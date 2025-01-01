"Le fait de déplacer la sécurité vers la gauche et d'utiliser la visibilité de la plateforme sur l'ensemble du processus est important pour nous. Au lieu de vérifier la sécurité et la conformité plus tard dans le cycle de vie du logiciel, lorsqu'il faut plus de travail pour revenir en arrière et corriger les problèmes. La sécurité est notre priorité absolue. Cela facilite les choses."

Ram Kothur, Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally