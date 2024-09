Processo de inscrição

Preencha o formulário de inscrição à direita. Disponibilize as informações mais precisas e completas possíveis.

O GitLab usa a SheerID, um parceiro confiável, para verificar se você é professor/professora, parte do corpo docente ou membro ativo de equipe de uma instituição de ensino qualificada.

O que esperar

Após preencher o formulário de inscrição, se a verificação for aprovada, você receberá um e-mail de confirmação com instruções para obter sua licença. Siga as instruções com atenção.

Ajuda e suporte

Se você tiver qualquer problema ao obter sua licença no Portal de clientes, abra um tíquete de suporte no Portal de suporte do GitLab e selecione "Licensing and Renewal Problems" (Problemas de licenciamento e renovação).