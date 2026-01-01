GitLab fournit une plateforme unifiée unique avec un modèle de données unique, un déploiement unique et des agents d'IA intégrés dans tous les cas d'usage DevOps, sécurité et IA. Contrairement aux collections de produits qui regroupent des outils distincts avec des cycles de release et contrats d'assistance différents, ou aux solutions qui limitent vos choix de déploiement et de modèle d'IA, GitLab vous donne un contrôle total : votre contexte, vos workflows, vos garde-fous. Vous pouvez déployer GitLab sur site, dans n'importe quel cloud ou en tant que service géré, avec neutralité LLM et politiques de sécurité personnalisées.