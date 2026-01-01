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GitLab aide les entreprises de toutes tailles à livrer des logiciels sécurisés plus rapidement

Grâce à GitLab, les membres d'une équipe peuvent collaborer de manière optimale entre eux et avec d'autres équipes. En tant que chef de projet, la possibilité de suivre un projet ou la charge de travail d'un membre de l'équipe permet d'éviter les retards. De plus, l'ensemble du processus se déroule en un seul endroit.