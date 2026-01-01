Solutions GitLab

GitLab est la plateforme d'orchestration intelligente qui permet aux entreprises et à leurs agents d'IA de livrer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, avec une sécurité et une conformité renforcées.

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Par solutionPar taille d'entreprisePar secteur

Nos solutions

Des solutions DevSecOps de pointe pour répondre aux défis complexes auxquels votre entreprise fait face

GitLab Duo

Optimisez chaque étape du cycle du développement logiciel à l'aide de l'IA.

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Intégration et livraison continues

Compilez, maintenez, déployez et surveillez des pipelines complexes à l'aide de pratiques avancées de CI/CD.

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Nos solutions en action

Découvrez comment nous résolvons vos défis dans nos démos interactives.

GitLab s'intègre à des centaines d'applications existantes

Vous souhaitez savoir comment vos équipes produit et ingénierie peuvent mieux collaborer sans changer d'outil ? Contactez-nous pour en savoir plus sur les solutions personnalisées.

Jira

Intégration simple avec Atlassian Jira

GitHub

Fonctionnement fluide de GitLab CI/CD avec la gestion du code source GitHub

Jenkins

Plug-in GitLab maintenu à jour

API

Des API sur chaque composant GitLab

Par taille d'entreprise

GitLab aide les entreprises de toutes tailles à livrer des logiciels sécurisés plus rapidement

Grâce à GitLab, les membres d'une équipe peuvent collaborer de manière optimale entre eux et avec d'autres équipes. En tant que chef de projet, la possibilité de suivre un projet ou la charge de travail d'un membre de l'équipe permet d'éviter les retards. De plus, l'ensemble du processus se déroule en un seul endroit.

Jason MonoharanIron MountainIron Mountain

Ressources

GitLab pour les entreprises

Collaborez au sein de votre organisation pour livrer plus rapidement des logiciels au code sécurisé, et assurez ainsi le succès de votre entreprise.

GitLab pour les start-up

Développez votre clientèle et différenciez votre produit sur le marché.

GitLab pour les PME

Donnez à vos équipes les moyens d'itérer plus rapidement et d'innover ensemble.

Découvrez le forfait qui convient le mieux à votre équipe

GitLab Ultimate GitLab Premium

Par secteur

Découvrez comment GitLab peut vous aider à répondre aux défis spécifiques à votre secteur

Services financiers

Réduisez les risques de sécurité et de conformité, et accélérez les délais de mise sur le marché.

Secteur public

Atteignez plus rapidement vos objectifs en alliant sécurité, productivité et contrôle.

Éducation

Aidez tous les membres de votre établissement à travailler ensemble plus efficacement.

Télécommunications

Innovez plus que la concurrence et proposez des logiciels sécurisés et générateurs de revenus à grande échelle.

Automobile

Donnez à vos équipes les moyens de se moderniser, d'innover et de livrer des logiciels sécurisés pour les véhicules sur et hors route.

Voir plus d'études de cas

HackerOne réalise des déploiements 5 fois plus rapides avec la sécurité intégrée de GitLab

GitLab nous aide à détecter rapidement les failles de sécurité et cette fonctionnalité est intégrée dans le workflow des développeurs. Les développeurs peuvent effectuer un push du code dans le pipeline CI dans GitLab et immédiatement recevoir des commentaires lors de l'une des nombreuses étapes d'audit en cascade. Ils constatent ainsi la présence éventuelle d'une faille de sécurité. Ils peuvent même créer de nouvelles étapes qu'ils jugent nécessaires pour tester des problèmes de sécurité très spécifiques.

Mitch Trale

Head of Infrastructure

HackerOne

Lire l'étude de cas

4 h

économisées chaque semaine par développeur

7,5x

plus rapide d'exécuter le pipeline

Les leaders du secteur font confiance à GitLab

GitLab se classe parmi les leaders des plateformes DevOps toutes catégories confondues au Classement G2.

G2 - Spring 2025 - Regional leader EMEAG2 - Spring 2025 - Grid LeaderG2 - Spring 2025 - Users love usG2 - Spring 2025 - Best meets requirementsG2 - Spring 2025 - Regional Leader APACG2 - Spring 2025 - Easiest to useG2 - Spring 2025 - Best usabilityG2 - Spring 2025 - Best results

GitLab est arrivée à la première place en matière de livraison d'applications cloud-native, d'ingénierie de plateforme, de livraison logicielle Agile et de cas d'utilisation de livraison réglementée dans le rapport des capacités essentielles des plateformes DevOps de Gartner® en 2025.

Lire le rapport

GitLab a été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025.

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