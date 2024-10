Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bei GitLab

Wir bei GitLab möchten erreichen, dass jede(r) etwas beitragen kann, um so die Software zu erschaffen und mitzugestalten, die unsere Welt antreibt. Zusammen mit unseren Werten bildet dies den Mittelpunkt unseres Geschäfts und unseres Ansatzes für Umwelt, Soziales und Governance („ESG“). Schon von Anfang an steht bei GitLab – sowohl bei der Plattform als auch beim Unternehmen – die Tatsache im Mittelpunkt, dass wir durch unsere Stakeholder, also unsere Teammitglieder, Kund(inn)en, Shareholder und die gesamte Community wachsen und gestärkt werden. Ich bin dankbar für die Beiträge, die bisher geleistet wurden, und freue mich auf das, was wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen werden.