GitLab para o setor de educação

Proteja seus dados, pesquisas, aplicações, trabalhos acadêmicos de estudantes e tudo o mais, enquanto garante a conformidade com a plataforma DevSecOps do GitLab. Com um conjunto abrangente de scanners de segurança integrados, Dependency Scanning para ajudar a criar uma SBOM e pipelines compatíveis para automatizar políticas de segurança e conformidade, você pode atender aos seus requisitos sem sacrificar a agilidade.

Ajude todas as partes envolvidas, inclusive equipes de desenvolvedores, operações e segurança, bem como docentes e estudantes, a trabalharem em conjunto de forma mais eficiente com uma plataforma DevSecOps projetada para colaboração entre equipes distribuídas. Com o GitLab, você tem:

Garanta o sucesso da sua transformação digital com uma aplicação única para todo o ciclo de vida de entrega de software. A plataforma DevSecOps do GitLab ajudará você a:

Com a plataforma DevSecOps do GitLab, você tem tudo o que precisa para unir equipes, reduzir o tempo dos ciclos, diminuir custos, reforçar a segurança e aumentar a produtividade.

Junte-se a docentes de todo o mundo e ofereça às turmas da sua instituição uma vantagem competitiva ao trazer o GitLab para a sala de aula e laboratórios de pesquisa.

O GitLab é uma plataforma única para gerenciamento de projetos, colaboração, controle de código-fonte, Git, automação, segurança e muito mais. Por ser fácil de usar, flexível e reunir tudo em um só lugar, é a melhor escolha para trazer as práticas do setor para o ambiente acadêmico. O Programa GitLab para Educação oferece licenças gratuitas do GitLab para ensino, aprendizado e pesquisa a instituições qualificadas no mundo inteiro!