GitLab Solutions
GitLab ist die intelligente Orchestrierungsplattform, die Unternehmen und ihre KI-Agenten befähigt, Software schneller und effizienter bereitzustellen und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu stärken.
Unsere Lösungen
Bewährte DevSecOps-Lösungen für die größten Herausforderungen in deinem Unternehmen
DevSecOps-Plattform
Geschwindigkeit und Sicherheit im Gleichgewicht – dank automatisierter Bereitstellung und Rundum-Schutz für deine Software-Lieferkette.
GitLab Duo
Verbessere die Effizienz mit KI-Unterstützung in allen Phasen des Softwareentwicklungszyklus.
Kontinuierliche Integration und Bereitstellung
Erstellung, Wartung, Bereitstellung und Überwachung komplexer Pipelines mit erweitertem CI/CD.
Automatische Softwarebereitstellung
Entwickle Software effizienter und verbessere die Produktivität durch Automatisierung repetitiver Aufgaben.
GitOps
Erhöhe die Zuverlässigkeit und Sicherheit deiner Cloud-nativen, Multicloud- und Legacy-Umgebungen.
Sicherheit der Software-Lieferkette
Sorge dafür, dass deine Software-Lieferkette sicher und konform ist.
InnerSource
Nutze bewährte Open-Source-Methoden und Prozesse, um eine effektivere Arbeit und Zusammenarbeit zu ermöglichen.
GitLab Dedicated
Kombiniere den geringen Overhead und die Effizienz einer SaaS-Plattform mit der Flexibilität und dem Datenschutz eines selbst gehosteten Systems.
Analysen und Einblicke
Analysiere, entdecke und optimiere den verborgenen Wert innerhalb deines DevSecOps-Lebenszyklus.
Sieh dir unsere Lösungen in Aktion an
Erlebe in interaktiven Demos, wie wir deine Probleme lösen.
GitLab lässt sich in Hunderte von bestehenden Anwendungen integrieren
Möchtest du wissen, wie deine Produkt- und Engineering-Teams besser zusammenarbeiten können, ohne die Tools zu wechseln? Kontaktiere uns, um mehr über unsere individualisierbaren Lösungen zu erfahren.
Jira
Einfache Atlassian-Jira-Integration
GitHub
Nahtlose GitLab CI/CD mit GitHub SCM
Jenkins
Aktiv gewartetes GitLab-Plugin
APIs
APIs für jede GitLab-Komponente
Nach Unternehmensgröße
GitLab unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der schnellen Bereitstellung sicherer Software
Dank GitLab können unsere Teammitglieder untereinander und auch mit anderen Teams optimal zusammenarbeiten. Als Projektmanager kann ich meine Projekte genauso verfolgen wie die Arbeitsbelastung meiner Teammitglieder. Das hilft mir, Projektverzögerungen effektiver zu vermeiden. Mit GitLab befindet sich alles an einem Ort.
Finde den richtigen Tarif für dein Team
Nach Branche
Erfahre, wie GitLab bei der Lösung branchenspezifischer Herausforderungen helfen kann
Finanzdienstleistungen
Verringere Sicherheits- und Compliance-Risiken und verkürze Markteinführungszeiten
Telekommunikation
Sei innovativer als die Konkurrenz und biete sichere, umsatzsteigernde Software im großen Maßstab.
HackerOne erreicht 5 × schnellere Bereitstellungen dank der integrierten Sicherheit von GitLab
4 Stunden
eingesparte Zeit pro Woche und Entwickler(in)
7,5-mal
schnellerer Pipeline-Lauf
Branchenführer vertrauen GitLab
GitLab zählt in allen DevOps-Kategorien zu den G2-Leadern.
GitLab belegt im Bericht „2025 Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platforms“ Platz 1 in Sachen Cloud-Native Application Delivery, Platform Engineering, Agile Software Delivery und Regulated Delivery Use Cases.Bericht lesen
GitLab wurde in „The Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025“ zum „Leader“ gekürtBericht lesen
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Sieh dir an, was dein Team mit der umfassendsten KI-gestützten DevSecOps-Plattform erreichen kann.