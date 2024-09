Goldman Sachs réalise l'impossible. Avec l'aide de GitLab, l'équipe d'ingénierie supervise désormais des milliers de compilations quotidiennes et des dizaines d'équipes passent quotidiennement en production. Goldman Sachs a doté les utilisateurs d'un outil de développement stratégique, tout en éliminant les obstacles liés à l'utilisation des outils et à la communication afin d'accélérer le cycle de livraison. Le groupe d'ingénierie Goldman Sachs fait partie de la division technologique et des groupes de stratégie mondiale. Il s'agit du centre critique des activités du fournisseur de services financiers. Il résout les problèmes d'ingénierie les plus difficiles et les plus pressants pour le compte des clients de Goldman Sachs. Le groupe construit des logiciels et des systèmes évolutifs à grande portée, conçoit des solutions d'infrastructure à faible latence, protège de manière proactive contre les cybermenaces et combine le machine learning (ML) à l'ingénierie financière pour fournir des données exploitables à chaque moment. L'environnement dynamique de Goldman Sachs nécessite une réflexion stratégique innovante, ainsi que des solutions immédiates et réelles. Le groupe cherchait à accroître la réactivité et le rendement des développeurs ainsi que la qualité des logiciels tout en accélérant les cycles de développement et en réduisant le délai entre la conception des fonctionnalités et le déploiement en production. Il souhaitait de plus pouvoir mener des activités de développement simultanées.