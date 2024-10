Après avoir étudié et testé différents outils, Hilti a adopté GitLab pour sa facilité d'intégration, ses fonctionnalités de gestion du code source et son scanning de sécurité complet. GitLab a permis de maintenir des normes élevées en matière de performance logicielle et de réaliser rapidement plusieurs types d'analyses approfondies. Hilti utilise les tests statiques et dynamiques de sécurité des applications de GitLab (SAST et DAST, respectivement), ainsi que l'analyse des conteneurs, l'analyse des dépendances, la détection des secrets et la conformité des licences logicielles. « GitLab a une longueur d'avance sur ses concurrents et propose un produit facile à configurer et à mettre en œuvre, avec toutes ces fonctionnalités intégrées », déclare Daniel Widerin, Head of Software Delivery.

Hilti doit respecter diverses réglementations de conformité, parmi lesquelles l'examen des licences, les tests d'applications et l'accès au code source. Pour répondre à ces exigences, l'entreprise a choisi GitLab Ultimate afin de tirer parti de ses fonctionnalités d'analyse de conformité et de sécurité. « En termes de gestion des risques, l'élément clé était que nous pouvions désormais contrôler de manière beaucoup plus précise qui a réellement accès au code source, qui en assure la gestion, ainsi que l'état actuel de la sécurité et de la conformité en matière de propriété intellectuelle », indique Raphael Hauser.

Avec GitLab, Hilti bénéficie maintenant d'un accès complet à son code source et est en mesure de le gérer efficacement. Posséder son propre code réduit le risque de fuite et augmente la flexibilité pour apporter des modifications. « Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le code et de le faire en temps réel. Cela a également accéléré le processus d'approbation en matière de sécurité, de protection du code et de conformité aux droits de propriété intellectuelle, ce qui nous aide à maintenir un rythme de livraison plus rapide », poursuit Raphael Hauser.