Fonctionnalités de GitLab

Changeant fondamentalement la façon dont les équipes de développement, de sécurité et d'exploitation collaborent et créent des logiciels - GitLab fournit tous les outils DevSecOps essentiels sur une seule plateforme DevSecOps. De l'idée à la production, GitLab aide les équipes à améliorer le temps de cycle de quelques semaines à quelques minutes, à réduire les coûts de développement, à accélérer la mise sur le marché et à fournir des applications plus sécurisées et conformes.