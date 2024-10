Ambiente

In tutto il mondo molte comunità sono già colpite dagli effetti del clima, come temperature più alte, eventi meteorologici gravi più frequenti e cambiamenti nella disponibilità di acqua e altri servizi ecosistemici vitali. Partendo da questo presupposto, GitLab fa la sua parte per ridurre al minimo il suo impatto ambientale, nonché per ridurre le emissioni di gas serra associate alle nostre attività operative. Nell'anno fiscale 2024 abbiamo adottato misure per comprendere più approfonditamente i nostri impatti climatici e sviluppare una strategia formale di riduzione delle emissioni. Abbiamo avviato la prima valutazione dei rischi climatici di GitLab, che ci aiuterà a comprendere meglio i rischi e le opportunità legati al clima per la nostra attività. Abbiamo anche introdotto un programma di coinvolgimento dei fornitori che punta in particolare sul clima.