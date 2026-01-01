Suggestions de code assistées par IA de GitLab

Suggestions de code GitLab Duo
- Pour rester concentré
- Dans l'IDE de votre choix
- Dans le langage dont vous avez besoin
Programmation accélérée
Les suggestions de code vous aident à gagner en productivité en complétant de manière prédictive des blocs de code, en définissant la logique fonctionnelle, en générant des tests et en proposant un code commun comme des motifs regex, le tout dans votre environnement de développement.
IA respectueuse de la confidentialité
La confidentialité est un élément essentiel des suggestions de code. Le code client privé et non public stocké dans GitLab n'est pas utilisé comme données d'entraînement. En savoir plus sur l'utilisation des données lors de l'utilisation des suggestions de code.
Prise en charge de vos langages de programmation préférés
Obtenez des suggestions de code alimentées par l'IA et adaptées à votre workflow. Maintenant disponible pour plus de 14 langages de programmation : C++, C#, Go, Google SQL, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift, TypeScript.
Compatible avec l'IDE de votre choix
Retrouvez nos extensions GitLab sur les principales marketplaces IDE. Exemples d'IDE pris en charge : GitLab Web IDE, VS Code, Visual Studio, Neovim et les IDE basés sur JetBrains. En savoir plus sur la prise en charge des IDE pour les suggestions de code.
Disponible pour les instances GitLab Self-Managed
Les suggestions de code sont disponibles pour les instances GitLab Self-Managed via une connexion sécurisée à GitLab.com. En savoir plus.
Les suggestions de code en action
Quelle est la prochaine étape pour votre programmeur en binôme d'IA ?
Amélioration de la qualité des suggestions
Nous améliorons continuellement la qualité des suggestions, notamment avec une nouvelle ingénierie de prompt, un routage intelligent des modèles et des contextes étendus pour les plages d'inférence. Suivez nos progrès et suggérez des idées.
Nouveautés des suggestions de code alimentées par l'IA
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