Vous contentez-vous de gérer des outils ou de livrer des innovations ?
Nous avons créé un framework de maturité en nous appuyant sur notre expérience acquise auprès de clients de premier plan dans leur secteur. Il fournit des recommandations concrètes sur la manière de progresser rapidement à travers trois étapes de maturité.
Le questionnaire ne prendra pas plus de 5 minutes.
GitLab fournit une architecture API-first avec des intégrations étendues pour la gestion de projet, l'analyse de sécurité, la surveillance et les plateformes cloud. Vous pouvez intégrer GitLab aux outils existants ou migrer progressivement vers les capacités natives de GitLab.