GitLab per il settore dell'istruzione

La piattaforma di GitLab è utilizzata per decine di materie, non solo per la programmazione. Portando GitLab in aula, non solo gli studenti potranno apprendere su una piattaforma leader del settore, ma impareranno anche a gestire progetti, a collaborare, a eseguire il controllo della versione e a utilizzare flussi di lavoro operativi. GitLab può fungere da unica fonte di riferimento per i progetti degli studenti end-to-end in qualsiasi settore.

Le funzionalità DevSecOps di GitLab consentono inoltre agli studenti di apprendere competenze specifiche del settore IT, come lo sviluppo software, la gestione dell'infrastruttura, la tecnologia dell'informazione e la sicurezza. Con GitLab, i test del codice, l'integrazione continua, lo sviluppo continuo e i test di sicurezza sono tutti in un unico posto. Offri ai tuoi studenti uno strumento che li aiuterà ad apprendere meglio.