Qu'est-ce que GitOps ?

Un worfklow GitOps fait référence à une approche systématique et contrôlée par version de la gestion de l'infrastructure et des applications. Imaginez que vous traitez les opérations de votre système avec la même rigueur que celle que vous attendez de votre base de code. Dans GitOps, les dépôts Git servent de source unique de vérité pour les configurations du système et de l'infrastructure.

Les modifications sont apportées aux configurations par le biais de requêtes de poussée, garantissant l'évaluation par les pairs et des traces d'audit pour les mises à jour. Les outils automatisés mettent en œuvre ces modifications, permettant des déploiements cohérents et reproductibles. Cette méthodologie permet une vélocité élevée, favorise la collaboration entre les membres de l'équipe et améliore l'efficience opérationnelle grâce à une documentation et une traçabilité claires.

Composants clés d'un workflow GitOps

Un workflow GitOps est construit autour de quatre composants fondamentaux, chacun jouant un rôle essentiel dans la rationalisation du déploiement et de la gestion des applications.

1. Dépôt Git : il sert d'élément fondamental, agissant comme source centrale de vérité à la fois pour le code de l'application et sa configuration. En stockant toutes les informations critiques dans le dépôt Git, les équipes assurent la cohérence et la transparence tout au long du cycle de vie du développement.

2. Pipeline de livraison continue (CD) : le pipeline CD automatise les processus de compilation, de test et de déploiement de l'application. Il comble le fossé entre le développement de code et le déploiement, facilitant une transition en douceur des environnements de développement vers les environnements de production, tout en veillant à ce que l'application réponde aux normes de qualité.

3. Outil de déploiement d'applications : cet outil se charge de déployer l'application dans l'environnement souhaité. Il s'occupe de l'orchestration et de la gestion des ressources de l'application, en veillant à ce que l'application soit déployée correctement et efficacement selon les configurations définies dans le dépôt Git.

4. Système de surveillance : essentiel au maintien de la santé de l'application, le système de surveillance garde un œil vigilant sur les performances de l'application. Il recueille des données et fournit à l'équipe de développement des informations et un retour d'information exploitables, ce qui lui permet de prendre des décisions en connaissance de cause et de résoudre rapidement tout problème éventuel.

Ensemble, ces composants créent un workflow GitOps cohésif qui non seulement améliore l'efficience et la fiabilité des déploiements d'applications, mais s'aligne également sur les pratiques DevOps modernes en mettant l'accent sur l'automatisation, la surveillance et l'amélioration continue.