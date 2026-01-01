Solutions GitLab
GitLab est la plateforme d'orchestration intelligente qui permet aux entreprises et à leurs agents d'IA de livrer des logiciels plus rapidement et plus efficacement, avec une sécurité et une conformité renforcées.
Nos solutions
Des solutions DevSecOps de pointe pour répondre aux défis complexes auxquels votre entreprise fait face
Plateforme DevSecOps
Trouvez le juste équilibre entre rapidité et sécurité en automatisant la livraison de logiciels et en sécurisant votre chaîne d'approvisionnement logicielle de bout en bout.
GitLab Duo
Optimisez chaque étape du cycle du développement logiciel à l'aide de l'IA.
Intégration et livraison continues
Compilez, maintenez, déployez et surveillez des pipelines complexes à l'aide de pratiques avancées de CI/CD.
Livraison de logiciels automatisée
Créez des logiciels plus rapidement et améliorez la productivité des développeurs en éliminant les tâches répétitives.
Méthode de livraison selon les principes Agile
Planifiez et gérez vos projets avec une assistance Agile intégrée.
Gestion du code source
Optimisez la productivité en accélérant la livraison et en améliorant la visibilité.
GitOps
Renforcez la fiabilité et la sécurité de vos environnements, qu'ils soient cloud-native, multicloud ou legacy.
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle
Veillez à ce que votre chaîne d'approvisionnement logicielle soit sécurisée et conforme.
Innersource
Mettez en œuvre les processus et les bonnes pratiques open source pour travailler et collaborer plus efficacement.
GitLab Dedicated
Réduisez vos coûts tout en profitant de l'efficacité d'une plateforme SaaS. L'auto-hébergement offre flexibilité et confidentialité.
Analyses et informations clés
Analysez, explorez et optimisez la valeur cachée de votre cycle de vie DevSecOps.
Nos solutions en action
Découvrez comment nous résolvons vos défis dans nos démos interactives.
GitLab s'intègre à des centaines d'applications existantes
Vous souhaitez savoir comment vos équipes produit et ingénierie peuvent mieux collaborer sans changer d'outil ? Contactez-nous pour en savoir plus sur les solutions personnalisées.
Jira
Intégration simple avec Atlassian Jira
GitHub
Fonctionnement fluide de GitLab CI/CD avec la gestion du code source GitHub
Jenkins
Plug-in GitLab maintenu à jour
API
Des API sur chaque composant GitLab
Par taille d'entreprise
GitLab aide les entreprises de toutes tailles à livrer des logiciels sécurisés plus rapidement
Grâce à GitLab, les membres d'une équipe peuvent collaborer de manière optimale entre eux et avec d'autres équipes. En tant que chef de projet, la possibilité de suivre un projet ou la charge de travail d'un membre de l'équipe permet d'éviter les retards. De plus, l'ensemble du processus se déroule en un seul endroit.
Ressources
GitLab pour les entreprises
Collaborez au sein de votre organisation pour livrer plus rapidement des logiciels au code sécurisé, et assurez ainsi le succès de votre entreprise.
Découvrez le forfait qui convient le mieux à votre équipe
Par secteur
Découvrez comment GitLab peut vous aider à répondre aux défis spécifiques à votre secteur
Services financiers
Réduisez les risques de sécurité et de conformité, et accélérez les délais de mise sur le marché.
Secteur public
Atteignez plus rapidement vos objectifs en alliant sécurité, productivité et contrôle.
Télécommunications
Innovez plus que la concurrence et proposez des logiciels sécurisés et générateurs de revenus à grande échelle.
HackerOne réalise des déploiements 5 fois plus rapides avec la sécurité intégrée de GitLab
4 h
économisées chaque semaine par développeur
7,5x
plus rapide d'exécuter le pipeline
Les leaders du secteur font confiance à GitLab
GitLab se classe parmi les leaders des plateformes DevOps toutes catégories confondues au Classement G2.
GitLab est arrivée à la première place en matière de livraison d'applications cloud-native, d'ingénierie de plateforme, de livraison logicielle Agile et de cas d'utilisation de livraison réglementée dans le rapport des capacités essentielles des plateformes DevOps de Gartner® en 2025.Lire le rapport
GitLab a été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025.Lire le rapport
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Découvrez comment la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA la plus complète peut aider votre équipe.