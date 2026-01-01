Une seule plateforme.

L'orchestration intelligente sur tout le cycle de développement logiciel.

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Vous contentez-vous de gérer des outils ou de livrer des innovations ?Obtenir votre score de maturité DevOpsObtenir votre score de maturité DevOps

Capacités clés de la plateforme

DevOps

Unifiez le cycle de développement logiciel en une seule source de vérité.

Remplace les outils DevOps distincts comme JIRA, GitHub, Jenkins, JFrog et Harness.

Sécurité et gouvernance

Intégrez la sécurité des applications et l'application des politiques dans votre cycle de développement logiciel.

Remplace les outils de sécurité et de conformité distincts comme Snyk et Veracode.

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Prenez un engagement annuel et orientez vos dépenses entre licences par siège et crédits à l'usage, sans nouveau processus d'achat. En savoir plus sur GitLab Flex

Orchestrez les agents d'IA dans vos workflows

Intégrez des agents spécialisés et des workflows agentiques à chaque étape du développement logiciel. Les agents vous aident dans la planification, le codage et l'analyse de sécurité, tandis que les flows automatisent les tâches complexes.

En savoir plus sur GitLab Duo Agent Platform
Orchestrez les agents d'IA dans vos workflows

Agents spécialisés

Des assistants d'IA qui vous aident à accomplir des tâches et répondre à des questions complexes.

Workflows agentiques

Combinez plusieurs agents en séquences automatisées.

Gouvernance d'entreprise

Gestion des politiques, visibilité et options de déploiement flexibles.

Extensibilité

Connectez vos systèmes internes, outils tiers et modèles d'IA auto-hébergés.

Déployez et mettez à l'échelle, selon vos besoins

GitLab s'adapte à vos garde-fous en matière de sécurité, de conformité et de déploiement. Choisissez l'option qui vous convient : contrôle total avec des instances auto-gérées, ou environnements monolocataires isolés gérés par GitLab.

GitLab Self-Managed

Déploiement de votre instance partout et contrôle de vos mises à niveau

GitLab.com

SaaS multilocataire avec les coûts d'infrastructure les plus bas

GitLab Dedicated

SaaS monolocataire géré par GitLab dans la région cloud de votre choix, avec réseau privé

GitLab Dedicated for Government

SaaS monolocataire FedRAMP Moderate sur AWS GovCloud

Nouveautés

Découvrez nos derniers lancements

Explorez les dernières fonctionnalités et améliorations ajoutées à GitLab. Nouvelles fonctionnalités chaque mois.

Étendez GitLab avec vos outils existants

GitLab s'intègre avec les principaux fournisseurs de logiciels indépendants et les plateformes cloud pour créer une pile DevSecOps adaptée à vos besoins. Connectez les outils que vos équipes utilisent déjà tout en conservant la modularité et l'extensibilité dont vous avez besoin.

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Vous contentez-vous de gérer des outils ou de livrer des innovations ?

Nous avons créé un framework de maturité en nous appuyant sur notre expérience acquise auprès de clients de premier plan dans leur secteur. Il fournit des recommandations concrètes sur la manière de progresser rapidement à travers trois étapes de maturité.

Obtenir votre score de maturité DevOps

Le questionnaire ne prendra pas plus de 5 minutes.

Les clients livrent des logiciels plus rapidement avec GitLab Premium

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Les capacités de déploiement plus rapides offertes par GitLab contribuent directement à la croissance de notre entreprise. Les fournisseurs de services de communication nous choisissent parce que nous sommes en mesure d'innover à la vitesse exigée par leurs marchés.
50 %
des déploiements plus rapides
10x
d'augmentation des scénarios de test

Daniel Costa Soares

Head of Software Automation and Support, Ericsson OSS/BSS

Lire l'étude de cas
50 %
des déploiements plus rapides
10x
d'augmentation des scénarios de test

Les leaders du secteur font confiance à GitLab

GitLab se classe parmi les leaders des plateformes DevOps toutes catégories confondues au Classement G2.

G2 - Spring 2025 - Regional leader EMEAG2 - Spring 2025 - Grid LeaderG2 - Spring 2025 - Users love usG2 - Spring 2025 - Best meets requirementsG2 - Spring 2025 - Regional Leader APACG2 - Spring 2025 - Easiest to useG2 - Spring 2025 - Best usabilityG2 - Spring 2025 - Best results

GitLab est arrivée à la première place en matière de livraison d'applications cloud-native, d'ingénierie de plateforme, de livraison logicielle Agile et de cas d'utilisation de livraison réglementée dans le rapport des capacités essentielles des plateformes DevOps de Gartner® en 2025.

Lire le rapport

GitLab est reconnue comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025.

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Foire aux questions