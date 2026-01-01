GitLab pour le secteur public
La plateforme d'orchestration intelligente qui accélère la réalisation de votre mission.
GitLab Dedicated for Government
La seule plateforme DevSecOps monolocataire certifiée FedRAMP « Moderate » dotée de fonctionnalités d'IA intégrées, le tout géré par GitLab, pour que votre équipe puisse pleinement se concentrer sur sa mission, plutôt que sur l'infrastructure.En savoir plus
Conçue pour la productivité
Réduire la complexité. Accélérer la livraison.
GitLab Duo Agent Platform ne limite pas l'IA au codage. Elle automatise les revues de sécurité, les contrôles de conformité et les corrections des pipelines au sein d'un système gouverné unique, y compris les déploiements auto-hébergés et air-gapped.
GitLab booste l'efficacité et la modernisation du développement logiciel
13 fois
plus rapide pour les scans de sécurité de bout en bout
400%
d'amélioration de la productivité des développeurs
300 h
économisées par an sur la création d'une nomenclature logicielle (SBOM)
Logiciel sécurisé dès la conception
Accélérez la livraison de logiciels sans compromettre la sécurité.
Appliquez des politiques de sécurité et des contrôles de conformité à chaque modification, qu'elle soit effectuée par un développeur ou un agent d'IA, sans que les développeurs puissent l'exclure et avec une piste d'audit couvrant l'ensemble de votre cycle de développement logiciel (SDLC).
GitLab, reconnue par les principaux analystes du secteur
Zero Trust
Adoptez l'architecture Zero Trust de manière homogène dans l'ensemble de votre entreprise.
Personnalisez les niveaux d'autorisation en appliquant des paramètres de sécurité granulaires et en imposant des stratégies de sécurité qui empêchent le code non sécurisé d'être fusionné dans les branches de production sans approbation.
Si un système critique présentant une vulnérabilité est installé sur un navire de la Marine, nous ne pouvons pas attendre deux ans pour le réparer. Il est essentiel pour la sécurité nationale que nous le fassions en quelques jours, voire en quelques heures. L'utilisation de GitLab est indispensable pour y parvenir.
Une solution unique pour le secteur public
Améliorez votre solution GitLab avec nos offres de services et nos accréditations de sécurité.
GitLab applique les directives du NIST, qui aident les DSI à mettre en œuvre les actions requises en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, afin de défendre leurs agences de manière proactive.
Découvrez l'option qui vous convient le mieux. Voir les forfaits.
GitLab Ultimate
Pour les entreprises qui cherchent à livrer des logiciels plus rapidement.
GitLab Dedicated for Government
Pour les agences gouvernementales et les clients des secteurs fortement réglementés.
Livrez de meilleurs logiciels, plus rapidement
Livrez de meilleurs logiciels, plus rapidement
Découvrez comment votre équipe pourrait tirer parti de la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA la plus complète.