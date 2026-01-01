GitLab pour le secteur public

La plateforme d'orchestration intelligente qui accélère la réalisation de votre mission.

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Masterclass en ligne | GitLab x CarahsoftL'IA agentique sans compromis : GitLab Duo pour les équipes Self-Hosted et air-gapped
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GitLab Dedicated for Government

La seule plateforme DevSecOps monolocataire certifiée FedRAMP « Moderate » dotée de fonctionnalités d'IA intégrées, le tout géré par GitLab, pour que votre équipe puisse pleinement se concentrer sur sa mission, plutôt que sur l'infrastructure.

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Conçue pour la productivité

Réduire la complexité. Accélérer la livraison.

GitLab Duo Agent Platform ne limite pas l'IA au codage. Elle automatise les revues de sécurité, les contrôles de conformité et les corrections des pipelines au sein d'un système gouverné unique, y compris les déploiements auto-hébergés et air-gapped.

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GitLab booste l'efficacité et la modernisation du développement logiciel

13 fois

plus rapide pour les scans de sécurité de bout en bout

400%

d'amélioration de la productivité des développeurs

300 h

économisées par an sur la création d'une nomenclature logicielle (SBOM)

Lire le rapport Forrester

Logiciel sécurisé dès la conception

Accélérez la livraison de logiciels sans compromettre la sécurité.

Appliquez des politiques de sécurité et des contrôles de conformité à chaque modification, qu'elle soit effectuée par un développeur ou un agent d'IA, sans que les développeurs puissent l'exclure et avec une piste d'audit couvrant l'ensemble de votre cycle de développement logiciel (SDLC).

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GitLab, reconnue par les principaux analystes du secteur

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® dédié aux plateformes DevSecOps
GitLab nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™ : plateformes DevOps, T2 2025.

Zero Trust

Adoptez l'architecture Zero Trust de manière homogène dans l'ensemble de votre entreprise.

Personnalisez les niveaux d'autorisation en appliquant des paramètres de sécurité granulaires et en imposant des stratégies de sécurité qui empêchent le code non sécurisé d'être fusionné dans les branches de production sans approbation.

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Slide 1 of 1
Si un système critique présentant une vulnérabilité est installé sur un navire de la Marine, nous ne pouvons pas attendre deux ans pour le réparer. Il est essentiel pour la sécurité nationale que nous le fassions en quelques jours, voire en quelques heures. L'utilisation de GitLab est indispensable pour y parvenir.
97 %
de réduction du temps nécessaire à la correction des bogues
90 %
de réduction des coûts pour la configuration des usines logicielles

Josh Metheney

Director of Engineering, Sigma Defense

Lire l'étude
97 %
de réduction du temps nécessaire à la correction des bogues
90 %
de réduction des coûts pour la configuration des usines logicielles

Une solution unique pour le secteur public

Améliorez votre solution GitLab avec nos offres de services et nos accréditations de sécurité.

GitLab applique les directives du NIST, qui aident les DSI à mettre en œuvre les actions requises en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, afin de défendre leurs agences de manière proactive.

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Engagement Secure by Design

GitLab a signé l'engagement Secure by Design de la CISA.

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Découvrez l'option qui vous convient le mieux. Voir les forfaits.

GitLab Ultimate

Pour les entreprises qui cherchent à livrer des logiciels plus rapidement.

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GitLab Dedicated for Government

Pour les agences gouvernementales et les clients des secteurs fortement réglementés.

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