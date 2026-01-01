GitLab Solutions

GitLab ist die intelligente Orchestrierungsplattform, die Unternehmen und ihre KI-Agenten befähigt, Software schneller und effizienter bereitzustellen und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu stärken.

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Unsere Lösungen

Bewährte DevSecOps-Lösungen für die größten Herausforderungen in deinem Unternehmen

GitLab Duo

Verbessere die Effizienz mit KI-Unterstützung in allen Phasen des Softwareentwicklungszyklus.

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Kontinuierliche Integration und Bereitstellung

Erstellung, Wartung, Bereitstellung und Überwachung komplexer Pipelines mit erweitertem CI/CD.

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Sieh dir unsere Lösungen in Aktion an

Erlebe in interaktiven Demos, wie wir deine Probleme lösen.

GitLab lässt sich in Hunderte von bestehenden Anwendungen integrieren

Möchtest du wissen, wie deine Produkt- und Engineering-Teams besser zusammenarbeiten können, ohne die Tools zu wechseln? Kontaktiere uns, um mehr über unsere individualisierbaren Lösungen zu erfahren.

Jira

Einfache Atlassian-Jira-Integration

GitHub

Nahtlose GitLab CI/CD mit GitHub SCM

Jenkins

Aktiv gewartetes GitLab-Plugin

APIs

APIs für jede GitLab-Komponente

Nach Unternehmensgröße

GitLab unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der schnellen Bereitstellung sicherer Software

Dank GitLab können unsere Teammitglieder untereinander und auch mit anderen Teams optimal zusammenarbeiten. Als Projektmanager kann ich meine Projekte genauso verfolgen wie die Arbeitsbelastung meiner Teammitglieder. Das hilft mir, Projektverzögerungen effektiver zu vermeiden. Mit GitLab befindet sich alles an einem Ort.

Jason MonoharanIron MountainIron Mountain

Ressourcen

Enterprise

Unternehmensweite Zusammenarbeit, schnellere Bereitstellung von sicherem Code und nachweisliche Geschäftsergebnisse

Start-ups

Erweitere deinen Kundenstamm und hebe dein Produkt vom Wettbewerb ab.

Kleinunternehmen

Bringe Teams zusammen für schnellere Iterationen und Innovationen

Finde den richtigen Tarif für dein Team

GitLab Ultimate GitLab Premium

Nach Branche

Erfahre, wie GitLab bei der Lösung branchenspezifischer Herausforderungen helfen kann

Finanzdienstleistungen

Verringere Sicherheits- und Compliance-Risiken und verkürze Markteinführungszeiten

Öffentlicher Sektor

Erreiche schneller deine Ziele – bei voller Sicherheit, Effizienz und Kontrolle

Bildungswesen

Hilf allen in deiner Institution, effizienter zusammenzuarbeiten.

Telekommunikation

Sei innovativer als die Konkurrenz und biete sichere, umsatzsteigernde Software im großen Maßstab.

Automobilindustrie

Befähige deine Teams, modernisierte, innovative und sichere Software für Fahrzeuge auf und abseits der Straße bereitzustellen.

Weitere Kundenstorys anzeigen

HackerOne erreicht 5 × schnellere Bereitstellungen dank der integrierten Sicherheit von GitLab

GitLab hilft uns dabei, Sicherheitsschwachstellen frühzeitig zu erkennen. Es ist inzwischen fest in die Arbeitsabläufe der Entwickler(innen) integriert. Entwickler(innen) können Code in GitLab CI pushen und eine sofortige Rückmeldung von einem der vielen kaskadierenden Audit-Schritte erhalten. So können sie sofort sehen, ob es eine Sicherheitslücke gibt. Zusätzlich können Entwickler(innen) eigene neue Schritte erstellen, die ganz bestimmte Sicherheitsprobleme testen.

Mitch Trale

Head of Infrastructure

HackerOne

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4 Stunden

eingesparte Zeit pro Woche und Entwickler(in)

7,5-mal

schnellerer Pipeline-Lauf

Branchenführer vertrauen GitLab

GitLab zählt in allen DevOps-Kategorien zu den G2-Leadern.

G2 - Spring 2025 - Regional leader EMEAG2 - Spring 2025 - Grid LeaderG2 - Spring 2025 - Users love usG2 - Spring 2025 - Best meets requirementsG2 - Spring 2025 - Regional Leader APACG2 - Spring 2025 - Easiest to useG2 - Spring 2025 - Best usabilityG2 - Spring 2025 - Best results

GitLab belegt im Bericht „2025 Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platforms“ Platz 1 in Sachen Cloud-Native Application Delivery, Platform Engineering, Agile Software Delivery und Regulated Delivery Use Cases.

Bericht lesen

GitLab wurde in „The Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025“ zum „Leader“ gekürt

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