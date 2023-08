Intégrez les tests de sécurité dans le pipeline CI/CD

Utilisez nos scanners intégrés et intégrez des scanners personnalisés. Le contrôle en amont de la sécurité permet aux développeurs de trouver et de corriger les failles de sécurité au fur et à mesure qu'elles sont créées. Les scanners complets comprennent SAST, DAST, l'analyse des secrets, l'analyse des dépendances, l'analyse des conteneurs, l'analyse IaC, la sécurité de l'API et les tests à données aléatoires.