La prima fase della trasformazione digitale consiste nell'individuare gli obiettivi dell'iniziativa digitale. Il 96% delle imprese avvia iniziative digitali, come spiega Gartner, e la trasformazione digitale è ormai una priorità per la gran parte dei direttori dell'innovazione. Sulla base delle conversazioni con migliaia di piccole, medie e grandi imprese, abbiamo scoperto che intraprendono il percorso di trasformazione digitale per raggiungere tre obiettivi principali

Aumentare l'efficienza operativa

Il desiderio di migliorare l'efficienza è il fattore principale che spinge le imprese a intraprendere la trasformazione digitale, con l'obiettivo di sostituire le attività manuali e ripetitive con soluzioni automatizzate e integrate, che aumentino l'efficienza operativa e la soddisfazione degli sviluppatori.

Fornire prodotti migliori più velocemente

Per affrontare e superare la concorrenza, le imprese sfruttano la trasformazione digitale per migliorare la customer experience, puntando a fidelizzare e acquisire nuovi clienti. Per raggiungere l'obiettivo, cercano strumenti per abbandonare i processi isolati e poco collaborativi, e introdurre invece un processo integrato, che consenta una comunicazione migliore tra i team ed eviti attese e passaggi di consegne per consegnare i prodotti più rapidamente ai clienti.

Riduzione dei rischi per la sicurezza e la conformità

Secondo il sondaggio di IDC "US DevOps Survey of Large Enterprise Organizations 2019", la sicurezza/governance è una delle criticità principali per le aziende e la principale area di investimento nei prossimi due o tre anni. La necessità di ridurre i rischi per la sicurezza, limitare le interruzioni dovute a problemi di sicurezza e semplificare i processi di audit stanno spingendo le imprese a investire nella trasformazione digitale.

Una volta identificate le cause, bisogna restare con gli occhi puntati sull'obiettivo. Ognuno di questi obiettivi richiede risultati tangibili che possono essere misurati per mostrare uno scenario "prima e dopo".