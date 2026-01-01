GitLab hilft uns dabei, Sicherheitsschwachstellen frühzeitig zu erkennen. Es ist inzwischen fest in die Arbeitsabläufe der Entwickler(innen) integriert. Entwickler(innen) können Code in GitLab CI pushen und eine sofortige Rückmeldung von einem der vielen kaskadierenden Audit-Schritte erhalten. So können sie sofort sehen, ob es eine Sicherheitslücke gibt. Zusätzlich können Entwickler(innen) eigene neue Schritte erstellen, die ganz bestimmte Sicherheitsprobleme testen.

Mitch Trale Head of Infrastructure HackerOne