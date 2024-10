Ambiente

Em todo o mundo, muitas comunidades já estão vivendo os impactos climáticos, como temperaturas mais altas, eventos climáticos severos mais frequentes e mudanças na disponibilidade de água e outros serviços vitais do ecossistema. Com isso em mente, o GitLab está comprometido em fazer a parte dele para minimizar a nossa pegada ambiental, incluindo trabalhar para reduzir as emissões de GEE associadas às nossas operações. No ano fiscal de 2024, tomamos medidas para entender melhor nossos impactos climáticos e avançar no desenvolvimento de uma estratégia formal de redução de emissões. Isso incluiu iniciar a primeira avaliação de risco climático do GitLab, para nos ajudar a entender melhor os riscos e oportunidades relacionados ao clima para os nossos negócios. Também lançamos um programa de engajamento de fornecedores com foco no clima.