GitLab pour le secteur public

Si un système critique présentant une vulnérabilité est installé sur un navire de la Marine, nous ne pouvons pas attendre deux ans pour le réparer. Il est essentiel pour la sécurité nationale que nous le fassions en quelques jours, voire en quelques heures. L'utilisation de GitLab est indispensable pour y parvenir.

97 % de réduction du temps nécessaire à la correction des bogues 90 % de réduction des coûts pour la configuration des usines logicielles