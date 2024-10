As aplicações de nuvem nativa apresentam superfícies de ataque totalmente novas por meio de contêineres, orquestradores, APIs da Web e outras infraestruturas como código. Essas novas superfícies de ataque, combinadas com cadeias complexas de ferramentas de DevOps, resultaram em ataques significativos à cadeia de suprimentos de software e na consequente introdução de novos requisitos regulatórios. A conformidade contínua de software está se tornando uma abordagem essencial para gerenciar os riscos inerentes às aplicações de nuvem nativa e à automação de DevOps, indo além da simples redução de falhas de segurança no próprio código.