Retours de nos clients
« Face à 300 000 vulnérabilités réparties sur 70 projets, la correction des failles de sécurité est notre priorité absolue. »
« Les exigences réglementaires (DORA, conformité NIST) exigent une vitesse de remédiation des vulnérabilités avérée. »
« La visibilité des sessions et piste d’audit est un facteur de différenciation pour les clients du secteur de la défense et des administrations publiques. »
ROI multiplié par 29sur la base de 3,90 $ de crédits contre 112,50 $ de main-d’œuvre
|Scenario
|Adoption
|Sessions
|Coût/mois
|Heures économisées
|Économies
|ROI
|Conservateur
|5%
|370
|$1,443
|555
|$41,625
|29x
|Moyen
|15%
|1,100
|$4,290
|1,650
|$123,750
|29x
|Agressif
|30%
|2,190
|$8,541
|3,285
|$246,375
|29x
Corrigeons manuellement une vulnérabilité : 1,5 heure à 75 $/heure. 3,90 $ de crédits contre 112,50 $ de main-d’œuvre.
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