A primeira fase da transformação digital é identificar os objetivos da iniciativa digital. Com 96% das empresas embarcando em iniciativas digitais de acordo com a Gartner, a transformação digital agora é o foco principal da maioria dos CIOs. Com base em conversas com milhares de pequenas, médias e grandes empresas, identificamos que elas embarcam na jornada de transformação digital para atingir principalmente três objetivos

Aumentar a eficiência operacional

As melhorias de eficiência são os principais motivadores para as empresas embarcarem na transformação digital, com o objetivo de substituir tarefas manuais e repetitivas por soluções automatizadas e integradas, que aumentam a eficiência operacional e a satisfação do desenvolvedor.

Entregar produtos melhores mais rapidamente

Para enfrentar e afastar os concorrentes, as empresas estão aproveitando a transformação digital para criar experiências aprimoradas para os clientes, com o objetivo de reter e adquirir novos clientes. Para conseguir isso, elas buscam maneiras de substituir processos isolados e não colaborativos por processos integrados que permitem que as equipes se comuniquem melhor e eliminem esperas e transferências para entregar produtos com mais rapidez aos clientes.

Reduzir os riscos de segurança e conformidade

De acordo com a pesquisa US DevOps Survey of Large Enterprise Organizations de 2019 feita pela IDC, a segurança/governança foi identificada como um dos três principais problemas encontrados em empresas e a principal área de investimento para os próximos dois a três anos. A necessidade de diminuir a exposição de segurança, reduzir as interrupções devido à segurança e simplificar a auditoria está levando as empresas a investir na transformação digital.

Depois que os motivadores forem identificados, é essencial manter o foco no sucesso. Cada um desses objetivos exige resultados de negócios tangíveis que possam ser medidos para mostrar um cenário de antes e depois.