La mission produit de GitLab est de développer de manière cohérente des produits et des expériences que les utilisateurs apprécient. Nous pensons que cela inclut notre responsabilité de concevoir des produits inclusifs qui visent à fournir un accès aux contenus et aux fonctionnalités, permettant la consommation et la contribution de tous. Nos principes en matière de produits nous servent de référence pour concevoir des solutions qui s'alignent sur les pratiques et les méthodes utilisées par d'autres entreprises de produits réputées et de classe mondiale.

Nous nous efforçons de donner l'exemple en permettant à notre communauté GitLab au sens large de créer et de travailler en bénéficiant des plus hauts niveaux de sécurité, grâce à notre plateforme DevSecOps. Cela s'étend à la manière dont nous intégrons l'intelligence artificielle (IA) et faisons évoluer en permanence la plateforme pour permettre un développement sécurisé et responsable.