Cadres de conformité personnalisés désormais disponibles

Une conformité intelligente en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Une conformité intégrée et automatisée qui accélère votre cycle de développement logiciel, sans jamais le ralentir.

La conformité à la vitesse du développement

Appliquez les politiques et les contrôles dès le début du processus de développement en les intégrant directement dans vos pipelines.

Cadres pris en charge

Gérez plusieurs cadres simultanément et atteignez une conformité continue avec la vaste bibliothèque de cadres de GitLab qui s'adapte à vos besoins de conformité évolutifs.

Des résultats concrets d'équipes réglementées

"Le fait de déplacer la sécurité vers la gauche et d'utiliser la visibilité de la plateforme sur l'ensemble du processus est important pour nous. Au lieu de vérifier la sécurité et la conformité plus tard dans le cycle de vie du logiciel, lorsqu'il faut plus de travail pour revenir en arrière et corriger les problèmes. La sécurité est notre priorité absolue. Cela facilite les choses."

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

Voir l'étude de cas

10x

augmentation de la cadence de publication et réduction de 99 % des temps d'arrêt

Intuitive Machines85%

réduction de la durée d'audit avec des processus raccourcis de plusieurs semaines à moins d'une semaine*

2024 Forrester83%

réduction du temps de reporting grâce à l'automatisation du tableau de bord en temps réel*

2024 Forrester13x

analyses de sécurité plus rapides et 90 % d'économies dans l'administration de la chaîne d'outils

CACI2x

déploiement de fonctionnalités plus rapide pour les solutions d'infrastructure IA de bout en bout

Intuitive Machines

Découvrez la conformité intégrée

Cette visite guidée et interactive vous montrera comment GitLab permet aux équipes de définir des garde-fous applicables tout au long du cycle de développement logiciel.

Illustration de la conformité intégrée

Explorer la conformité par secteur

Services financiers
Secteur public
Télécommunications
Automobile
Éducation
Aérospatiale

Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab

Commencez à livrer des logiciels de meilleurs qualité plus rapidement

Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente

peut aider votre équipe.

